В Беларуси издадут первую книгу о рок-музыканте родом из Беларуси Чеславе Немене

К 80-летию рок-музыканта запустили экспресс-краудфандинг на книгу-альбом «Чеслав Немен». Издание откроет серию Genius Loci («Гений Места»). Такая скорость объясняется тем, что книгу презентуют в Минске 15 февраля. А назавтра, в день 80-летия со дня рождения польского музыканта белорусского происхождения, часть тиража безвозмездно передадут в деревенский клуб-музей Немена. Он находится в его родной деревне Старые Василишки в Щучинском районе – это родной дом артиста. В нем и в райцентре пройдут торжества в честь Немена.

В книге несколько разделов о Немене и его творчестве. Фото: ulej.by

Из необходимого дофинансирования в 333 рубля уже собрано 84%. Идея и тексты альбома киносценариста и журналиста Веры Савиной (по ее сценарию был снят документальный фильм «Гэты дзіўны свет» о Немене), а оформление и значительная часть фотографий - Виталия Раковича. Также в издании десятки снимков из собрания музея ключевого польского рок-музыканта ХХ века и из частных собраний.

Новая серия расскажет о знаменитых уроженцах Беларуси. Фото: ulej.by

Полистать книгу вживую можно будет 7 февраля на польском стенде Миснкой международной книжной выставки-ярмарки, а онлайн макет доступен и сегодня на странице крауд-компании. После выхода книги на русском языке будут версии по-белорусски, по-польски и по-английски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» не раз писала о Чеславе Немене.

Чеслав Немен подарил свою песню Марлен Дитрих

Музыкант, прославивший Польшу во всем мире, до последнего дня не забывал, что родился в белорусской деревне Старые Василишки (читать далее)

Чеслав Немен мог пригласить всю деревню на концерт

Самый знаменитый польский музыкант ХХ столетия никогда не забывал свою родину - деревню Старые Василишки на Гродненщине (читать далее)

Чтобы побыть в родной деревне под Гродно два часа, Чеслав Немен ехал из Москвы на такси

На Немена с восторгом равнялись и Александр Градский, и молодые «Песняры», и Андрей Макаревич (читать далее)

Вещи рок-музыканта Чеслава Немена нашли в Щучинском районе

Историки-волонтеры приехали расчищать чердак родового дома уроженца Беларуси и сделали уникальные находки (читать далее)

Орган XVIII века восстановили на родине рок-звезды Чеслава Немена: «Трубы были скручены, как змеи, инструмент словно избили»

Возрождали орган эпохи барокко московские реставраторы, а впервые он зазвучит 18 ноября (читать далее)

Неизвестные фото рок-звезды 1970-х: Хор Чеслава Немена, новое пальто и портрет на фоне закрытого костела

В небольшом деревенском музее деревни Старые Василишки сохранилась уникальная фотоколлекция о рок-звезде 1970-х - уроженце Беларуси Чеславе Немене (читать далее)

7 небольших, но уникальных белорусских музеев

Международный день музеев отмечается 18 мая, вслед за ним - любимая многими Ночь музеев (читать далее)