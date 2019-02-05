Эксперимент: сколько можно накопить за год, если бросать в копилку всю мелочь из карманов

С появлением в Беларуси копеек моя жизнь стала немного сложнее. Подходящего кошелька для них не нашлось, а на магнитную доску помещалось всего ничего. Поэтому звонкие монетки обычно оседали в карманах одежды и постоянно оттуда высыпались. Каждый день, приходя домой, я вытряхивала монеты из карманов и сумок, проклиная все на свете. Ситуацию усугубляли путешествия, после которых оставались еще и иностранные монетки! Практически после каждой стирки я находила парочку монет в стиральной машине.

Все, что нажито непосильным трудомФото: Таисия САВИНА

Подруга смеялась и говорила, что найдет для меня копилку… И под новый, 2018-й год действительно вручила здоровенную розовую свинью. Я торжественно пообещала, что всю оставшуюся после магазинов и путешествий мелочь буду отправлять в новую копилку, и поставила ее на видном месте. А про себя подумала, что никогда не заполню этот бездонный объем.

Осенью, протирая пыль, словила себя на мысли, что свинью уже непросто поднимать. Момент истины настал быстрее, чем я предполагала: монетки перестали влезать внутрь в январе 2019-го. Для интереса взвесила - 3,3 кг! Еще месяц я собиралась с силами, чтобы провести подсчеты.

Поросенок неплохо "отъелся" за год.Фото: Таисия САВИНА

Разбить эту красоту рука не поднялась, поэтому я просто достала внизу пробку и высыпала все на стол. Через полтора часа с затекшей шеей и руками трубочиста я рассортировала все монеты одного номинала в горки по 5 штук и подумала, что больше никогда не буду собирать 1 и 5-копеечные монеты - их считать совершенно невыносимо, еще и почти не отличить от центов. Там же нашла монетки из Бразилии, Швеции и Кубы, которые привезли из путешествий друзья в качестве сувениров. Их не считала.

Монетки, привезенные из Бразилии, Швеции и Кубы, я не считала.Фото: Таисия САВИНА

Больше всего в копилке оказалось монет номиналом 20 копеек - аж 160! Правда, толку от них немного - эти 32 рубля только место занимают. Всего 13 монеток по 2 евро оказались в два раза выгоднее.

Итак, всего в моей розовой копилке оказалось чуть больше 300 белорусских рублей. В пересчете это около 120 евро или 140 долларов. Неплохо! Пересыпала все белорусские деньги в отдельный мешочек и отнесла в ближайшее отделение банка, чтобы поменять на евро. Кассир явно была мне не рада, потому что считать монеты пришлось вручную. Через 10 минут нервы сдали: я забрала 80 бумажных рублей и пошла искать единственное отделение моего банка в городе, где есть специальная машинка для счета монет. Там моей просьбе нисколько не удивились: взяли мелочь и через пару минут выдали бумажные евро.

Чтобы было проще считать, мелочь рассортировала по 5 штук.Фото: Таисия САВИНА

Деньги я решила потратить на давнюю мечту - поездку к океану. Как раз должно хватить на билеты туда-обратно на самолете одного из лоукостов.

А в ставшей пустой копилке у меня снова лежит несколько монет - сдача с обмена в банке.

Считать прибыль гуманитарию было непросто.Фото: Таисия САВИНА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько монет нашлось в копилке

1 копейка * 100 штук (ровненько!) = 1 рубль

2 копейки * 73 = 1,46 рубля

5 копеек * 125 = 6,25 рубля

10 копеек * 120 = 12 рублей

20 копеек * 160 = 32 рубля

50 копеек * 45 = 22,5 рубля

1 рубль * 35 = 35 рублей

2 рубля * 22 = 44 рубля

Итого белорусских рублей: 154 рубля 21 копейка.

50 евроцентов * 19 штук = 9,5 евро

1 евро * 7 = 7 евро

2 евро* 13 = 26 евро

12,76 литовских евро

Итого евро: 55,26 евро, или 136,70 рубля.

4 гривны = 0,31 рубля

16,21 злотого = 9,35 рубля

13,2 чешской кроны = 1,27 рубля

Итого: 301 рубль 84 копейки.