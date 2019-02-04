2019-02-04T17:34:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о безопасности на границе: Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году

На совещании у президента обсудили, как белорусские пограничники защищают от нелегальной миграции ЕС
Ирина АВИДОВА
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Фото: БелТАФото: БелТА
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4 февраля президент утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

- Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр, - объяснил Александр Лукашенко.

Обсудили и то, что год назад было решено оптимизировать контроль процедур на границе.

- Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить, - сказал Александр Лукашенко. - Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году.

В ближайшее время в стране станет больше пограничников.

- С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор, - сказал президент, его слова приводит пресс-служба.

Как объяснил после совещания председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, Александр Лукашенко поставил ряд задач по национальной безопасности в целом.

Один из вызовов - незаконная транзитная миграция.

- Мы охраняем не только государственную границу Беларуси, но защищаем от нелегальной миграции еще и Европейский союз. И здесь мы должны действовать сообща, - сказал Анатолий Лаппо. По итогам прошлого года более чем на 57% зафиксирован рост нелегальной миграции с Востока на Запад. Задержано 457 человек. Увеличился и объем наркотрафика. За год пограничники задержали более 450 кг нарковеществ. Это почти в четыре раза больше, чем годом назад.

Пограничники активно развивают маневренные группы.

- На данный момент уже сформированы маневренные группы (штаты) на украинском направлении. Введены в строй пограничный пост и пограничная застава. Сейчас начинаем комплектовать их личным составом, вооружением и техникой, выходить новыми штатами на охрану государственной границы. Это усилит наш потенциал, - заявил главный белорусский пограничник.

Как сообщает БелТА, за прошлый год пассажиропоток через границу увеличился примерно на 3%, а количество транспортных средств - почти на 7%.

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