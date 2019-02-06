2019-02-06T13:27:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Работаем, следственных действий на предприятии не проводится»: на «БелОМО» прокомментировали слухи о задержании главы холдинга

Как подтвердил генпрокурор 6 февраля, Вячеслав Бурский задержан белорусскими правоохранительными органами
Ольга ШЕСТАКОВА
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Фото: wikimapia.org.Фото: wikimapia.org.
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Больше недели ходили ничем не подтвержденные слухи о задержании гендиректора «БелОМО» Вячеслава Бурского. Говорили, что на территории завода им. Вавилова уже побывали следовали, изымают документы, работа холдинга под вопросом… Напомним, в «БелОМО» входит пять предприятий, а его управляющая компания - завод им. Вавилова, на котором выпускают военные оптические прицелы, приборы ночного видения и системы наведения. Продукция холдинга, которую применяют в оборонной промышленности, поставляется во многие страны, существенная часть - в Россию.

Вячеслав Александрович Бурский руководил предприятием «БелОМО» целых 27 лет. Фото: director.by.

Вячеслав Александрович Бурский руководил предприятием «БелОМО» целых 27 лет. Фото: director.by.

Мы приехали на предприятие и убедились, что его работа не остановилась, производство идет, контракты выполняются. Но гендиректора на рабочем месте действительно нет, причем уже больше недели.

- Предприятие работает в штатном режиме. С 28 января, по решению Наблюдательного совета холдинга, обязанности генерального директора исполняет его первый заместитель Александр Мороз, - прокомментировал «Комсомолке» текущую ситуацию заместитель генерального директора по режиму, кадрам и идеологической работе Вячеслав Кузнецов. - Официальных документов от правоохранительных органов по этому поводу у нас пока нет. Следственных действий на территории предприятия не проводится.

О том, где находится гендиректор, на предприятии узнали, как и все, из новостей. На пресс-конференции в среду, 6 февраля, генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» и уточнил, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Никаких подробностей, в том числе статей, по которым подозревается Бурский, пока неизвестно.

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