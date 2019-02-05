Сквер или элитный жилой дом? В Бресте пока не определились, что делать на месте расстрела узников гетто

Останки более 80 узников Брестского гетто нашли в центре Бреста в квартале между улицей Куйбышева и проспектом Машерова. На месте, где начали рыть котлован под жилой дом, во время войны захоронили расстрелянных евреев.

Сейчас останки поднимает 52-й поисковый батальон Минобороны. Предполагается, что их перезахоронят на одном из кладбищ Бреста. А тем временем в городской и областной газетах появилось сообщение облисполкома, что «инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора».

Однако строительные работы рядом с котлованом, в котором обнаружили останки, пока продолжаются. Как оказалось, с заявлением о расторжении договора поторопились.

Так должен выглядеть жилой дом на месте бывшего квартала гетто. Возможно, проект претерпит изменения. Фото: pkvartal.by

- Мы осуществляем деятельность в рамках действующего инвестиционного договора. Уведомлений о расторжении инвестиционного договора, оповещений о прекращении строительства, а также об иных запретах официально нами получено не было, - комментируют «Комсомолке» в ООО «Прибужский квартал». – Предприняты необходимые меры - предоставлен доступ к площадке всем службам, организованы необходимые условия для работы 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны, организована охрана. Ежедневно наша организация оказывает финансовую помощь и поддержку по решению данного вопроса. Компания делает все от нее зависящее, чтобы разрешить эту ситуацию в соответствии с морально-этическими нормами. Найденные останки будут преданы земле, а место захоронения согласуют с еврейской общиной города.

БРЕСТ – ГОРОД НА КОСТЯХ?

Брестчане в соцсетях активно спорят по поводу сенсационной находки. Создали даже петицию: требуют остановить строительство на месте массовых расстрелов брестчан и создать мемориальный парк памяти. Эту идею обсуждают и городские власти, но конкретного решения пока нет. Либо строительство продолжится, либо проект претерпит серьезные изменения, либо инвестдоговор все-таки будет расторгнут, а на месте захоронений появится сквер.

- В Бресте стадион «Локомотив» находится на месте бывшего еврейского кладбища, об этом многие знают, - приводит пример экскурсовод Ольга Малафеечева. - Есть еще старая фотография нашего костела, где видно, что с правой стороны от него находится кладбище. Сейчас на месте захоронений справа от костела на улице Ленина стоит жилой дом. Точно такая же история с православным Свято-Симеоновским собором на проспекте Машерова. Тоже есть фотография, что вокруг него было кладбище. Возле собора и в парке культуры и отдыха в той части, которая примыкает к улице Леваневского, были захоронения 45-й пехотной дивизии вермахта, штурмовавшей крепость. Насколько мне известно, останки так и не поднимались.

- В 70-е годы в Бресте был найден Тришинский могильник готов – один из самых известных в Европе, относящийся к I-II веку нашей эры. Тогда как раз строился частный жилой сектор через дорогу от нынешнего гипермаркета «Корона». Похожие захоронения германских племен начала века были найдены в 2015 году во время строительства жилых домов в микрорайоне «Ковалево», - добавляет деталей в картину истории Бреста археолог Александр Башков.