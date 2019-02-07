«Обязательства выполняем, а преимуществ не имеем». Почему Беларусь так стремится в ВТО?

Переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) Беларусь начала еще в 1993 году. Дело, как видим, идет медленно, но очередной раунд переговоров - буквально на следующей неделе, и на этот раз наши шансы на успех велики.

- Беларусь достигла серьезного прогресса. На сегодня страна находится на последнем этапе переговоров, - говорил в конце января советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти.

«Комсомолка» побывала на семинаре «Беларусь на пути в ВТО», организованном Бизнес-школой ИПМ при поддержке Исследовательского центра ИПМ и посольства Великобритании в Минске, и рассказывает, почему процесс так затянулся и что даст стране вступление в ВТО.

Для чего вообще нужна ВТО?

Сейчас в организацию входят 164 страны, которые покрывают 98% мировой торговли. Иными словами, практически все в мире продается и покупается с оглядкой на правила ВТО.

- На сегодняшний день это единственная площадка, где страны могут встречаться и вырабатывать новые правила торговли, наблюдать за тем, как эти правила выполняются, и решать все вопросы, возникающие между этими странами, - объясняет Ольга Казакевич, начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики департамента внешнеэкономической деятельности МИД.

Помимо нас в процессе вступления находится еще несколько государств, среди которых Сербия, Азербайджан, Узбекистан, Иран, Ирак и даже Ватикан!

Сколько лет ушло у разных стран на вступление в ВТОФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Почему вступление Беларуси в ВТО так затянулось?

Это в целом довольно медленный процесс. Быстрее всего присоединиться к ВТО удалось Кыргызстану, за 2,8 года. Обратный рекорд пока принадлежит Сейшелам, которые договаривались о членстве 20 лет (см. инфографику). Но если мы станем членом ВТО к середине 2020 года, то процесс вступления займет почти 27 лет!

Почему все так затянулось? Беларусь активно вела переговоры до 2005 года, а потом процесс замер на десять с лишним лет.

- Во-первых, в тот период у Беларуси не самым лучшим образом складывались отношения с некоторыми ключевыми членами ВТО, - говорит Ольга Казакевич. - Во-вторых, началось формирование Таможенного союза и ЕАЭС, и ни Беларусь, ни Россия, ни Казахстан тогда не были членами ВТО. Когда было принято решение о формировании Таможенного союза, появилась мысль вступить туда единым фронтом, чтобы обязательства у трех стран были одинаковыми. Но члены ВТО это не поддержали.

В результате члены Таможенного союза все равно начали вступать в торговую организацию по отдельности. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году, Казахстан - в 2015-м. А Беларусь возобновила переговоры о членстве в 2017 году.

Как проходит процесс вступления?

По каждой стране-кандидату собирается рабочая группа, в нее входят члены организации, которые так или иначе заинтересованы в отношениях с кандидатом. В нашем случае это 47 стран: например, Россия, Украина, Евросоюз, США, Китай, Япония, Австралия, Бразилия, Турция…

- Это большая рабочая группа. Больше было только у России и еще нескольких стран крупнее Беларуси, - отмечает Ольга Казакевич.

Переговоры можно разделить на четыре направления: системные вопросы, доступ на рынок товаров, доступ на рынок услуг, господдержка сельского хозяйства. Системные вопросы - самое масштабное направление, на заседаниях собирается вся рабочая группа и обсуждает торгово-экономический режим страны-кандидата.

- Это интеллектуальная собственность, валютное регулирование, налоговое регулирование, промышленная и сельскохозяйственная политика, ветеринарные меры - практически все, что есть у Беларуси в торгово-экономическом законодательстве, - перечисляет Ольга Казакевич. - Члены ВТО задают вопросы, мы отвечаем. В процессе формируются некие проекты обязательств, которые впоследствии станут нашими обязательствами в ВТО. Это основной документ, над которым сегодня идет работа.

Кстати, следующее заседание рабочей группы по Беларуси пройдет буквально через неделю - 15 февраля.

С какими странами и о чем Беларуси сложнее договориться?

