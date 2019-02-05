2019-02-05T16:14:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси издадут первую книгу о рок-музыканте родом из Беларуси Чеславе Немене

В издании более 150 фотографий и основные сведения из биографии артиста
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Книга о Немене готовится к 80-летию с его дня рождения. Фото: ulej.byКнига о Немене готовится к 80-летию с его дня рождения. Фото: ulej.by
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К 80-летию рок-музыканта запустили экспресс-краудфандинг на книгу-альбом «Чеслав Немен». Издание откроет серию Genius Loci («Гений Места»). Такая скорость объясняется тем, что книгу презентуют в Минске 15 февраля. А назавтра, в день 80-летия со дня рождения польского музыканта белорусского происхождения, часть тиража безвозмездно передадут в деревенский клуб-музей Немена. Он находится в его родной деревне Старые Василишки в Щучинском районе – это родной дом артиста. В нем и в райцентре пройдут торжества в честь Немена.

В книге несколько разделов о Немене и его творчестве. Фото: ulej.by

В книге несколько разделов о Немене и его творчестве. Фото: ulej.by

Из необходимого дофинансирования в 333 рубля уже собрано 84%. Идея и тексты альбома киносценариста и журналиста Веры Савиной (по ее сценарию был снят документальный фильм «Гэты дзіўны свет» о Немене), а оформление и значительная часть фотографий - Виталия Раковича. Также в издании десятки снимков из собрания музея ключевого польского рок-музыканта ХХ века и из частных собраний.

Новая серия расскажет о знаменитых уроженцах Беларуси. Фото: ulej.by

Новая серия расскажет о знаменитых уроженцах Беларуси. Фото: ulej.by

Полистать книгу вживую можно будет 7 февраля на польском стенде Миснкой международной книжной выставки-ярмарки, а онлайн макет доступен и сегодня на странице крауд-компании. После выхода книги на русском языке будут версии по-белорусски, по-польски и по-английски.

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