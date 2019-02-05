Первую попытку ЭКО бесплодным парам оплатит государство?

Дорогостоящая процедура бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для белорусов скоро может стать бесплатной. Обнадежило выступление министра здравоохранения Валерия Малашко на итоговой коллегии Минздрава:

- С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе. Польза очевидна - более тысячи рождений в год! Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок. Для повышения доступности и эффективности вовлечем в эту работу коммерческие центры, что будет одним из первых примеров государственно-частного партнерства.

В среднем одна попытка ЭКО стоит от 3000 рублей - для большинства белорусских семей большие деньги. Оплатить эти расходы многим помогают целевые льготные кредиты, которые выдают в банке на пять лет. Но с первого раза попытка оказывается удачной не для всех, и для наступления беременности большинству женщин приходится пройти не один цикл ЭКО, за каждый из которых тоже надо платить уже собственными деньгами. Сколько же попыток надо предпринять, чтобы зачать ребенка?

- То, сколько попыток придется предпринять, чтобы зачать ребенка с помощью процедуры ЭКО, определяется сочетанием разных факторов, влияющих на успех. У каждой пары свой путь и свое количество необходимых попыток, - рассказала Светлана Жуковская, директор Центра репродуктивной медицины. - Вероятность положительного результата зависит от многих факторов - возраста, сопутствующих заболеваний обоих супругов, причины бесплодия.

В среднем для женщин в возрасте до 35 лет вероятность наступления беременности при проведении ЭКО составляет 45 - 55%, в 35 - 40 лет - 25 - 30%, после 40 лет - менее 15%, после 45 - не более 5%. Кроме того, с возрастом уменьшается вероятность не только наступления беременности при проведении ЭКО, но и рождения здорового ребенка, а процент осложнений для матери и плода повышается.

Вероятно, возможность бесплатной процедуры ЭКО поможет многим парам воспользоваться современными репродуктивными технологиями, не откладывая надолго. И демографический подтекст у перспективы бесплатного ЭКО, безусловно, есть. В Беларуси снижается рождаемость. В 2015 году родилось 119,5 тысячи детей, в 2016-м - 117,8 тысячи, в 2017-м - 102,6 тысячи. Создавать семьи люди не перестали - в 2017 году было зарегистрировано 66 215 ячеек общества. И это не считая гражданских браков, в которых люди живут годами. Жить-то живут, но зачать ребенка удается не всем - 16% пар бесплодны.

А КАК У НИХ?

В России на бесплатное ЭКО выделяют квоты, а в США страхуют от неудачных попыток

В России на бесплатное ЭКО по полису обязательного медицинского страхования могут претендовать пары, у которых есть врачебное заключение о бесплодии и справки о том, что попытки лечения были, но не дали результата. Женщина должна быть не старше 38 лет (в разных регионах возрастной ценз может отличаться), а еще весить не менее 50 и не более 100 кг.

Бесплатно проводится только оплодотворение, а препараты, расходные материалы - за свой счет. Ежегодно на эту процедуру в каждом регионе выделяются квоты и бесплатно ЭКО делают в нескольких клиниках.

В Украине бесплатное ЭКО проводят тоже в нескольких государственных клиниках. Этим правом один раз могут воспользоваться пары от 19 до 40 лет, если бесплодие вызвано непроходимостью маточных труб или их отсутствием. У обоих супругов не должно быть эндокринных заболеваний.

В Италии в государственных клиниках процедура ЭКО бесплатная, причем не только первая попытка, но лекарства надо оплачивать самим и медицинская страховка должна быть обязательно.

В Эстонии государственная медицинская страховка оплачивает почти полностью процедуру ЭКО, включая все необходимые лекарства и подготовку, неограниченное количество раз. Одно условие - женщине должно быть не больше 40 лет.

В США есть специальная программа страхования от неудачных попыток: если ЭКО прошло безуспешно, можно вернуть часть уплаченных за него денег.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Около 16% семейных пар в Беларуси бесплодны;

- 40 - 50% бездетных пар не могут зачать ребенка по причине мужского бесплодия;

- 49 лет - максимальный возраст для женщины, которой (при отсутствии противопоказаний) в Беларуси возьмутся сделать ЭКО, 18 лет - минимальный;

- более 700 детей рождается каждый год в Беларуси благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.