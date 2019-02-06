Генпрокурор Конюк: Бизнесмен Арбузов обратился к президенту

- Арбузов обратился к президенту с просьбой об освобождении его от уголовной ответственности. Мы ждем, какое решение будет принято по нему, - рассказал Александр Конюк журналистам 6 февраля. - Когда дождемся ответа, будем принимать решение и по Арбузову, и по второму фигуранту (замначальника отдела закупок компании Fenox Андрею Мишелутову, который находится в СИЗО больше года. - Ред.)

Напомним, председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова задержали 12 апреля 2017 года. Его обвинили в неуплате налогов на сумму около 50 миллионов долларов. Вместе с ним задержали еще 11 человек. Был наложен арест на имущество подозреваемых, включая их коттеджи, квартиры и авто. Тогда Комитет госконтроля Беларуси комментировал произошедшее так: «Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН с зарплаты своих работников».

12 мая Арбузова освободили из-под стражи, в СИЗО до сих пор остается Андрей Мишелутов.

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