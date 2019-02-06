2019-02-06T16:33:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Глава Нацбанка Павел Каллаур: Давление на наши цены от российской инфляции будет снижаться

В главном банке страны решили не менять ставку рефинансирования и рассказали, что будет влиять на цены в этом году
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Глава Нацбанка Павел КаллаурГлава Нацбанка Павел КаллаурФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В среду, 6 февраля, в Нацбанке прошло заседание по кредитно-денежной политике. Такие заседания будут проходить раз в квартал, и следующее уже намечено на 3 мая. Главное решение, которое приняли в этот раз, - оставить ставку рефинансирования на нынешнем уровне. В прошлый раз показатель менялся в июле прошлого года и снизился с 10,5% до 10%.

- При принятии решения о ставке рефинансирования мы стремились учесть весь спектр внешних и внутренних условий, влияющих на достижение целевого параметра денежно-кредитной политики по инфляции на 2019 год, - рассказал на брифинге глава Нацбанка Павел Каллаур. - Напомним, что в прошлом году при установленной цели не более 6% мы достигли 5,6%. На текущий год определена задача ограничить инфляцию по итогам года в пределах 5%.

Внутренние факторы, влияющие на рост цен, тревоги у специалистов главного банка страны в основном не вызывают. Курс рубля находится на равновесном уровне, внутренний спрос замедлился, процентные ставки соответствуют макроэкономической ситуации.

- По нашим оценкам, сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня, - прокомментировал Павел Каллаур.

Тем не менее глава Нацбанка отметил и несколько негативных внутренних факторов, которые могут повлиять на рост цен.

- Это неблагоприятная конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции, приведшая в первую очередь к ускоренному росту цен на мясную продукцию, быстрый рост зарплат в конце прошлого года, влияние на инфляцию со стороны повышения внутренних цен на топливо, которое в том числе привело к повышению затрат производителей, - перечислил Павел Каллаур. - В то же время, по нашему мнению, влияние данных факторов является временным. Их действие сохранится в начале текущего года.

Гораздо больше на цены будут влиять внешние факторы.

- В первую очередь это повышенный инфляционный фон в Российской Федерации в связи с увеличением НДС. В то же время давление на наши цены от российской инфляции будет снижаться, так как и по нашему мнению, и по прогнозам Центробанка России, рост цен замедлится во второй половине 2019 года. Однако нельзя исключить ухудшение экономической обстановки в России, прежде всего из-за развития ситуации с санкциями в отношении ее экономики. Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками может привести к ослаблению российского рубля, что станет фактором к ускорению инфляционных процессов в России. Кроме того, динамика цен на сырьевые товары по-прежнему подвержена значительному влиянию геополитических факторов, что повышает их волатильность (изменчивость. - Ред). В совокупности эти факторы формируют неопределенность относительно величины импортированной инфляции для Беларуси, - рассказал Павел Каллаур.

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