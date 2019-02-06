Генпрокурор Александр Конюк: В суд направлено 7 дел медиков

- По «делу медиков» мы направили в суд 7 дел, 2 из них уже рассмотрены, приговор еще не вступил в силу, - рассказал Александр Конюк журналистам 6 февраля, накануне заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

Напомним, масштабные задержания в сфере здравоохранения начались в начале лета 2018-го. 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко рассказал, что возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Почти 100 человек попали под следствие. Раньше в КГБ сообщали, что в деле 60 фигурантов, среди которых функционеры системы здравоохранения, главврачи крупных клиник, представители фармацевтических компаний.

Некоторым фигурантам еще летом прошлого года изменили меру пресечения, они вернулись на работу, но уже на более низкие должности.

- В связи с завершением по ряду обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием следователями принято решение об изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы, - сообщили тогда в пресс-службе КГБ.

Сейчас в Минске в судах рассматривают дела бывшего заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача 12-й городской стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка, бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, бывшего главного патологоанатома Аркадия Пучкова.

Бывшего врача центра медреабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько приговорили к 2,5 года ограничения свободы.

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