ЦТ и выпускные экзамены в белорусских школах объединят в аналог российского ЕГЭ?

- Думаю, что мы можем разгрузить выпускников 11-го класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей ЦТ. Но надо все внимательно взвесить и определить сроки, в которые мы можем ввести эти нововведения, - цитируем министра БелТА.

Сейчас Минобразования с учителями-практиками и методистами-учеными прорабатывает возможные подходы к этим изменениям. По словам Карпенко, этим будут заниматься в 2019-м.

Ранее Игорь Карпенко говорил о введении комплексного общеобразовательного теста как замены ЦТ и школьных экзаменов. Последних в 11-м классе сейчас четыре: белорусский или русский языки, математика, история Беларуси и иностранный язык. Но, судя по высказываниям на коллегии, речь, вероятно, все-таки о формате, напоминающем российский Единый госэкзамен - ЕГЭ, который служит и итоговой аттестацией выпускников школ, и основой для приема абитуриентов.

У соседей 11-классники сдают два обязательных ЕГЭ (русский язык и математику), а также любое количество из остальных 9 предметов - эти испытания на получение аттестата не повлияют, ведь туда выставляют не балл ЕГЭ, а среднюю оценку за последние два класса по каждому предмету. Зато по лучшим результатам абитуриент сможет выбрать вуз, где у него больше шансов на зачисление.

Конечно, ЕГЭ в России вызывает примерно те же споры, что и ЦТ в Беларуси. Сторонники теста говорят о борьбе с коррупцией при поступлении, равных шансах абитуриентов из города и деревни, конкретном объеме материала. Противники напирают на механическое выполнение заданий и потерю у школьников навыков логики и мышления, а также на сужение познавательной сферы до одного лишь базового уровня ЕГЭ.

Кстати, еще полтора года назад речь шла о слиянии Республиканского института контроля знаний, отвечающего за проведение ЦТ, с министерским Департаментом контроля качества образования. Новая структура как раз и должна была отвечать за проведение аттестации как после 11-го, так и после 9-го класса (там тоже вместо трех нынешних экзаменов хотели ввести единый национальный экзамен) в новом формате.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Результаты просто поразили: по математике 60% учащихся не подтвердили отметки школьных учителей»

Судя по всему, разработчикам новой формы аттестации придется учесть и ставшее притчей во языцех завышение оценок школьными учителями. Скажем, ради повышения успеваемости в конкретном учреждении образования. Министр на коллегии поделился озабоченностью после впервые проведенных в 2018-м республиканских контрольных по математике в 7-м классе и по географии в 10-м.

- Результаты просто поразили, - сказал Карпенко. - По математике 60% учащихся не подтвердили отметки, выставленные школьными учителями. Количество тех, кто получил за республиканскую контрольную по математике 9 - 10 баллов, меньше на 8%, 7 - 8 баллов - на 18%. Есть повод задуматься, почему в школах завышаются отметки.

Кстати, в 2019-м 10-классники тоже напишут республиканские контрольные по истории Беларуси, математике, белорусскому и русскому языкам. Это срез для всех учеников гимназий и лицеев, а также для учеников некоторых школ.

КСТАТИ

88% учителей и 75% родителей против упрощения учебников

Присутствовавший на коллегии Минобразования вице-премьер Игорь Петришенко поручил повысить качество подготовки по естественно-математическим дисциплинам и иностранным языкам, а еще работать над «преемственностью и взаимоувязкой учебных программ и учебников».

- 1 сентября дети должны учиться по обновленным программам и учебникам, - сказал Петришенко, имея в виду, что к учебники должны стать более простыми для восприятия.

Хотя, как отметил на коллегии Игорь Карпенко, по итогам онлайн-анкетирования более 31 тысячи учителей и программы, и учебники для 7 - 8-х классов позитивно воспринимаются в школах. Оказывается, почти 88% считают: больше упрощать курсы не надо. А по данным центра социологических и политических исследований БГУ, под 77% учеников и 75% родителей удовлетворены качеством учебников, хотя и не без замечаний по перегрузке учеников, говорит Игорь Карпенко.

В Минобразования говорят: общее среднее образование перейдет на обновленные программы по всем предметам в 2021/2022 учебном году. Сейчас по ним уже занимаются ученики 1 - 8-х классов. Кстати, как раз программу 8-го класса в течение последнего месяца дважды критиковал президент Александр Лукашенко. В частности, глава государства недоволен содержанием курсов математики, биологии и трудового обучения. Напомним, сейчас в 8-м классе обучается младший сын президента Николай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новую форму экзаменов в 11-м классе могут ввести через 1-2 года

Cтолько времени понадобиться для проработки вариантов изменений с педагогами страны и их внедрения (читать далее)

Лукашенко: Нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков

Президент настаивает на том, чтобы после уроков труда ребята умели вкрутить лампочку в люстру, а девочки умели пришить пуговицу (читать далее)

К 2020-му вместо ЦТ и экзаменов после 11 класса введут комплексный общеобразовательный тест?

Все варианты изменений перед внедрением обещали проработать с педагогами страны (читать далее)

Что будет, если математики и тем о червях в школе станет меньше?

На днях президент провел очередное совещание по вопросам образования и покритиковал наполнение школьных программ по математике (уже второй раз с начала года) и биологии (читать далее)