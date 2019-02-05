2019-02-05T12:15:12+03:00
Звезды
КП Беларусь

Десятка финалистов: а вы кого бы отправили на «Евровидение-2019»?

В понедельник вечером в «Панараме» объявили десятку финалистов национального отбора на «Евровидение-2019»
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Подопечная Виктора Дробыша ЗенаПодопечная Виктора Дробыша ЗенаФото: Павел МАРТИНЧИК
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По большому счету, сюрприза не произошло – ни один фрик в финал конкурса не прошел. Из этих десяти участников жюри выберет одного, который и представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019» в мае в Израиле. В этом году зрители в голосовании не участвуют – но вы можете посмотреть видео всех участников и выбрать, кого лично отправили бы вы:

Michael Soul, "Humanize". Источник: Евровидение Беларусь

Ева Коган, "Run". Источник: Евровидение Беларусь

ЗЕНА, "Like it". Источник: Евровидение Беларусь

Алена Горбачева, "Can we dream". Источник: Евровидение Беларусь

КейСи, "No Love Lost". Источник: Евровидение Беларусь

Эммануэль Имагбе, "Champion". Источник: Евровидение Беларусь

Sebastian Roos, "Never Getting Close". Источник: Евровидение Беларусь

Группа NAPOLI, "Let it go". Источник: Евровидение Беларусь

Группа "Аура", "Чаравала". Источник: Евровидение Беларусь

Группа "PROвокация", "Running Away From The Sun". Источник: Евровидение Беларусь

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