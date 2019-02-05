2019-02-05T16:47:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб: «Когда переходил из БАТЭ в «Штутгарт», было много отступных, потом еще со своих денег отдавал»

Самые успешные белорусские спортсмены в футболе, хоккее и гандболе обсуждают последние новости спорта и делятся закулисными историями из своего прошлого
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Глеб, Алексей Калюжный, Сергей Рутенко откровенно и «без купюр» о деньгах, личных успехах и провалах, смешных историях, а также реальных проблемах белорусского спорта.Александр Глеб, Алексей Калюжный, Сергей Рутенко откровенно и «без купюр» о деньгах, личных успехах и провалах, смешных историях, а также реальных проблемах белорусского спорта.
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14 февраля БАТЭ откроет футбольный сезон в Беларуси матчем 1/16 финала Лиги Европы. В соперниках лондонский «Арсенал».

«Нам достался самый, что ни на есть суперклуб». БАТЭ снова сыграет с «Арсеналом» в Лиге Европы

В преддверии ожидаемой игры видеосервис VOKA запустил пилотный выпуск спортивно-развлекательного шоу «Скамейка основных», в котором бывший игрок «Барселоны», «Арсенала», «Штутгарта», лучший футболист Беларуси Александр Глеб вместе со своими звездными друзьями Алексеем Калюжным (один из самых титулованных хоккеистов Беларуси) и Сергеем Рутенко (в 2009 году он перешел «Барселону» за 1,2 млн евро, что стало рекордом для мирового гандбола) обсуждают последние новости спорта и делятся закулисными историями из своего прошлого.

О чем же говорят спортсмены в «Скамейке основных»? Откровенно и «без купюр» о деньгах, личных успехах и провалах, смешных историях, а также реальных проблемах белорусского спорта.

Какую зарплату предлагали Глебу в ЦСКА? Как Руслана Салея обменяли в другую команду, о чем он узнал из теленовостей, выходя из душа? Как приготовить пельмени в торшере? Итого – больше десятка потрясающих, ранее неизвестных фактов о белорусском спорте, о которых герои говорят без цензуры и в максимально расслабленной атмосфере.

Принято считать, что Александр Глеб, уже будучи игроком основы «Штутгарта», «заколачивал миллионы». «Однажды на Новый год я больше суток ехал из Германии в Беларусь на автобусе: так хотел сэкономить», – рассказывает футболист, сумма трансфера которого из «Штутгарта» в «Арсенал» впоследствии составила 15 миллионов евро.

Или еще любопытный диалог:

- Мне снилось, как я перехожу в Бундеслигу, - рассказывает Александр Глеб. - И тут предложение из Германии (в 2000 году Глеб перешел из БАТЭ в «Штургарт» - Ред.). Тогда я понял, что если реально хотеть, мечтать, идти к своей цели, то добьешься.

- Тебя отпустили спокойно? – спросил Сергей Рутенко.

- Были нюансы. Долго договаривались. [Было] много отступных (денег за переход – Ред.). Тем более я потом со своих денег еще отдавал, когда стал более-менее зарабатывать.

Видео доступно по ссылке выше.

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