Крис Корнер из IAMX в Минске: «Это лучший концерт в моей жизни!»
Впервые электронщики IAMX во главе с Крисом Корнером выступили в Минске в марте 2016-го, а теперь, почти три года спустя, привезли в Беларусь свой новый альбом Alive In New Light. Первый концерт запомнился и фанатам, и самим музыкантам. Утром в день концерта клавишница IAMX Сэмми Долл записала в инстаграме видео:
- Мы готовимся к саундчеку в Минске. Прошлый концерт здесь – один из моих любимых за все время выступлений с IAMX, так что я с нетерпением жду этого вечера.
И Минск не подкачал! Очередь перед входом начала собираться еще днем. Многие оделись в стиле музыкантов: яркий макияж, блестки и цветные полосы на лице, причудливые наряды.
- На концерте в Вильнюсе в субботу Крис упал в толпу прямо на нас! Я его обняла за плечи, а он мне сбил корону с головы. Интересно, в этот раз будет падать? – обсуждали поклонницы свои впечатления и ожидания.
Крис действительно падал в толпу, и даже не один раз. Большую часть времени он выступал в своей любимой короне с перьями и время от времени раздевался до пояса.
Почти весь концерт Крис провел в короне с перьями. ФОТО: Марина ОБРОВА
Остальные музыканты тоже поражали своими нарядами. Вернее, практически их отсутствием. Например, обе клавишницы вышли на сцену в трусах, только Сэмми – в блестящей накидке, а Жанин Гезанг – в таком же блестящем облегающем топе.
Из синтезатора Криса тянулись пластмассовые руки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Фанаты, которые заполнили клуб RePublic почти полностью, тоже не подкачали. Где надо – прыгали, где надо – танцевали, а на балладе The Power and The Glory практически сразу зажгли фонарики на телефонах и не опускали до конца песни. Перед первым выходом на бис зал скандировал IAMX так долго, что Сэмми даже сняла себе видео на память, а сам Крис, застеснявшись, закрыл лицо руками и долго не мог начать петь.
- Это лучший концерт в моей жизни! – признался музыкант. И сделал Минску подарок: спел на одну песню больше, чем на предыдущих концертах тура.
- Мне только непонятно, почему приехали с новым альбомом, а сыграли с него только четыре песни. Надеюсь, приедут еще! – обсуждали фанаты после концерта.
ЧТО СЫГРАЛИ?
1. Alive In New Light
2. No Maker Made Me
3. Bring Me Back a Dog
4. Happiness
5. I Come With Knives
6. Exit
7. I Am Terrified
8. Sorrow
9. North Star
10. After Every Party I Die
11. Spit It Out
12. Mile Deep Hollow
13. The Alternative
14. The Power And The Glory
15. Your Joy Is My Low
16. Kiss + Swallow
17. This Will Make You Love Again