Минский коллекционер подарил Национальному художественному музею портрет Марка Шагала

Более 50 работ немецкого художника предоставил для выставки известный минский коллекционер Владимир Богданов. Два года назад он подарил Музею Марка Шагала в Витебске книгу с работами Германа Штрука, изданную в Берлине в 1916 году.

Герман Штрук. Фото: архив Владимира БОГДАНОВА.

А потом витебский музей получил еще один уникальный подарок - портрет Шагала работы его учителя, немецкого художника Германа Штрука. История получилась почти детективная: Владимир Богданов через интернет купил на заграничном аукционе портрет 35-летнего Шагала, но во время почтовой пересылки через границу предмет искусства изъяла белорусская таможня. Изъяла и подарила Музею Марка Шагала в Витебске.

Оказалось, что по закону пересылать почтой произведения искусства через границу нельзя. Но Владимир Богданов не в обиде - портрет Шагала и был куплен в дар витебскому музею!

Тот самый портрет 35-летнего Марка Шагала работы немецкого художника Германа Штрука, который коллекционер Владимир Богданов подарил Национальному художественному музею.

- Почему ваше внимание привлекли работы Штрука? - поинтересовалась «Комсомолка» у коллекционера.

- Мой интерес к его творчеству возник из увлеченности темой Первой мировой войны, которой я занимаюсь уже более 10 лет. В первую очередь меня всегда интересовала Беларусь и сделанные в те годы на ее территории фотографии или рисунки. Первая мировая в этом плане - война уникальная. Ее наследие, как это ни странно, имеет и культурную составляющую. Два с половиной года на наших землях длилось в основном позиционное противостояние, редко прерываемое крупными боевыми операциями.

Торговая площадь в Лиде.

Все это время Беларусь фотографировали и рисовали так активно, как никогда ранее. И сегодня существуют тысячи изображений, на которых можно увидеть не только военные действия и их ужасные последствия, но и наши памятники архитектуры, виды городов и деревень, а также местных жителей, их быт, костюмы, ремесла и т. д.

И однажды я наткнулся на прекрасно изданный в 1916 году в Берлине альбом литографий - «Зарисовки Литвы, Беларуси и Курляндии». Сразу было видно, что работал над ним художник высокого уровня. Когда я стал искать информацию об авторе, оказалось, что Герман Штрук - весьма авторитетное имя в художественном мире, признанный мастер графики. В годы Первой мировой войны, будучи немецким офицером и находясь на территориях, занятых германскими войсками, он сделал множество рисунков.

Мелочная лавка в Гродно.

Позже выяснилась еще одна любопытная деталь его послевоенной биографии: в 1922 году он давал уроки графики Марку Шагалу в Берлине, куда тот эмигрировал. И даже сделал портрет ученика, позднее ставшего знаменитым. Под руководством Штрука Шагал освоил технику офорта и литографии и уже через год сопроводил автобиографию «Моя жизнь» графическими иллюстрациями.

Поэтому, когда на одном из интернет-аукционов появились литографии, изготовленные Штруком для альбома 1916 года, я одним из первых успел проявить к ним интерес, и в результате они оказались у меня. Именно они и составляют основу нынешней экспозиции.

Национальный художественный музей. Фото: Юлия ЗИНОВЬЕВА.

- На выставке представлен и портрет Марка Шагала работы Германа Штрука. Но ведь портрет таможенники изъяли и подарили витебскому музею?

- Когда я искал на аукционах тот самый портрет, мне повезло дважды - это ведь гравюра, оттиски существуют не в единственном экземпляре. Один из портретов после таможенных приключений все же оказался в Музее Марка Шагала в Витебске, для которого и предназначался. А второй был доставлен мне из Германии по всем правилам и сейчас находится на выставке в Национальном художественном музее, которая продлится по 24 февраля. Но и он у меня не останется, о чем я совершенно не сожалею.

Когда я пришел на монтаж выставки и увидел, как смотрится эта сравнительно небольшая по размерам работа на стене в музейном пространстве, понял: место ей - точно не в шкафу коллекционера. Так что этот портрет Марка Шагала будет моим подарком Национальному художественному музею к его 80-летнему юбилею.

Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов вручает минскому коллекционеру Владимиру Богданову "Падзячны ліст". Фото: Юлия ЗИНОВЬЕВА.

Как накануне "кровавой мясорубки" немцы вшей давили и белорусских девчат обхаживали

К юбилею самой кровавой битвы на территории нынешней Беларуси времен Первой мировой войны историк Владимир Богданов издал уникальную книгу «Битва у Нарочи, 1916».

300 неизвестных фотографий немцев о жизни на белорусской земле (продолжение здесь).