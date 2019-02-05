2019-02-05T12:09:45+03:00
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КП Беларусь

Крис Корнер из IAMX в Минске: «Это лучший концерт в моей жизни!»

Эпатажные британцы порвали белорусскую столицу во второй раз
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Британцы IAMX выступили в Минске во второй раз - и снова остались в восторге! ФОТО: Марина ОБРОВАБританцы IAMX выступили в Минске во второй раз - и снова остались в восторге! ФОТО: Марина ОБРОВА
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Впервые электронщики IAMX во главе с Крисом Корнером выступили в Минске в марте 2016-го, а теперь, почти три года спустя, привезли в Беларусь свой новый альбом Alive In New Light. Первый концерт запомнился и фанатам, и самим музыкантам. Утром в день концерта клавишница IAMX Сэмми Долл записала в инстаграме видео:

- Мы готовимся к саундчеку в Минске. Прошлый концерт здесь – один из моих любимых за все время выступлений с IAMX, так что я с нетерпением жду этого вечера.

И Минск не подкачал! Очередь перед входом начала собираться еще днем. Многие оделись в стиле музыкантов: яркий макияж, блестки и цветные полосы на лице, причудливые наряды.

- На концерте в Вильнюсе в субботу Крис упал в толпу прямо на нас! Я его обняла за плечи, а он мне сбил корону с головы. Интересно, в этот раз будет падать? – обсуждали поклонницы свои впечатления и ожидания.

Крис действительно падал в толпу, и даже не один раз. Большую часть времени он выступал в своей любимой короне с перьями и время от времени раздевался до пояса.

Почти весь концерт Крис провел в короне с перьями. ФОТО: Марина ОБРОВА

Почти весь концерт Крис провел в короне с перьями. ФОТО: Марина ОБРОВА

Остальные музыканты тоже поражали своими нарядами. Вернее, практически их отсутствием. Например, обе клавишницы вышли на сцену в трусах, только Сэмми – в блестящей накидке, а Жанин Гезанг – в таком же блестящем облегающем топе.

Из синтезатора Криса тянулись пластмассовые руки. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Из синтезатора Криса тянулись пластмассовые руки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Фанаты, которые заполнили клуб RePublic почти полностью, тоже не подкачали. Где надо – прыгали, где надо – танцевали, а на балладе The Power and The Glory практически сразу зажгли фонарики на телефонах и не опускали до конца песни. Перед первым выходом на бис зал скандировал IAMX так долго, что Сэмми даже сняла себе видео на память, а сам Крис, застеснявшись, закрыл лицо руками и долго не мог начать петь.

- Это лучший концерт в моей жизни! – признался музыкант. И сделал Минску подарок: спел на одну песню больше, чем на предыдущих концертах тура.

- Мне только непонятно, почему приехали с новым альбомом, а сыграли с него только четыре песни. Надеюсь, приедут еще! – обсуждали фанаты после концерта.

ЧТО СЫГРАЛИ?

1. Alive In New Light

2. No Maker Made Me

3. Bring Me Back a Dog

4. Happiness

5. I Come With Knives

6. Exit

7. I Am Terrified

8. Sorrow

9. North Star

10. After Every Party I Die

11. Spit It Out

12. Mile Deep Hollow

13. The Alternative

14. The Power And The Glory

15. Your Joy Is My Low

16. Kiss + Swallow

17. This Will Make You Love Again

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