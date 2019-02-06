Медики предлагают ввести пособие для мам моложе 26 лет, чтобы белоруски рожали пораньше

Врачи неоднократно заявляли, что рожать первого ребенка лучше до 26 лет, когда минимален риск генетических осложнений, а у женщины еще нет хронических заболеваний. Однако женщин так просто не убедить: сейчас первого ребенка минчанки рожают в 27 - 29 лет, а второго - после 30 лет.

- Мы вносили на рассмотрение предложение, чтобы назначать дополнительное стимулирующее пособие для молодых семей до 26 лет, - рассказывает БелТА со ссылкой на главного акушера-гинеколога комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирину Иконостасову.

Средний возраст женщин, которые впервые обзавелись детьми, растет во всем мире, и Беларусь не исключение. По словам Ирины Иконостасовой, у нас в стране также все больше женщин, родивших после 40 лет. В 2018 году их было около 500, из них 10% - старше 45 лет. А вот несовершеннолетними мамами стали всего 20 девушек.

Также в Беларуси сокращается и число абортов. Главный акушер-гинеколог связывают это с предабортным консультированием:

- В Минске последние 5 - 10 лет наблюдается хорошая динамика сокращения количества прерываний беременности, - отметила Ирина Иконостасова. - Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы женщина приходила на эту консультацию вместе с партнером.

В прошлом году 1,5 тысячи детей родились при помощи ЭКО, и этот уровень практически не растет уже несколько лет.

- Сейчас готовится документ о предоставлении бесплатной возможности провести процедуру ЭКО. Пока неясно, для всех это будет или для отдельных категорий граждан, на все процедуры или на какую-то одну, - уточнила врач.

В Беларуси также планируют ввести новую систему распоряжения семейным капиталом. Напомним, сумма семейного капитала составляет 10 тысяч долларов, и снять ее можно лишь по достижении ребенком 18 лет. Многих многодетных такой расклад не устраивает: они просят разрешить тратить деньги раньше на улучшение жилищных условий или на образование ребенка.

Белорусок завлекают рожать больше льготными кредитами на жилье, а полькам запрещают делать аборты.Фото: Иван ВИСЛОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нужно предоставить молодой маме возможность продолжить карьеру»

Мы поинтересовались, действительно ли пособия помогают стимулировать рождаемость.

- Для повышения рождаемости существенное значение имеет возраст рождения женщиной первого ребенка, - объясняет социолог Елена Артеменко. - Если первый ребенок рождается в 30+ лет, у семьи до конца репродуктивного периода (а он ограничен и естественно, и под давлением медиков) просто остается меньше времени, чтобы родить трех и более детей, как нас ориентирует государство. Средний возраст рождения детей увеличивается заметно: в 2000 году он был 25,6 года, в 2017-м - 29,2 года. Но пособием этот вопрос не решить: для того, чтобы рожать детей, нужно создать семью, а возраст вступления в брак тоже увеличивается. Пока что льготы и субсидии у нас предоставляются в основном многодетным семьям, а молодым - только если они малоимущие. Важными факторами являются наличие у семьи жилья и возможность молодой мамы продолжить карьеру. Для того чтобы женщина не выпадала на три года с рынка труда, нужно развивать сеть дошкольных учреждений для детей одного-двух лет или субсидировать нянь.

КСТАТИ

По данным Евростата, самый юный средний возраст среди впервые родивших в Болгарии - 25,7 года. На втором месте - Румыния (25,8 года), на третьем - Латвия (26,1). В этих же странах самый высокий процент несовершеннолетних матерей.

Противоположная ситуация в Италии, где самый высокий в ЕС средний возраст молодых мам - 30,6 года. Причем 6% итальянок рожают первого ребенка в 40 лет и старше. Высокий возраст первой беременности также в Испании (30,4 года), Люксембурге (30 лет) и Греции (29,9 года).

Страны Евросоюза тоже ломают голову над тем, как стимулировать женщин рожать. Хуже всего ситуация в Литве - с 1990 года население страны уменьшилось примерно на 20%. Многие винят в этом маленькие пособия и высокий процент миграции молодежи.

В Италии уровень рождаемости настолько низкий, что в проект бюджета правительства на 2019 год внести план, по которому за третьего ребенка будут давать земельный участок в пользование на 20 лет.

Польша идет более радикальным путем: в стране запрещены аборты без медпоказаний, а 700 тысяч евро правительство однажды направило на рекламу с призывом «размножаться, как кролики». А в 2016 году наконец стартовала программа «Семья+», которая повысила размер пособий на детей.

Польская социальная реклама.

В Испании уровень рождаемости катастрофически упал, и в 2017 году власти ввели должность министра по демографическому росту. Испанки так редко рожают более одного ребенка, что на днях Народная партия предложила причислить к многодетным семьи, где два и более детей, и платить повышенное пособие. Планируется ввести налоговые вычеты за детсады.

В Финляндии молодым мамам выдают набор самых необходимым вещей: пеленки, подгузники, бутылочки и смеси. Все это упаковано в коробку, которая трансформируется в детскую кроватку. Такая традиция пришла из 1930-х годов. Ежемесячное пособие на одного ребенка в 2018 году составляло €94,88, а для одиноких + €53,3 сверху.

В Исландии рождаемости подняли и с помощью оплачиваемого отпуска обоим родителям. Параллельно в стране увеличили количество яслей и детсадов и удлинили часы их работы.

Интересная ситуация в Китае. В 1970-х годах существовала правительственная программа, которая гласила: «Одна семья - один ребенок». К 2000-му стало очевидно, что она привела к тому, что население постарело. В 2015 году китайцы отменили программу.

В Корее пособие положено на детей до 6 лет, но его не дают 10% очень богатых семей. Похожая история в Великобритании: родителям с доходом больше 50 тысяч фунтов стерлингов придется заплатить комиссию с пособия.

А вот во Франции один из лучших показателей рождаемости в Евросоюзе: у каждой женщины в среднем по два ребенка. Дело и в целом в благоприятной экономической ситуации, и в неплохой «премии за рождение» - более €900. За ней идет Швеция, где молодые родители получают равные права на ребенка: могут по очереди сидеть в отпуске по уходу за ребенком, и каждый получает по половине пособия. У шведских родителей есть и другие плюшки: бесплатные экскурсии и зоопарки, проезд в общественном транспорте с коляской и т. д.

СПРАВКА «КП»

Какие пособия получает белорусская семья за рождение детей?

2169 рубля - единовременное пособие при рождении первого ребенка и 3036,6 рубля - при рождении второго и последующих детей.

216,9 рубля - единовременное пособие беременным, которые стали на учет до 12 недель беременности.

362,46 рубля - ежемесячное пособие на первого ребенка, 414,24 рубля - на второго и последующих детей, 466 рублей - на ребенка-инвалида.

108,45 рубля - ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет, если в семье воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет.