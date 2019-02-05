Искуи Абалян: У меня нет задачи тянуть своих детей на сцену

В этом году Искуи назвала свой концерт «Пароли любви» и пригласила поучаствовать лучших молодых артистов страны. Мы встретились с певицей, чтобы расспросить, кто примет в нем участие и выйдут ли на сцену ее дочери.

- Мы придумали, как сделать акцент на Дне влюбленных и в то же время по-новому раскрыть артистов. Между песнями покажем на большом экране монологи, в которых артисты расскажут о своем отношении к любви. Я лично интервьюировала каждого. И даже для меня некоторые из них раскрылись с неожиданной стороны.

- По какому принципу выбирали артистов?

- В программе вы увидите ТЕО, Аню Шаркунову, Егиазара Фарашяна, Сашу Захарик, Влада Чижикова, Кирилла Гуда, Napoli, Юрия Селезнева, Aura. Не все они частые гости на телевидении или на больших концертах, но при этом обладают классными голосами. У некоторых основной заработок - кафе и клубы, где играют живую музыку. Они поют в основном каверы - а я хочу, чтобы зрители увидели их собственные песни. Надеюсь, после этого концерта зрители не будут задавать вопрос: «Кто все эти люди?»

- Ну, Сашу Захарик, допустим, уже знают благодаря «Голосу».

- Правильно, потому что она съездила в Россию. А почему не знают тех, кто работает здесь? Я порой даю послушать песню, и люди удивляются: неужели ее исполняет белорусский артист?

- Кроме того, что ты певица, ты еще и молодая мама. Сложно совмещать сцену и воспитание маленького ребенка?

- Если честно, поначалу у меня было ощущение, что я надела костюм Терминатора. Какое-то безумное количество бессонных ночей… И лишь когда Соне исполнилось 3,5 года, я вновь смогла спокойно спать, без перерывов и подскакиваний к ней. Я слышала ее даже через две стенки. Сейчас уже стало поспокойней с концертами - а раньше бывало по 5 - 6 выступлений в неделю, зачастую не в Минске. Я работаю фактически без менеджера, так что приходится и эту часть работы выполнять самой. Крайне сложно найти человека, который бы жил одними проектами и дышал со мной одним воздухом.

Искуи Абалян собирает друзей на День Святого Валентина. Фото: Алексей ВОЛКОВ

- Увидим ли мы Соню на сцене во Дворце Республики?

- Нет, я даже не думала об этом. Она еще слишком маленькая.

- А старшую дочь Ксюшу? Ведь она профессионально занимается музыкой.

- Она сейчас учится в Москве, в ГИТИСе. Да, Ксюша хотела приехать - но опять же в моих планах не было, что она выступит. Возможно, на очередном юбилейном концерте и выведу дочерей, но не факт, что обязательно спеть. Время покажет. На самом деле у меня нет задачи тянуть детей за собой. Хотя с Ксюшей мы пели дуэтом. Самый первый раз - в новогодней телепрограмме, песню Умки. Дочке было 4,5 года, и это было ее желание.

- Нравится ей учиться? Она ведь ушла из белорусского Университета культуры ради ГИТИСа?

- Нравится, хотя и говорит, что очень тяжело. Она очень ценит творческую атмосферу, и тогда у нее появляется огромный стимул тянуться к лучшему и за лучшими! К сожалению, год учебы в Университете культуры ее не особо вдохновил.

- Искуи, следишь ли ты за скандалами в соцсетях?

- У меня как-то так настроена лента, что ничего этого не вижу, к счастью. Думаю, люди ругаются в интернете от безделья, от того, что у них скучная жизнь. Я не умею пользоваться хайпом, скандалами. Предпочитаю создавать что-то новое в музыке - вот от этого я получаю настоящий кайф.

- С харассментом когда-нибудь сталкивалась?

- Никогда. Был, правда, случай в 1998 году, это мое первое выступление на «Славянском базаре». Снимал концерт очень известный московский режиссер, не буду его называть. Я решила надеть на сцену очень красивую итальянскую тунику, но сомневалась, нужно ли под нее белье. Мы делили гримерку с Ликой, тогда еще Ялинской. Спросила ее совета, и она сказала - ну конечно, не надевай. Так и пошла на сцену… Но не учла, что трикотажную ткань высвечивают софиты! Получилось неожиданно откровенно. После выступления режиссер позвал меня и пригласил вечером в свой номер «обсудить, будем ли мы вообще брать это выступление в эфир». А я совершенно не поняла, что к чему, говорю: да-да, конечно, мы вас с мужем будем ждать внизу в вестибюле гостиницы. Он сразу замялся. А я в сердцах добавила: мол, у вас на канале Маша Распутина в куда более фривольном виде снимается. И ушла. Когда рассказала эту историю коллегам, они хохотали: ты что, не поняла, зачем он тебя звал в номер? Клянусь, я не поняла! В общем, мое выступление все же показали. Но на следующий день маэстро Михаил Яковлевич Финберг по-отечески обнял и спросил: «Деточка, скажи, зачем тебе это было надо - ты же умеешь петь!» Запомнила эту фразу на всю жизнь.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт Искуи Абалян «Пароли любви» - 12 февраля, 19.00, Дворец Республики, концерт. Билеты: 15 - 43 руб.

Тел. (29) 693-59-35, (33) 693-59-35