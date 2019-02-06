Минздрав: «В Беларуси эпидемии ОРВИ и гриппа нет»

- Моя дочка учится в 8-м классе, и в день у нее бывает 2 - 3 урока из 6 - 7, потому что предметники болеют, а некоторые учителя на больничном больше трех недель. Болеют и дети. Вот дочка говорит: «Нас сегодня было 9 человек на уроках!", - рассказывает «Комсомолке» минчанка Ирина. - Неужели в Минске началась эпидемия гриппа?

В Минздраве подчеркивают, что сейчас сезон вирусных инфекций.

- Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа хоть и незначительный, но есть, что характерно для начала февраля. Выявляются гриппы всех видов и лабораторно подтверждаются, в основном у тех, кто не привит. Эпидемии же ОРВИ и гриппа на сегодняшний день нет, - говорит заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Сейчас школы на карантин не закрываются. Где-то в школах отсутствует 10% детей, а где-то практически все учащиеся посещают школу.

Минздрав на своем сайте уточняет: среди заболевших преобладает детское население - 68,3%. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы).

Между тем в нашей стране-соседке России вирус гриппа охватил уже почти треть регионов страны. И пик эпидемии российские эксперты прогнозируют к середине февраля.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Как отличить грипп от простуды?

- Грипп начинается не с насморка и боли в горле, а с высокой температуры, из-за чего возникает сильная головная боль, ломота в теле, - говорит Инна Карабан. - Грипп опасен тем, что может дать тяжелые осложнения: менингит, пневмонию, затяжной бронхит, миокардит. Поэтому мы всегда говорим, что те, кто имеет хронические заболевания, должны обязательно вакцинироваться. Если у человека есть температура 37, но он чувствует себя нормально и ходит на работу, то он должен носить маску, чаще мыть руки, проветривать рабочее помещение, влажной салфеткой протирайте предметы на рабочем месте. Все это для того, чтобы не заразить своих коллег.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Чаще мойте руки»

Минздрав дает рекомендации для того, чтобы не заболеть:

- Избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания там.

- Соблюдайте гигиену рук - чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу.

- Соблюдайте «респираторный этикет» (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза).

- Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми.

- Систематически проветривайте квартиру и рабочее помещение.

- Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе (ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм).

- Соблюдайте рациональное питание (пища должна быть витаминизированной, в особенности богата витаминами А, В1, С, а также основными веществами (белки, углеводы, микроэлементы), в пищу должны быть включены овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и молочные блюда).