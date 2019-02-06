«Это шахматы на корте». В Минске пройдет рейтинговый турнир по сквошу

С 14 по 17 февраля в Минске состоится Международный рейтинговый турнир по сквошу «Falcon PSA Squash Cup Open 2019». На турнир планируют приехать игроки из 17 стран мира: Австралия, Англия, Беларусь, Венгрия, Голландия, Дания, Египет, Израиль, Ирландия, Италия, Малайзия, Норвегия, Португалия, Россия, Украина, Франция, Чехия.

За 4 дня на 6 кортах более 200 игроков проведут около 500 матчей. Вход для болельщиков свободный.

Турнир пройдет в третий раз на сквош кортах Академии Тенниса и Сквоша Falcon Club при поддержке международной профессиональной ассоциации PSA.

Призовой фонд турнира составит в категориях PSA – 5 000 USD, 1500 USD в категориях Men Elite и 1 000 USD Women Elite.

В турнире примут участие из топ-100 мирового рейтинга: представитель Малайзии - Мохд Сьяфик Камаль (86 место в мировом рейтинге), датчанин Кристиан Фрост (87 место) и ирландец Шон Конрой (его рейтинг 124).

Кто сыграет из белорусов?

- Наши игроки регулярно выступают на международных соревнованиях. Пока нам далеко до вершин, сквош в Беларуси достаточно молодой вид спорта. Но у нас есть молодые перспективные игроки, - рассказала Кристина Заневская, главный менеджер и судья турнира. - Я на правах судьи могу отобрать двух непрофессиональных сквошистов в основную сетку, дать им так называемую wild-card. Таким образом, в турнире примут участие Богдан Литвинов, он юниор, лучший в Минске по результатам Кубка Беларуси, и Дмитрий Санкович, игрок сборной Беларуси. Если все сложится, они смогут продвинуться в мировом рейтинге.

Сквош – игра, в которой необходимы многие физические качества.

- Сквош не зря называют шахматами на корте, - продолжает Кристина Заневская. - Играя в теннис, бадминтон, настольный теннис, соперник перед вами, вы видите его глаза, реакцию. В сквоше вы соперника можете не видеть, ваша задача отправить мяч туда, где нет соперника. Тут важна и точность, и тактика, и скорость, и реакция. Мяч может двигаться со скоростью 200 км/ч. На любительском уровне сквош хорошо разряжает, к тому же это хороший повод для деловых встреч в неформальной обстановке.

14 февраля начнется турнир: в 10:00 болельщики могут поддержать игрока национальной сборной Беларуси по сквошу Дмитрия Санковича, соперником которого будет представитель Австралии – Джозеф Уайт. В это же время будут играть Эллиот Моррис Дэвред из Уэльса против Дэвида Земана из Чехии. Более подробное расписание появится на сайте турнира falconclub.by перед стартом соревнований.

О коллаборации сквоша и II Европейских игр 2019 года дал комментарий начальник отдела по размещению фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Егор Денисенок:

- Вместе с судьями на кортах будут трудится и волонтеры. Зачастую именно благодаря их работе у участников соревнований складывается впечатление о соревнованиях. В этом году на турнире будут задействованы ребята-волонтеры II Европейских игр в Минске. В 2019 году Falcon Club станет площадкой соревнований по бадминтону, которые состоятся в рамках II Европейских игр, поэтому участие волонтеров в организации и проведении международного турнира по сквошу является хорошей возможностью для практики».