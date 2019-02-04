2019-02-04T17:02:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

На матче «Динамо» на «Минск-Арене» парень сделал девушке предложение

Она сказала «Да»! Получилось трогательно [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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На матче минского и рижского «Динамо» парень сделал своей девушке предложение. Она сказала «Да»! Фото: стоп-кадр видеоНа матче минского и рижского «Динамо» парень сделал своей девушке предложение. Она сказала «Да»! Фото: стоп-кадр видео
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В субботу на «Минск-Арене» «Динамо» эффектно проиграло Ригу – 3:1. Во время паузы в игре на трибунах состоялось весьма трогательное событие. Парень сделал предложение своей девушке. Это видела и слышала многотысячная аудитория. Смотрите, как это было.

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Предложение руки и сердца на Минск-Арене. Источник: hcdinamoby

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