БАТЭ продает своего лидера за 1,3 миллиона евро

Три года назад полузащитник Мирко Иванич стал самым дорогим приобретением БАТЭ - за него клуб заплатил миллион евро. Пусть не сразу, но балканец стал лидером команды. Не раз появлялись слухи, что им интересуются другие клубы, но его удерживали в БАТЭ.

- Все наши последние достижения во многом завязаны на этом футболисте. Перед уходом в отпуск все мысли Мирко были только о БАТЭ: вопрос стоит не о смене прописки, а об очередном продлении контракта. Понятно, агенты беспокоятся и думают в период межсезонья нарваться на легкую наживу. Но за своих игроков мы боремся до конца - если, конечно, интерес взаимный, - сказал в январском интервью «Прессболу» председатель правления БАТЭ Андрей Капский.

Похоже, в этот раз сохранить Иванича в составе не получилось. В среду спортивный директор сербской «Црвены Звезды» сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о его переходе, осталось уладить формальности. Местные СМИ пишут, что цена вопроса - 1,3 миллиона евро.

Учитывая, что у Мирко заканчивался контракт, за него не удалось выручить большую сумму, но в ином случае вскоре он мог уйти бесплатно, как это сделал несколькими месяцами ранее Неманья Милунович. Очевидно, сам футболист хотел сменить обстановку. Рекордными трансферами для БАТЭ остаются переходы Виталия Кутузова в «Милан» и Ренана Брессана в «Аланию» за 3,5 миллиона евро.

За зиму стан БАТЭ уже покинули Милунович, М. Володько, Поляков, Гордейчук, Сигневич, Кизито. Столько потерь за одно межсезонье у «желто-синих» еще не было. А приобретений не так и много: сербские нападающие Дубайич и Милич, 22-летний полузащитник Дмитрий Бессмертный из «Минска». А уже 14 февраля БАТЭ дома играть с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы.

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