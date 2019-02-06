Чиновники и дипломаты советуют книги: «Метро», «Психололия толпы», «Дети мои» и «Далоў дарослых!»

В этом году завсегдатаи XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки увидят многие стенды на тех же местах, что и в прежние годы: слева от входа - российские издательства, дальше - Германия, а напротив главная площадка белорусских книжников. Правда, сцену перенесли с центральной аллеи. Возможно, из-за постоянных жалоб публики на то, что выступающим приходится перекрикивать друг друга даже в микрофон.

Во время открытия замглавы Администрации президента Владимир Жевняк зачитал приветствие Александра Лукашенко. А министр информации Александр Карлюкевич пожелал гостям за 5 дней события найти свою книгу. Вместе с ними госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и участники делегации соседей познакомились с экспозицией. На центральном стенде они просили достать из-под стекла отдельные артефакты из собрания Владимира Лиходедова.

Почетные гости выставки попросили показать некоторые артефакты из коллекции Владимира Лиходедова поближе. Кстати, часть своей коллекции собиратель передает в Национальную библиотеку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» интересовалась у чиновников и дипломатов, какие произведения со своей книжной полки они посоветовали бы прочесть. Министр информации Александр Карлюкевич рекомендует книги Владимира Короткевича.

- Я и сам многие из них прочел по нескольку раз. Его романы - живая классика, живой факт, говоря словами Максима Горького. Из нынешних белорусских авторов с удовольствием читаю Андрея Федоренко, Елену Браво, Елену Попову и еще ряд писателей, говорящих о современности.

Замминистра информации Игорь Бузовский говорит, что его интересует литература для работы и общего развития.

- Это не то, что посоветуешь всем. Недавно читал «Манипуляция сознанием. Век ХХI» Сергея Кара-Мурзы, а перед этим прочел его же «Психологию толпы». Нравится «Человек в поисках смысла» психиатра Виктора Франкла.

«Нравится Алексей Иванов, читаю его «Пищеблок»

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота с удовольствием рекомендует Дмитрия Глуховского.

- Его «Метро», между прочим, - очень серьезная вещь, несмотря на то, что речь о фантастике. Она ставит множество вопросов. Конечно, назову Гузель Яхину. И «Зулейха открывает глаза», и «Дети мои» - вещи замечательные. Мне нравится Алексей Иванов. Сейчас я читаю его «Пищеблок». Фантастика в прямом и переносном смысле! А зацепился, конечно, за «Географ глобус пропил» - открыл, и не мог оторваться. Еще прочитал книгу, к которой у меня чисто профессиональный интерес. Мне ее из Англии прислали, про шпионские дела. Это про Олега Гордиевского (бывший полковник КГБ СССР, заочно приговоренный к расстрелу за госизмену, работал на британскую разведку. - Ред.). Очень это все интересно. Вспомнил молодость.

Михаил Швыдкой и Григорий Рапота оказались знатными книголюбами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михаил Швыдкой также уверен, что из современной русской литературы обязательно надо прочесть оба романа Гузель Яхиной, а еще «Лавр» Евгения Водолазкина.

- Советовал бы Алексея Варламова и его «Булгакова» - это одна из важных книг последнего десятилетия. А еще произведение Сергея Шаргунова о Катаеве, одной из лучших в серии «Жизнь замечательных людей». Вообще, на мой взгляд, русская литература сейчас переживает очень интересный период. Она, как никогда, отражает время.

«Презентуем книгу «Далоў дарослых!»

Послу Украины Игорю Кизиму также по душе история - особенно мемуары.

- Закончил воспоминания экс-главы украинского МИДа Владимира Хондогия. Теперь читаю «Украинский национализм», где разбирается история Украины, поясняется, откуда пошли понятия вроде «славянское братство» и что такое украинская нация. А еще одна, недавно прочитанная, - это веселая детская книга «Далоў дарослых!» Сергея Прилуцкого на украинском и белорусском. Ее презентуем на выставке в субботу.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар говорит, что ему сложно назвать что-то конкретное из своей 6-тысячной библиотеки.

- Впечатлила книга Блома «Итальянское путешествие» - о том, как делали скрипки. Еще небольшая книга француза Эрика Вюйяра «Распорядок дня», где речь идет о захвате власти Гитлером и об аншлюсе Австрии в 1938-м. Назову и книгу, которую читаю сейчас, - она о годах, которые провел в изгнании в США и Бразилии Стефан Цвейг. Наконец, 1500-страничная книга «Ящик Пандоры» профессора Леонарда о истории Первой мировой войны.

Бывший вице-премьер и экс-посол Беларуси в Литве и Финляндии, а теперь глава федерации гольфа Владимир Дражин также признался, что любит историческую литературу. Еще он рассказал, что готовит книгу о событиях с радзивилловских времен на своей малой родине - в деревне Дражна Стародорожского района.

На выставке находят себе книги читатели любого возраста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Сегодня в 17.00 презентуют книгу «Беларускі крымінальны вышук», а часом позже можно узнать о путеводителе по обращениям в госорганы. Завтра в 17.00 встреча с российской поэтессой и бардом Вероникой Долиной. Норвежец Стиан Холе, автор книги для детей о переживаниях перед школой, выступит в 16.00. Часом ранее на публике появится россиянин Павел Басинский.

В субботу в 13.30 - встреча с украинской писательницей Ириной Даневской, чей роман-эпопея «Багуслаў Радзівіл. Нямецкі прынц» в 2018-м издан по-белорусски. В 13.00 выступят популярные авторы книг для детей Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Литературовед Анна Северинец в 13.00 расскажет о своем романе про таинственный минский отель «Бельгия". В 17.30 - творческая встреча с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.

В воскресенье - встреча с поэтом Ильей Резником в 12.00. А в 13.00 сойдутся в дискуссии наши прозаики Альгерд Бахаревич и Виктор Мартинович.

На выставке книги продают по привлекательным издательским ценам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

На стенде «Комсомолки» можно найти по выгодной цене альбомы «Главные документы войны», «Главные документы ВЧК», «Сталин. Главные документы». Здесь только рассекреченные спустя полвека документы. Также на стенде книги из коллекций «Лучшие современные художники», «Великие архитекторы» и издания по мотивам мультфильмов «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Фиксики», «Мимимишки».

«Комсомолка» составила гид по любопытным событиям, которые с 6 по 10 февраля не стоит пропускать на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке (читать далее)