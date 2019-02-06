Скидки на зимнюю обувь в Минске до 50%: качественная европейская обувь из натуральной кожи по выгодным ценам!

Весна не за горами, но зима не торопится сдавать свои позиции, и у вас есть еще возможность купить со скидкой до 50% качественную зимнюю обувь, в которой не страшны холода и непогода.

С 8 февраля в магазинах CAPRICE начинается распродажа зимней коллекции: ботинки, сапоги с утеплением из меха и шерсти по супервыгодным ценам! На ликвидации представлены только известные немецкие и польские брэнды: CAPRICE, Baldowski, Rieker, Tamaris, Szydlowski, MARCO TOZZI, Domeno и другие. В магазинах CAPRICE модные веяния индустрии встречаются с проверенной классикой - в итоге свою пару обуви здесь найдут мужчины и женщины самых разных вкусов и образа жизни. И не нужно выбирать между красотой и удобством: в утепленной обуви с натуральной шерстью и натуральным мехом вы будете чувствовать себя комфортно и стильно.

А еще бонус каждому покупателю! Обувь на акции со скидкой до 50% можно приобрести по картам рассрочки:

- «Халва» (3 месяца);

- «Карта покупок» (3 месяца);

- «Магнит» (3 месяца).

Вдвойне приятно - купить в рассрочку и с большой скидкой!

Ликвидация коллекции - это последняя акция с максимальным снижением цен этой зимой. Не тяните с походом в магазины CAPRICE - с каждым днем обуви все меньше.

Порадуйте себя и своих близких новой парой обуви!

На заметку

Как защитить обувь зимой?

После снегопадов в Минске на дороги высыпают до 7 тыс. тонн соляной смеси в день! Техническая соль - самая дешевая среди химикатов. Главное ее преимущество в том, что она очень быстро растапливает лед. Но есть и недостатки ее использования - такой реагент разъедает автомобильные кузова, колеса и обувь. Не всякие ботинки и сапоги выживают после такой обработки: кожаная обувь от нее коробится, появляются рубцы, трещины и некрасивые белые разводы.

Как защитить обувь от влаги и реагентов? Что надо делать, чтобы любимые ботиночки или сапожки могли послужить хотя бы еще один сезон?

Сразу после улицы обмойте под краном подошву и протрите сапоги влажной тряпкой.

А перед выходом на улицу зимой обязательно нужно защищать обувь средствами по уходу: кремом для обуви или специальным спреем. Он создает невидимую пленку на поверхности обуви. И грязь, и химия, даже если налипнут, потом легче смоются.

А правильно подобрать средства по уходу за кожаной обувью вам помогут продавцы в магазинах CAPRICE.

Адреса магазинов CAPRICE в Минске.

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