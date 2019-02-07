За старый телевизор можно получить месяц подписки на 4К-синематеку VOKA и 4000 рублей

В 2019-м цифра подрастет благодаря акции, по которой можно получить 4000 рублей за самый старый телевизор. Инициатором сбора устаревшей техники выступил видеосервис VOKA.

- Уже более 50 минчан принесли свои старые телевизоры по акции, а по всей стране их сдано более сотни, - говорит начальник экологического отдела БелВТИ Дарья Коптилина. - Приносят их люди старшего поколения. Но, как правило, по совету детей и внуков, узнавших об акции в интернете.

Долго ждать участника акции в пункте приема по минской улице Славинского нам не пришлось. Кроме участия в акции маркетолог Анна Климович сделала доброе дело хозяевам своей съемной квартиры:

- Гэта тыповае савецкае жытло, дзе гэты тэлевізар родам з 70-х пыліўся ў куце. Рыхтуючыся да пераезду, даведалася пра акцыю. Мы ўзгаднілі з гаспадарамі, што прыбор можна здаць. Мяркую, акцыя стане добрай матывацыяй для тых, хто станоўча ставіцца да перапрацоўкі рэсурсаў, але лянуецца гэтым займацца.

Анна участвует в акции потому, что заботится об экологии и следит за новыми технологиями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем Дарья Коптилина рассказывает, что сейчас постоянно сдают телевизоры 1970 - 1990-х. О них владельцы, как правило, говорят с гордостью - мол, прослужил верой и правдой 20 - 30 лет. Но приносят уже и ЖК-телевизоры. Тут мотивация все чаще другая. Люди уже не пользуются техникой 15 - 20 лет - до ее последнего вздоха. Куда важнее возможность получить все от новых технологий. Скажем, смотреть фильмы в формате 4К (в фантастическом разрешении 4096×3072) можно только на новых телевизорах, которым около 5 лет. Не зря 4К считают «убийцей» и аналоговой эпохи (качество выше в 23 раза) и Full HD (в 4 раза).

Кстати, видеосервис VOKA уже открыл первую в Беларуси синематеку в 4К - это самая крупная в стране коллекция видео с передовой технологией изображения, позволяющей наслаждаться всеми доступными сегодня визуальными эффектами. Уже теперь в 4К-меню более 155 фильмов: комедии, фэнтези, триллеры, боевики, исторические и романтические драмы. Полный список можно посмотреть на сайте voka.tv, набрав в поисковике UHD.

После завершения акции Аня Климович получит на электронную почту, указанную при сдаче телевизора, месячную подписку на 4К-синематеку VOKA. А вот на главный приз в 4К рублей (т. е. 4000) пока претендует «Беларусь» 1959 года, снабженный проигрывателем для пластинок. Впрочем, самый старый телевизор в рамках акции определит экспертная комиссия 13 февраля. До 10 февраля еще можно прийти в пункт БелВТИ с паспортом, а раритет должен быть в неразобранном состоянии и с целым экраном.

«Комсомолка» спросила у легенды белорусского ТВ, народной артистки Зинаиды Бондаренко, какой первый телевизор помнит она:

- Мой лёс вызначыўся дзякуючы вялікаму тэлевізару з маленькім экранам - КВН! Калі на Гомельскім ТБ ішоў набор дыктараў, я пабачыла абвестку менавіта на гэтым экранчыку. Я пайшла на адбор, прачытала аб’явы і запрасіла паглядзець кіначасопіс «Савецкая Беларусь». І гледачы мяне запрыкмецілі. А дома доўга стаялі пузатыя айчынныя лямпавыя тэлевізары. Падаецца, служылі яны бясконца. Адзін з іх і праз 35 год стаіць на лецішчы.

Телевизоры в БелВТИ разбирают для переработки цветных металлов и пластика.Фото: Павел МАРТИНЧИК

НА ЗАМЕТКУ

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ?

Заказать ее вывоз по короткому номеру 7383. Грузчики БелВТИ сами вынесут крупно- и среднегабаритные приборы: мониторы, телевизоры, холодильники, плиты, стиральные машины. В этом случае никто никому не платит.

Чтобы получить 25 копеек за килограмм, привозите аппаратуру в пункт БелВТИ.

Места торговли техникой обязаны принимать у населения старые приборы. Следите и за акциями, когда за сданный прибор в магазинах дают скидку.

КСТАТИ

Телевизоры - среди самых полезных приборов для вторичного использования. Там есть цветные металлы, много пластика, а в моделях с кинескопом - еще и медная катушка.