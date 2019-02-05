Десятка финалистов: а вы кого бы отправили на «Евровидение-2019»?
По большому счету, сюрприза не произошло – ни один фрик в финал конкурса не прошел. Из этих десяти участников жюри выберет одного, который и представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2019» в мае в Израиле. В этом году зрители в голосовании не участвуют – но вы можете посмотреть видео всех участников и выбрать, кого лично отправили бы вы:
Michael Soul, "Humanize". Источник: Евровидение Беларусь
Ева Коган, "Run". Источник: Евровидение Беларусь
ЗЕНА, "Like it". Источник: Евровидение Беларусь
Алена Горбачева, "Can we dream". Источник: Евровидение Беларусь
КейСи, "No Love Lost". Источник: Евровидение Беларусь
Эммануэль Имагбе, "Champion". Источник: Евровидение Беларусь
Sebastian Roos, "Never Getting Close". Источник: Евровидение Беларусь
Группа NAPOLI, "Let it go". Источник: Евровидение Беларусь
Группа "Аура", "Чаравала". Источник: Евровидение Беларусь
Группа "PROвокация", "Running Away From The Sun". Источник: Евровидение Беларусь
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Национальный отбор «Евровидения-2019»: фрики, ломаный английский и крутые иностранцы
В этом году зрители не могут голосовать – выбирает победителя только жюри (читать далее)