Солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков прошел в украинский «Голос краiны»

Для слепых прослушиваний 25-летний Влад Чижиков, солист группы «Радиоволна», выбрал романтическую балладу Perfect известного британского музыканта Эда Ширана. И уже на первых секундах к участнику повернулся наставник Монатик. Его примеру последовали остальные тренеры: Дан Балан, Тина Кароль и Потап.

- Безусловно, ты нас покорил. Посмотри, что творится в студии! К тебе повернулись три супертренера, - начал Дан Балан.

- Четыре, - перебил Потап. Оказалось, что по новым правилам 9-го сезона наставники могут заблокировать коллегу один раз за время слепых прослушиваний.

- Это был я, - подхватил Монатик. Так наставник хотел взять Влада к себе в команду. - Я прислушался к сердцу. Оно подсказало - блокировать. На что приходится идти ради таких тембров.

- Очень-очень восхищена, - продолжила хвалить белоруса Тина Кароль. - Проект дает возможность музыкантам найти своих зрителей, а потом можно взлететь, как ракета в космос. Мне будет приятно поработать с вами.

Дальше Влада ждет этап «Поединки». А еще известно, что это далеко не последний белорус в 9-м сезоне шоу «Голос краiны». Фото: личный архив

Несмотря на все старания Монатика, Влад Чижиков выбрал в наставники Дана Балана.

- Это, конечно, мечта для каждого музыканта, чтобы к нему повернулись сразу четыре наставника, - рассказывает Влад «Комсомолке». - Сложно объяснить, почему я выбрал Дана Балана. Прежде чем выйти на сцену, решил, что пойду к тому, кто будет наиболее убедительным, что ли. Пока я не сформировал мнения по поводу работы с Даном Баланом. Но, мне кажется, мы немножко разные в ощущении музыки.

Дальше Влада ждет этап «Поединки». А еще известно, что это далеко не последний белорус в 9-м сезоне шоу «Голос краiны».