Медики о жительнице Чечерска, которой муж отрубил кисть: «Состояние удовлетворительное»

Шокирующая история произошла в частном доме города Чечерск, что в Гомельской области, 1 февраля. Нетрезвый 44-летний мужчина в ходе ссоры со своей бывшей супругой ударил ее топором по руке. Итог - травматическая ампутация правой кисти.

- Мужчина сам оказал ей медицинскую помощь. Скорую помощь для потерпевшей он вызвал только утром 3 февраля, когда женщине стало хуже, - рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова. - Потерпевшая была госпитализирована, а мужчину задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В сентябре прошлого года судом Чечерского района он был признан виновным в угрозе убийством бывшей супруге. Тогда его наказали штрафом. При этом максимальное наказание по статье 186 УК РБ, по которой его судили, лишение свободы на срок до двух лет.

В Чечерском РОВД от комментариев воздержались.

Как узнала «Комсомолка», женщина сейчас находится в Гомельской областной клинической больнице.

- Ее состояние удовлетворительное, - рассказали нам медики. - Кисть она потеряла. В районной больнице ей сделали первичную хирургическую обработку, после чего направили сюда к нам. Но здесь рана была инфицирована, поэтому была повторная хирургическая обработка. Ей также диагностировали сотрясение головного мозга.