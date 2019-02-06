2019-02-06T22:00:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы нарисовали икону Децла в Сочи

Рэпер на мурале подозрительно похож на Иисуса
Наталья ПАРТОЛИНА
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Децл изображен похожим на Христа, и даже нимб вокруг головы имеется. Фото: архив группы StreetSkills.Децл изображен похожим на Христа, и даже нимб вокруг головы имеется. Фото: архив группы StreetSkills.
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Витебская стрит-арт-команда StreetSkills почтила память российского рэпера Децла, который умер 3 января от остановки сердца. На одном из технических зданий в Сочи появился портрет певца.

На работу у Глеба Каштанова и Яна Кузьмина ушло два дня. Децла художники изобразили похожим на Христа. Даже рэперские дреды лежат на плечах аккуратно, как на иконах. Ладони певца сложены в молитвенном жесте, а голову обрамляет круг, напоминающий нимб.

- Когда волна хип-хопа только пошла по СНГ, я увидел его клипы, увидел в них брейк-данс, граффити, узнал, что такое хип-хоп и с тех пор просто наглухо заболел этим движением, - рассказывает художник Глеб Каштанов, который познакомился с творчеством Децла в 12 лет.

Сочинцам новый мурал нравится. Правда, жители близлежащих домов опасаются, как бы поклонники певца не устроили здесь стихийный мемориал. Тем более что многие любители творчества Децла уже пишут в соцсетях: «Буду в Сочи - принесу туда цветы».

- Я живу в доме рядом, мои пожилые соседи обеспокоены, как бы здесь не сделали цветочно-игрушечную свалку, - высказывает опасения Светлана. - Если вы хотите почтить память Кирилла, лучше просто постойте возле граффити и послушайте его треки.

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