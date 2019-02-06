2019-02-06T15:55:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «В Беларуси эпидемии ОРВИ и гриппа нет»

Тем не менее сейчас сезон вирусных инфекций, и белорусам нужно себя беречь
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
В сезон вирусных инфекций нужно избегать многолюдных мест и чаще мыть руки с мыломВ сезон вирусных инфекций нужно избегать многолюдных мест и чаще мыть руки с мыломФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

- Моя дочка учится в 8-м классе, и в день у нее бывает 2 - 3 урока из 6 - 7, потому что предметники болеют, а некоторые учителя на больничном больше трех недель. Болеют и дети. Вот дочка говорит: «Нас сегодня было 9 человек на уроках!", - рассказывает «Комсомолке» минчанка Ирина. - Неужели в Минске началась эпидемия гриппа?

В Минздраве подчеркивают, что сейчас сезон вирусных инфекций.

- Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа хоть и незначительный, но есть, что характерно для начала февраля. Выявляются гриппы всех видов и лабораторно подтверждаются, в основном у тех, кто не привит. Эпидемии же ОРВИ и гриппа на сегодняшний день нет, - говорит заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Сейчас школы на карантин не закрываются. Где-то в школах отсутствует 10% детей, а где-то практически все учащиеся посещают школу.

Минздрав на своем сайте уточняет: среди заболевших преобладает детское население - 68,3%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы).

Между тем в нашей стране-соседке России вирус гриппа охватил уже почти треть регионов страны. И пик эпидемии российские эксперты прогнозируют к середине февраля.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Как отличить грипп от простуды?

- Грипп начинается не с насморка и боли в горле, а с высокой температуры, из-за чего возникает сильная головная боль, ломота в теле, - говорит Инна Карабан. - Грипп опасен тем, что может дать тяжелые осложнения: менингит, пневмонию, затяжной бронхит, миокардит. Поэтому мы всегда говорим, что те, кто имеет хронические заболевания, должны обязательно вакцинироваться. Если у человека есть температура 37, но он чувствует себя нормально и ходит на работу, то он должен носить маску, чаще мыть руки, проветривать рабочее помещение, влажной салфеткой протирайте предметы на рабочем месте. Все это для того, чтобы не заразить своих коллег.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Чаще мойте руки»

Минздрав дает рекомендации для того, чтобы не заболеть:

- Избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания там.

- Соблюдайте гигиену рук - чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу.

- Соблюдайте «респираторный этикет» (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза).

- Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми.

- Систематически проветривайте квартиру и рабочее помещение.

- Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе (ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм).

- Соблюдайте рациональное питание (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также основными веществами (белки, углеводы, микроэлементы), в пищу должны быть включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Детский реаниматолог Дмитрий Солошкин: 50% аномалий и пороков развития во время беременности возникают по невыясненным причинам
С каким весом сегодня выхаживают недоношенных малышей, о врожденных пороках и патологиях плода, поведении родителей и отношении к прививкам детский реаниматолог и многодетный отец Дмитрий Солошкин рассказал «Комсомолке»
«В подарок Кастро, приехавшему к «партизану Машерову», мы по всей Беларуси искали пистолет ТТ»
«Комсомолка» узнала у бывшего первого замминистра культуры БССР Владимира Гилепа, почему Ричард Никсон отказался писать советской ручкой и за что Петр Машеров обиделся на колхозников
Новости 24
В Беларуси ПЭТ-бутылки заменят на стеклянные
У Брестского рынка появился аккаунт в Instagram: «Колхозка - рай для простого люда!»
В Россонском районе поймали полочанина, который девять лет назад подговорил приятелей избить человека ломами
Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси
Александр Конюк подтвердил задержание директора "БелОМО"
Генпрокурор о долгостроях: Надо людей поставить на место
Задержана начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований
Кушнир и Романовская выступят в финале ЧМ по фристайлу в США
Посольство США призывает наказать тех, кто разгромил «скамью Клинтона» в Куропатах
Лукашенко и Путин обсудят в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран
Из жизни ушел заслуженный тренер Беларуси Валерий Евдокимов
В Дрогичинском районе 17-летний бесправник врезался в патрульный автомобиль
Белорусы забыли ребенка в лесу возле пункта пропуска Доманово
Элитные машины под видом запчастей, валюта вместо конфет и наркотики - какие нарушения пресекали на Минской региональной таможне
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» пропало 17 тонн кур
В Барановичах задержали наркосбытчика с гашишем
Москвича ограбили в поезде Москва - Гродно
В Новополоцке легковушка не уступила дорогу пешеходу
Вице-премьер рассказал, как повысить привлекательность Беларуси
В Беларуси предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям, родившим до 26 лет
В Минске задержали совладельца и директора сети ресторанов японской кухни
В Беларуси в 2018 году почти 40% женихов и невест не захотели жениться в торжественной обстановке
В Беларуси впервые за пятилетку увеличилось количество ИП
Офис «Белавиа» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Проигнорировал знак - погибла семья: завершено расследование ДТП в Каменецком районе
Лукашенко о несправляющихся предприятиях: «Руководители пойдут в места не столь отдаленные»