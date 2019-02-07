Молоко, пиво, вода. В Беларуси пластиковые бутылки хотят заменить на стеклянные

Тему переработки отходов и выработки вторсырья недавно затронул Александр Лукашенко на встрече с белорусскими учеными. Особенно возмутили президента напитки в пластиковых бутылках.

- Продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать, - заявил президент.

Реакция не заставила себя долго ждать: создана рабочая группа, которая подготовит предложения по замене ПЭТ-бутылок воды и напитков на стеклянные. Ее состав впечатляет: вице-премьеры Владимир Кухарев и Михаил Русый, министр ЖКХ Александр Терехов, министр экономики Дмитрий Крутой, директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич и другие. Идеи передадут в правительство до 15 февраля.

Переход от пластика к стеклу - общемировой тренд. Теперь к нему присоединятся и белорусские производители.

- Задача - уменьшить количество пластмассовой тары, в основном это безалкогольные газированные напитки, вода и пиво, молочная продукция. В первую очередь нужно заменять трудно перерабатываемую тару - большое количество молочной продукции упаковывается именно в такую. А также небольших объемов: 0,33 и 0,5 литра. Мы будем вносить это в предложения, - объясняет директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. - Сложно отказаться от пластиковых полутора- и двухлитровых бутылок. Но и для них есть варианты. Например, заменить 1,5-литровые пластмассовые бутылки на стеклянные другого объема. Также в мире используется пластиковая бутылка, которую можно использовать несколько раз.

- Как организовать переход от пластиковых бутылок к стеклянным?

- Непросто, и не в один день. Ведь у предприятий есть линии, на которых разливают напитки. Они должны посчитать, какая продукция разливается, в какую тару, сколько нужно стеклянных бутылок. Выяснить, готовы ли стекольные предприятия обеспечить необходимый ассортимент и как изменится экономика, например затраты на грузоперевозки. Еще важный момент. Стеклянная тара - более экологичный вид упаковки. Но вес пол-литровой пластиковой бутылки для воды - 35 г, а стеклянной - 350 г. Если мы не соберем их, то вес отходов увеличивается в 10 раз! Нужна действенная система по сбору отходов.

Помочь в этом сможет залоговая система возвращения бутылок, которую предполагается внедрить в Беларуси в 2020 году. В магазинах установят специальные тароматы, куда нужно будет опустить бутылку, получить чек на залог за ее упаковку - предварительно, на 20 копеек - и обналичить его в кассе. Сделано это, чтобы люди не выбрасывали бутылки, а отправляли их на переработку.

- Система стимулирует сдавать на переработку бутылки: пластиковые, стеклянные и металлические баночки от напитков. Мировой опыт показывает, что процент возврата тары доходит до 99%. По нашим подсчетам, на первоначальном этапе возможно собрать до 80%. Сейчас цифры скромнее: стеклянные - около 60%, а пластиковые - около 30%, - говорит Наталья Гринцевич. - Сами аппараты недешевые, их будут ставить в торговых объектах или рядом с ними. В небольших населенных пунктах тару в магазинах будут принимать вручную. На сегодня разработан указ по созданию депозитной системы, он согласовывается госорганами.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Экологи: «Важно не заменить одноразовый пластик на одноразовое стекло»

Экологи говорят, что важен не столько состав бутылки, сколько сам принцип одноразовости, когда выпил воду и выкинул бутылку, а не отправил ее на переработку.

- Уменьшить объемы одноразового пластика - очень верный вектор, есть серьезные проблемы с этим, большое количество пластика не перерабатывается, - говорит эколог, эксперт Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Очень важно, чтобы мы не заменяли одноразовый пластик на одноразовое стекло! Да, стекло дорогое, и больше шансов, что оно будет переработано, но это все равно потери ресурсов, энергии. Важно стимулировать людей отправлять бутылки на переработку. В этом плане должно пригодиться возвращение залоговой стоимости бутылки. Также нужно улучшить качество раздельного сбора мусора. Важно использовать ситуацию, чтобы увеличить долю оборотной, то есть не одноразовой, тары на рынке. Надеемся, эта мера позволит сформировать новые потребительские привычки и предотвратить образование отходов.

С экологической точки зрения бессмысленно покупать в магазине воду, все равно будет мусор. Проще купить многоразовую бутылку и наливать туда воду самому.

Производители: «На переоборудование понадобится 15 млн евро»

- Мы поддерживаем заботу президента об экологии, здоровье нации. Но сейчас это сделать сложно, будут серьезные материальные последствия, - объясняет замдиректора по маркетингу ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» Юрий Раковец. - К тому же безопасность ПЭТ-бутылок подтверждается протоколами испытаний аккредитованных лабораторий Минздрава. У нас нет оборудования для стекла, все уже давно сдано на утилизацию. И по сути неоткуда взять деньги на переоборудование, а на это понадобятся 15 миллионов евро! Ведь нужно перевести производство на стекло, линии для розлива. Сделать это быстро не получится, предстоит серьезная работа. При хорошем финансировании - минимум полтора года.

- Как это отразится на цене продукта?

- ПЭТ-бутылки популярны у потребителя - дешево, удобно, практично. Стекло же позиционируется как премиум продукт. Бутылка дорогая, упаковка дорогая, сложная логистика. Если переходить на стекло, нужно будет потом получать затраченные на производство средства. И вода в стеклянной бутылке будет стоить дороже.

Действительно, мы посмотрели: вода 0,5 л в ПЭТ-бутылке обойдется в 70 - 80 копеек, самая дешевая в стеклянной - уже 1,45 руб. Вода одной и той же марки и объема в пластиковой бутылке стоит 1,99 рубля, в стеклянной - 2,39. На 40 копеек дороже!