Переговоры по доступу на рынок товаров или услуг проходят уже не в рабочей группе, а тет-а-тет. Все заинтересованные страны - члены ВТО могут обсудить с Беларусью условия и подписать протокол. Потом появится единый перечень обязательств.

- Если, к примеру, мы обязуемся не применять ограничений в каком-то конкретном секторе услуг, к примеру, аудиторских услугах, то после того, как мы станем членом ВТО, никаких ограничений мы вводить уже не сможем, - поясняет Ольга Казакевич.

Если говорить о доступе на рынок товаров, то здесь в двусторонних переговорах с Беларусью участвует 26 стран, с двадцатью из них мы уже договорились.

В доступе на рынок услуг заинтересовано меньше членов ВТО - 14, и процесс завершен уже с десятью. В обоих случаях переговоры пока продолжаются с ЕС, США, Канадой и Украиной (а по доступу на рынок товаров - еще и с Австралией и Бразилией).

- Может быть, переговоры действительно идут медленнее, потому что с другими странами у нас было меньше интересов. ЕС и США - немаленькие страны. Им нужно многое согласовывать, это, можно сказать, бюрократические машины. Но поддержка от них безусловно есть, - говорит Ольга Казакевич.

Четвертое направление переговоров - это максимально допустимый уровень поддержки сельского хозяйства. В них участвуют крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире, в том числе те же ЕС и США.

Какие плюсы получит Беларусь от членства в ВТО?

Наша страна входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вместе с Россией и Казахстаном, которые уже присоединились к торговой организации. Фактически мы уже не первый год живем по правилам ВТО.

- Договор ЕАЭС - это собранные вместе соглашения с ВТО, пусть и с некоторыми нюансами. Поэтому сегодня мы уже выполняем обязательства, но преимуществ никаких не имеем, - поясняет Ольга Казакевич.

Что это за преимущества?

Во-первых, быстрее и проще разрешать торговые вопросы и конфликты. Например, в прошлом году Беларусь добилась того, что Евросоюз отменил существовавшие с 1993 года квоты на поставку белорусского текстиля.

- Это (квоты. - Ред.) запрещено правилами ВТО, и если бы мы были членом организации, вопрос можно было бы решить быстрее и эффективнее. Но, не будучи членом ВТО, мы не имеем этой международной правовой защиты, - комментирует Ольга Казакевич.

Во-вторых, наша страна станет привлекательнее для инвесторов.

- Инвесторам важна предсказуемость. Правила могут быть невероятно сложными, но если они четко прописаны, инвестор найдет международных юристов и сможет их выполнить. Но чем больше элемент непредсказуемости, тем сложнее понять, что тебя ждет на рынке, как изменятся правила через год или через пять, - комментирует Ольга Казакевич.

В-третьих, членство в ВТО облегчит переговоры с международными организациями, в том числе финансовыми.

- К этому пункту мы пришли не сразу, не сразу поняли, что все взаимосвязано, - признается Ольга Казакевич. - Как только Беларусь активизировала переговорный процесс, миссия МВФ, приехав в Беларусь, сразу пришла в МИД, чтобы расспросить о переговорах. Беларусь впервые в 2018 году повысила свой страновой кредитный рейтинг по классификации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. - Ред.), а это позволяет бизнесу получать более дешевые заимствования. Я думаю, на Беларусь теперь смотрят немного с другого ракурса. Если мы уже на завершающем этапе, то у нас все почти хорошо, и скоро мы будем иметь сертификат, подтверждающий, что мы не хуже остальных членов ВТО.

И, наконец, Беларусь сможет обсуждать и утверждать правила, по которым работает мировая торговля.

- Ключевые темы, которые сегодня обсуждаются на площадке ВТО, - это электронная коммерция, малый и средний бизнес, инвестиции. Именно то, что сегодня актуально для Беларуси. Я думаю, что нам надо быстрее завершать этот процесс и на полноправных основаниях участвовать в выработке этих правил, чтобы они учитывали и наши интересы, - подытожила Ольга Казакевич.