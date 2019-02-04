Дело об убийстве бизнесмена: «Надеюсь, что настоящих преступников найдут»

В Минске продолжают слушать неоднозначное дело об убийстве бизнесмена Владимира Кузнецова, директора фирмы «Глобал Авто Сити», которая занималась продажей подержанных машин. Преступление произошло еще в 2010 году, суд по делу начался только 10 декабря 2018-го.

В понедельник, 4 февраля, с последним словом выступил Максим Дышлевич - его обвиняют в разбое и пособничестве в убийстве. Он заметно волнуется, говорит с паузами - голос дрожит, но его речь четко структурирована.

- Прошло больше 8 лет с момента убийства. За все это время я не пытался скрыться от следствия, уехать из страны. Мне нечего скрывать. Преступление было спланировано, его совершили люди явно подготовленные - решив запутать следствие, они сымитировали ограбление. При этом не похитили никаких материальных ценностей, сейф бросили на территории предприятия, а сумку с вещами оставили в 50 метрах от места преступления, чтобы бросить подозрения на человека, который ее найдет.

Максима обвиняют в разбое и пособничестве в убийствеФото: Павел МАРТИНЧИК

«Были угрозы о физическом воздействии на меня в СИЗО, изнасиловании»

Максим Дышлевич считает, что версия о том, что преступников спугнули случайные свидетели, ничем не подтверждена.

- На месте преступники оставили очень большое количество следов - слюна неизвестного мужчины на носке убитого, отпечатки на рюмках, из которых выпивали обвиняемый и неустановленное лицо. Не в состоянии найти настоящих преступников, следствие решило обвинить ни в чем не повинных людей. Мы очень подходили в качестве подозреваемых, так как к этому времени Полоневич уже погиб, а из меня оставалось только выбить нужные показания. У нас обоих есть алиби: я ночевал у своей девушки и встречал друзей из ночного клуба. Мотивов для совершения преступления ни у меня, ни у Ивана Полоневича не было. Ни с Полоневичем, ни с сотрудниками «Глобал Авто Сити» я не общался и не мог знать о наличии денег в сейфе, - читает с тетрадки Максим Дышлевич. Из зала на него смотрят родные, мама Ивана Полоневича, сын убитого Владимира Кузнецова.

В своих прежних показаниях обвиняемый утверждал, что Кузнецова убил именно Иван Полоневич. В суде он признался, что оговорил бывшего коллегу, потому что ему угрожали.

- Были угрозы о физическом воздействии на меня в камерах СИЗО, так называемых пресс-хатах, изнасиловании. Поступали угрозы в связи с моей беременной женой - говорили, что она не выдержит допросов. Ее беременность протекала сложно, и я всерьез боялся, что это может повлиять на моего ребенка, - замолкает обвиняемый. - Ко мне не пускали адвоката, посоветоваться было не с кем - я поверил своему сокамернику, который уверял меня, что слова сотрудника милиции правдивы. Хотелось бы попросить прощения у матери Ивана, потому что я его оговорил. Я сделал этот шаг, решив: раз человек уже умер, это на него никак не повлияет. В свое оправдание хочу сказать, что потерять ребенка я очень боялся.

Гособвинитель посчитала вину Дышлевича полностью доказаннойФото: Павел МАРТИНЧИК

Молодой человек говорит, что все пять лет жил с камнем на сердце, пытался договориться со своей совестью.

- В 2018 году, когда дело возобновилось, очень сложно было говорить правду из-за страха, но благодаря консультации адвоката я понял, что правда должна победить. Я знал, что у меня будут трудности с доказательством этой правды. Я понимал, что следствие будет любыми способами доказывать виновность Полоневича в убийстве Кузнецова. Я надеюсь, что настоящих преступников найдут - убийство не должно оставаться безнаказанным. В конце хочу поблагодарить свою семью, которая все это время поддерживала меня.

Приговор огласят 12 февраля.

Выстрелили из ружья в голову, сейф из кабинета вывезли на офисном кресле

Напомним, Владимира Кузнецова убили выстрелом из ружья в голову в 2010 году в поселке Привольный Минского района. Сторожа на фирме не было, и работники ночевали в офисе по графику - в ту ночь была очередь Владимира Кузнецова. Накануне убийства кто-то из сотрудников фирмы продал машину за 40 тысяч долларов - деньги положили в сейф, они остались там на ночь.

Хотя, как рассказывали другие сотрудники «Глобал Авто Сити», сделки всегда планировали так, чтобы деньги минимальное количество времени находились в офисе - их сразу отвозили в банк. То, что такую крупную сумму оставили в сейфе, стало удивлением в том числе для Дмитрия Кузнецова, одного из учредителей фирмы. На сейфе стоял код - комбинация накрутки в обе стороны. Если ошибиться хотя бы на одно деление - ключ не поворачивался.

На месте преступления нашли рассыпанный красный молотый перец - таким образом, считает обвинение, злоумышленники пытались скрыть запах. Следствие полагает, что преступников было двое. 20-килограммовый сейф вывезли из кабинета на офисном кресле. Забрать крупную сумму у них не получилось - не смогли подобрать цифровой код, поэтому сейф просто бросили. Труп Владимира Кузнецова нашли за территорией офиса. Из кабинета пропал личный портфель директора, два ноутбука, мобильный телефон, флешка - позже эти вещи нашли.

В своих прежних показаниях обвиняемый утверждал, что Кузнецова убил именно Иван Полоневич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Сразу после преступления допрашивали всех сотрудников фирмы, в том числе Ивана Полоневича и Максима Дышлевича, но тогда их не задерживали. Через 7 месяцев после трагедии в Привольном Иван Полоневич разбился на мотоцикле, а в 2013-м задержали Максима Дышлевича. Тогда в своих показаниях он указал, что Кузнецова действительно убил Иван Полоневич - из СИЗО его отпустили.

В 2018 году дело возобновили, и Дышлевич снова попал за решетку. Свою вину в преступлении он категорически отрицал - говорил, что в ту ночь был со своей девушкой, с Иваном Полоневичем не созванивался, а единственный его отпечаток обнаружили на ручке сейфа. Однако, по словам Дышлевича, этот сейф трогали и другие работники фирмы.

- Просто из интереса двигали, пытались открыть, - говорил свидетель Виталий В.

Однако гособвинитель посчитала вину Дышлевича полностью доказанной и запросила для него 8 лет лишения свободы.

Мама Ивана Полоневича в суде говорила, что у ее сына не было повода убивать Владимира Кузнецова - у них были хорошие отношения, в деньгах Иван не нуждался - снимал квартиру за 700 долларов, мог позволить себе длительное путешествие на Гоа, развивал собственный бизнес.

- Никаких других доказательств, кроме отпечатка, который нашли на внутренней стороне удостоверения убитого и показаний свидетелей, нет. Не найдено оружие преступления, - возмущалась мама Ивана Полоневича. Если Ивана Полоневича не оправдают, как просила адвокат, женщина собирается обжаловать приговор. Адвокат Максима Дышлевича тоже просил оправдать своего подзащитного за недоказанностью его вины.

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