Эллина Грэйпел: Я готова целовать стены в школе, где училась!

Эллина не была в Минске 27 лет. В начале 90-х вместе с родителями она эмигрировала в США. Так получилось, что общалась в основном в англоязычном окружении, так что даже начала забывать язык. Но о родине не забывала - и как только выдалась возможность поучаствовать в белорусском отборе «Евровидения», засобиралась в Минск. В итоге в финал она не прошла, но получила куда большее - возвращение в город своего детства.

У памятника Владимиру Мулявину.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы договорились встретиться у памятника Владимиру Мулявину. Яркая, в широкополой рыжей шляпе с пером и с гитарой в кофре - перепутать было невозможно. Эллина расчехлила гитару и взяла несколько аккордов.

- Я знаю Мулявина с детства, конечно. «Верасы», «Сябры», «Песняры» и даже музыка Юрия Антонова, который из Молодечно, - это наша альма-матер.Это «пап-мьюзик» (так на американский манер она произносит термин «поп-музыка»), но музыканты они замечательные. К сожалению, ни разу не была на концерте «Песняров», хоть они и приезжали в США, не довелось. Я и сама много ездила по США как гастролирующий музыкант.

В США Эллина много гастролирует.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Почему вы уехали?

- Я плохо помню - это было не мое решение, а родителей. Папа у меня француз, а мама украинская еврейка. Так получилось, что здесь у нас не осталось родственников, а в Америке они были. Получается, наша семья воссоединилась. В детстве я жила по военным городкам- сначала в военной части №5 под Поставами, а потом переехали в Минск. Ирония судьбы в том, что в конце 80-х - начале 90-х мы жили в страхе войны с Америкой. И вот я переехала в страну, которую считала врагом своей родины! Оказалось, что американцы точно так же боялись русских. Пропаганда работала по обе стороны океана. Они поначалу рассматривали нас как инопланетян - с опаской и интересом.

Минск Эллина увидела интеллектуальным европейским городомФото: Павел МАРТИНЧИК

Мы решили заехать в минскую школу №55, которую заканчивала Эллина. На Площади Победы спохватывается: здесь мы детьми стояли у Вечного огня в карауле. Нам выдавали военную форму, которую мы с гордостью носили!

В Минске не хватает небоскребов

По дороге она не устает восхищаться белорусской столицей.

- Город в плане архитектуры изменился очень сильно. Он стал современным!

- Вазы, например,в желтый цвет покрасили,- шучу я.

- Развитие города - субъективное видение архитекторов. Кому-то оно может и не нравиться, но в Минске чувствуется единая форма. И даже преобладающий серый цвет фасадов выглядит логично. В отличие от Нью-Йорка, например, где все частная собственность и нет определенного стиля, дома строят такие, как хотел бы владелец.

У городской РатушиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Знаешь, белорусы любят говорить, что у нас все плохо.

- Я вижу Минск интеллектуальным городом, со своим шармом. Новое - еще не значит плохое, просто к нему надо привыкнуть. У меня в Минске есть ощущение Европы, вот только небоскребов не хватает.

- Ты была на телевидении, где когда-то начинала работать в «Калыханке», ты говорила, что озвучивала мышонка Пика. Вспомнилось что-то?

- Да! Только у меня в памяти все осталось таким огромным, а на самом деле это не так. На первом этаже в здании на Макаёнка есть кафе. Оно на самом деле такое маленькое!А еще мы учились в школе журналистики с Егором Хрусталевым, я так мечтаю с ним встретиться!

Готова целовать школьные стены

Школа в детстве казалась куда больше!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покружив по дворам, мы подъезжаем, наконец, к школе №55.

- О боже, какая она маленькая, - удивляется Эллина. -Мне страшно заходить. Я до такой степени была влюблена в гитару, что тягала ее с собой везде, даже в школу.

"А вот тут у нас был гардероб!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы заходим в фойе, Эллина протягивает руку вперед и говорит: а вон там у нас был гардероб. Заглядываем внутрь - точно, он и сейчас тут. Поднимаемся на второй этаж, в классную комнату. Навстречу, улыбаясь, идет учительница.

Кабинет, где Эллина учила английский, который ей очень пригодился.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А вы и есть та самая американка? - видимо, слух о необычной гостье летит впереди нас. - Людмила Федоровна Кузнецова была вашим классным руководителем?

