Трое граждан России, которым угрожала высылка из Беларуси, совершили суицид

О трех случаях суицида граждан России, которые жили в Беларуси, стало известно за последний месяц. Всем им грозила высылка из страны, что было одной из причин роковых поступков. 35-летний Сергей Борисов из Лоева прожил в Беларуси 17 лет и, когда получил решение о высылке, оставил записку: «Я не знаю, куда ехать. Для них это просто, а для меня - в никуда».

Сергею было 35 лет. Фото: семейный архив

Причиной высылки Сергея были административные правонарушения - мелкое хищение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По закону иностранца могут выслать из страны за пять и более правонарушений в течение года. А могут и за одно, если оно несет общественно опасный характер. Вот и лоевчанина в местном отделе по гражданству и миграции решили выслать из Беларуси «в интересах общественного порядка». В конце прошлого года в милиции Сергею аннулировали разрешение на постоянное проживание в Беларуси.

Сергей считал Лоев своим - здесь он родился, но еще в советское время отец с матерью переехали работать на север России, поэтому там ребенок получил российское гражданство. А затем семья вернулась на родину.

- В России у него не осталось ни жилья, ни семьи, ни друзей, ни знакомых. Куда ему было уезжать? Мы составили обжалование, собирались ехать в Гомель, да сын не дождался, - плачет мать Людмила.

Она уверяет, что сын не был пьяницей - иногда выпивал, как и все. Работал на заводе, но потом его сократили.

- С кражей не знаю точно, как было дело. Он зашел с ребятами в магазин, вроде бы они не заплатили за товар, и продавец вызвала милицию, - говорит мать.

Сергей оставил несколько записок, адресованных не только родным, но и милиции. Он и его семья считают, что решение о высылке было незаконным.

- Я против таких высылок. Милиция высылает своих лоевчан в никуда. Им по***, что у меня мать-пенсионер и брат-инвалид, - написал перед смертью Сергей.

Лоевчанину не было куда ехать. Фото: семейный архив

Такие случаи - не единичны в Беларуси. Свежие цифры по высылке из страны иностранцев в МВД пока не сообщают, а по статистике прошлых лет, в среднем за год вида на жительство лишают около 2 тысяч иностранцев.

«ПОМОГАЛИ ОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, НО ВСЕ ДЕНЬГИ ОН ТРАТИЛ НА ВЫПИВКУ»

В Брагинском районе тоже в канун Нового года совершил суицид 68-летний Николай Демиденко. Он родился на Брагинщине, но в молодости уехал в Россию, где получил советский паспорт, а когда вернулся домой, родная деревня оказалась выселенной после чернобыльской катастрофы. Переехал в дом к брату в другую деревню, перебивался подработками, но все вырученные деньги тратил на выпивку, рассказывают в сельсовете:

- Сколько раз его предупреждали, просили изменить образ жизни… Пенсию Николай не получал, потому что жил с советским паспортом, выданным в России. В милиции к нему относились очень лояльно, помогали оформлять документы для получения паспорта. Мы из сельсовета не раз возили его в райцентр, но паспорт он так и не сделал. Тем более сначала надо было оплатить штрафы за протоколы. Он был тихим пьяницей, вреда никому не приносил.

У пенсионера тоже были правонарушения за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

- Ему говорили, что могут выслать в Россию - по последнему месту жительства. Возможно, выпил, вот и сделал такое, - рассуждают в сельсовете. - Его нашли повешенным в кладовой в доме.

«НАДО БЫЛО ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ 100 РУБЛЕЙ ЗА ДОКУМЕНТЫ»

В Буда-Кошелевском районе без отца остались шестеро детей. Виталий Кузьменков прожил в Беларуси 14 лет, завел семью, но за административные правонарушения ему грозила высылка.

- Его уволили с мясокомбината, потому что как-то выпил на работе. Раньше его ловили вечером без фликера. Начались проблемы с милицией. Там сказали делать временное разрешение на проживание, иначе вышлют. Надо было заплатить больше 100 рублей, а денег не было. Вот и набрал в голову, - говорит жена Ольга. Кстати, в сельсовете Виталия характеризовали положительно.

Еще одному иностранцу - на этот раз гражданину Украины Сергею Проценко, который живет в Буда-Кошелево, - грозит высылка из Беларуси. У него здесь жена и трое детей, но за появление в общественном месте подшофе Сергея тоже хотят выслать. Это решение он сейчас обжалует в суде, вердикт должен быть оглашен в четверг.