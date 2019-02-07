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Белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира в лыжной акробатике
22-летняя фристайлистка выиграла с большим отрывом [видео]
На Олимпиаде в Пхенчхане Александра Романовская не вышла в финал, зато год спустя стала чемпионкой мира. Фото: facebook.com/fisfreestyle
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В американском Дир-Вэлли проходит чемпионат мира по фристайлу. Ночью наша Александра Романовская с солидным отрывом стала первой в финале соревнований по лыжной акробатике.
Чемпионат мира. Лыжная акробатика. Финал
1. Александра Романовская (Беларусь) — 113,18
2. Любовь Никитина (Россия) — 89,88
3. Сюй Мэнтао (Китай) — 89,88
В очередной раз поздравляем главного тренера сборной Беларуси Николая Козеко и его подопечных. Напомним, Олимпийская чемпионка Анна Гуськова пропускает сезон из-за необходимости пройти реабилитацию.
Белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира в лыжной акробатике.Источник: FIS Freestyle Skiing
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