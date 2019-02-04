На матче «Динамо» на «Минск-Арене» парень сделал девушке предложение
В субботу на «Минск-Арене» «Динамо» эффектно проиграло Ригу – 3:1. Во время паузы в игре на трибунах состоялось весьма трогательное событие. Парень сделал предложение своей девушке. Это видела и слышала многотысячная аудитория. Смотрите, как это было.
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Предложение руки и сердца на Минск-Арене. Источник: hcdinamoby
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