- Я не уверена, - Эллина растеряна.

- Да, точно. К сожалению, ее уже нет с нами… Я вас помню! Вы еще стихи писали, да? Вы были очень талантливой девочкой и пришли в старших классах, -удивляет нас прекрасной памятью учительница географии Анна Станиславовна Нестерова. - Но я у вас не преподавала.

От нахлынувших эмоций в школе Эллина не смогла сдержать слез.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эллина не может сдержать слез и прикрывает лицо шляпой.

- Дети, у нас гостья из США, которая училась в нашей школе, - заводит учительница Эллину в класс.

- Вот здесь я сидела, - указывает Эллина место за первой партой. - Давайте сфотографируемся на память.

За своей партой 30 лет спустя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дальше мы пошли искать актовый зал. По дороге Эллина прикасалась к стенам, проводила рукой по дверным ручкам и говорила с восторгом:«Смотрите, те же! Я готова целовать эти стены!»

С учительницей географии, которая помнит Эллину, хотя ее и не учила.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед входом в актовый зал она забралась на подоконник и сказала: «Вот здесь я ожидала свою подругу». Помню, как мы подружились. Взорвался в воздухе американский космический корабль «Челленджер», астронавты погибли. Я сказала:«Так им и нужно». А она пристыдила меня. Ее упрек запал мне в душу, и я больше никогда слова плохого не сказала по поводу другой нации.

Здесь на подоконнике наша героиня частенько дожидалась свою подругу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В актовом зале нас ожидала еще одна встреча - с руководителем школьного ансамбля Анатолием Ефремовым. На сцене в ожидании детей он разложил музыкальные инструменты.

В актовом зале Эллина обнаружила старую "Кремону".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это же болгарская «Кремона», я как раз на такой гитаре училась играть!

Эллина взяла инструмент в руки и начала перебирать струны. А потом поднялась на сцену и решительно ушла за кулисы.

- Посмотрите, тут сохранился тот самый дощатый пол! -донеслось до нас.

Тот самый старый пол за кулисами в актовом зале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не узнала Мадонну

- Ты в Америке выступаешь с российскими музыкантами, когда те приезжают на гастроли?

- Русскоговорящая Америка - маленькая, все знают друг друга. Да, меня довольно часто приглашают на разогрев, потому что я подтягиваю на их концерты и свою аудиторию. Из последних, с кем я играла, была группа «Крематорий». С Дианой Арбениной несколько раз выступала, она, кстати, тоже из Беларуси.Я работала также с Михаилом Барышниковым. Кстати, с ним связана смешная история. У него есть зал, который часто используют для репетиций разные артисты. И вот, как-то еду в лифте, а вместе со мной девушка с двумя огромными бодигардами. Лето, но она укутана в шарф, на меня смотрят только зеленые глаза.

- Я говорю ей: вам так комфортно?

- А она мне в ответ: а что с твоими волосами?

- Они красные, потому что лето.

- А зимой синие?

Мы смеемся. Охранники недовольно косятся. Они выходят, а мой менеджер говорит:

- Эллина, ты знаешь, с кем ехала в лифте?

- Нет, без понятия.

- Это же Мадонна!

Эллина привезла в Минск целую коллекцию шляп.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ты очень вызывающе выглядишь для Минска - такая яркая. Люди оглядываются. В Америке тоже обращают на это внимание? - спрашиваю я.

- Конечно, мне постоянно говорят комплименты. Я экспериментирую - это и одежды, и музыки касается. Соединяю, казалось бы, несоединимое.

Эллина говорит, что Минск невероятно наполнил ее вдохновением и энергиейФото: Павел МАРТИНЧИК

Мы переехали к Ратуше. Указав на гостиницу «Европа», Эллина вспомнила:

- А здесь было кафе «Пингвин», где в советские времена собиралась неформальная молодежь. Я там ела мороженое в детстве! Не думала, что меня так эмоционально зацепит эта поездка! Всегда была уверена, что дом для меня там, где я живу, и это Америка. Но сейчас очень четко почувствовала энергию Минска, он всегда был во мне, оставался частью меня. Это очень позитивное чувство, оно на уровне энергетики. Когда я спустилось в метро, у меня просто голову снесло от знакомого запаха! Он совершенно уникальный! Хочется парить в Минске, уверена, я еще напишу стихи об этой поездке.