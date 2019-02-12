2019-02-13T11:29:42+03:00
Звезды
КП Беларусь

В Минске снимают британскую драму: в главной роли звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик

Голливудский актер на сей раз играет майора Каминского в картине о Второй мировой войне «Вражеские линии» [фото]
Эвика ОТТО
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Эд Вествик играет майора Каминского в картине о Второй мировой войне «Вражеские линии». Фото: InstagramЭд Вествик играет майора Каминского в картине о Второй мировой войне «Вражеские линии». Фото: Instagram
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Новый блокбастер снимает в Минске шведский режиссер Андерс Банке. Он собрал целую россыпь звезд кино: помимо Эда Вествика, в картине снялись английский актер Джон Ханна, известный по «Списку Шиндлера» Павел Делонг, российские актеры Кирилл Плетнев, Владимир Епифанцев, Екатерина Владимирова, американский актер Кори Джонсон, а также белорусы Андрей Карако и Евгений Булка.

В основе фильма «Вражеские линии» - реальная история, которая происходила в 1943 году в оккупированной Польше. Фото: предоставлено съемочной группой

В основе фильма «Вражеские линии» - реальная история, которая происходила в 1943 году в оккупированной Польше. Фото: предоставлено съемочной группой

Проект приехал в Беларусь благодаря компании «Киноград», в котором состоит американский продюсер Надежд Гусельникова и ее белорусский коллега Виктор Дроздов. Продюсеры с британской стороны – Том Джордж и Энди Томпсон. Кстати, Надежда родом из Минска, но 15 лет назад переехала в Лос-Анджелес.

- В основе фильма «Вражеские линии» - реальная история, которая происходила в 1943 году в оккупированной Польше. Элитные войска солдат-союзников отправляются на вражескую линию, чтобы спасти ученого-ракетчика. Для съемок мы рассматривали Россию, Украину и Беларусь. Однажды, когда я прилетела в Минск, американский консул Фрэд Стерн познакомил меня с Евгением Булкой, известным телеведущим и актером. И Женя натолкнул меня на мысль, что картину можно снять здесь, в Беларуси. Подумала, почему бы нет! - рассказала «Комсомолке» Надежда Гусельникова.

Надежда Гусельникова и Эд Вествик на съемочной площадке. Фото: предоставлено съемочной группой

Надежда Гусельникова и Эд Вествик на съемочной площадке. Фото: предоставлено съемочной группой

Съемки «Вражеских линий» должны были начаться еще зимой 2018 года, но Эд Вествик, которого утвердили на главную роль, был занят. Только этой зимой все сложилось удачно, британская группа приехала в Беларусь 15 января.

- В картине снимаются актеры из разных стран, но языковой проблемы нет, потому что по сценарию все герои говорят на своих языках. Например, Павел Делонг играет того самого польского доктора Фабиана, Кирилл Плетнев и Владимир Епифанцев - сотрудников НКВД, - говорит продюсер.

Белорусский актер Андрей Карако сыграл польского партизана. Фото: предоставлено съемочной группой

Белорусский актер Андрей Карако сыграл польского партизана. Фото: предоставлено съемочной группой

- Надежда, вы предупредили иностранных актеров о холодной зиме? В Нью-Йорке, где живет Эд Вествик, теплее.

- Да, мы говорили, чтобы актеры брали с собой теплые вещи, обувь. Костюмеры дополнительно утепляли одежду героев. Но в целом с погодой нам повезло. Только две ночные смены, когда мы снимали военные действия, оказались действительно холодными. Спасались горячими супами и грелками.

Павел Делонг играет польского ученого-ракетчика. Фото: предоставлено съемочной группой

Павел Делонг играет польского ученого-ракетчика. Фото: предоставлено съемочной группой

Продюсер рассказала, что съемочная группа сходила на экскурсию в музей Великой Отечественной войны, чтобы проникнуться атмосферой того времени. А Эд Вествик даже посмотрел оперу в Большой театр.

Голливудскому актеру понравился Минск, он даже сходил в оперу. Фото: предоставлено съемочной группой

Голливудскому актеру понравился Минск, он даже сходил в оперу. Фото: предоставлено съемочной группой

Белорусский актер Андрей Карако, сыгравший во «Вражеских линиях» польского партизана, поделился впечатлениями с «Комсомолкой»:

- Это не первый мой международный проект. Я очень доволен работой, ведь сниматься с такими мастерами - большое удовольствие. Если мы не едем в Голливуд, Голливуд едет к нам! Мне нужно было говорить на польском и английском языках. Но английского я совсем не знаю, поэтому от волнения сердце выскакивало из груди. Раз уж утвердили, сдаваться нельзя ни в коем случае. Это было невероятно трудно, но, к счастью, на площадке мне все помогали. С другой стороны, у меня появился очень серьезный стимул выучить английский. Кто знает, что будет дальше…

Андрей Карако признался, что после съемок решил взяться за изучение английского языка. Фото: личный архив

Андрей Карако признался, что после съемок решил взяться за изучение английского языка. Фото: личный архив

Постпродакшен картины будет проходить в Великобритании. Создатели фильма торопятся закончить его к маю, чтобы показать накануне Каннского кинофестиваля. Из-за этого съемки и монтаж даже шли параллельно, что в кино случается довольно редко. А в мировой прокат «Вражеские линии» выйдут ближе к осени.

В картине снялись Кирилл Плетнев и Екатерина Владимирова. Фото: предоставлено съемочной группой

В картине снялись Кирилл Плетнев и Екатерина Владимирова. Фото: предоставлено съемочной группой

Белорус Евгений Булка также сыграл в эпизодическую роль во "Вражеских линиях". Фото: Instagram

Белорус Евгений Булка также сыграл в эпизодическую роль во "Вражеских линиях". Фото: Instagram

Создатели фильма торопятся закончить его к маю, чтобы показать накануне Каннского кинофестиваля. Фото: Instagram

Создатели фильма торопятся закончить его к маю, чтобы показать накануне Каннского кинофестиваля. Фото: Instagram

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