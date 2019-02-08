Выходные в Минске 9 и 10 февраля: танцы за гранью, восточный Новый год и встреча со Светланой Алексиевич

- Восточный Новый год можно будет интересно встретить в Национальном художественном музее 9 февраля (12.00). В программе: весенний дворец (посети и сфотографируйся!), дерево пожеланий, образы свинок, китайская каллиграфия, традиционные открытки Кореи и Японии, шахматы и ют, праздничный головной убор, китайские загадки. Билет: 10 руб., семейный билет (2 взрослых + трое и больше детей) - 35 руб.

- На Минскую международную книжную выставку-ярмарку (выставочный центр «БелЭкспо» по пр. Победеителей,14) стоит прийти не только чтобы полистать книжные новинки, но и чтобы встретиться с любимыми писателями. Так, 9 февраля в 13.30 на центральной площадке стенда Беларуси - встреча с украинской писательницей Ириной Даневской (в 2018-м издан по-белорусски ее роман-эпопея «Багуслаў Радзівіл. Нямецкі прынц з Вялікага Княства Літоўскага»). А в 17.30 в конференц-зале - творческая встреча с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Под занавес выставки, 10 февраля, на московском стенде обещают встречу с поэтом Ильей Резником в 12.00. А в 13.00 на стенде России сойдутся в дискуссии ведущие белорусские прозаики Альгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Кстати, Издательский дом «Комсомольская правда» также принимает участие в книжной выставке со своими новинками и полюбившимися коллекциями. Вход свободный.

- Впервые в Минске в парке «Дримлэнд» состоится уникальное шоу - «Битва ледорубов». Мастера своего дела прямо на глазах публики изготовят скульптуры изо льда. А придете сюда вечером - прогуляетесь по «Парку волшебных фонарей», увидите яркие и сказочные экспозиции из более чем 50 км гирлянд. Билеты: 5 - 10 руб., дети до трех лет - бесплатно.

- 8 февраля в 18.00 на сцене ДК профсоюзов состоится открытие Международного фестиваля-конкурса лауреатов в области современного хореографического искусства « ZA ГРАНЬЮ». В форуме примут участие сильнейшие хореографические коллективы. Возраст участников - от 6 до 25 лет из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Китая. Посмотреть выступления артистов (они начинаются с 10.00) можно бесплатно до 10 февраля. Гала-концерт закрытие - в воскресенье в 15.00.

- Можно полюбопытствовать и бесплатно прийти на кофейный фестиваль Coffee Fest Belarus 2019. Он состоится 9 и 10 февраля в ТРЦ Green City (ул. Притыцкого, 156). Кофейный праздник - это 12 тематических локации на любой вкус, в том числе чемпионаты среди бариста, детский фестиваль «Мамины зернышки» (с 12.00 до 18.00), «Кофейная школа», мастер-классы для взрослых и детей.

- На «Линии «Сталина» 9 февраля в 13.00 стартует зимняя гонка с препятствиями «Патриот». На дистанции 6 км будет расположено более 20 препятствий разного уровня сложности: колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы, переноска тяжестей. Каждого участника на финише ждет согревающий чай, горячая еда и теплый душ, все получат памятную медаль, а те, кто придет первыми, - еще и денежные призы. Предварительная регистрации участников (стоимость на каждого 35 руб.) - на сайте stalin-line.by. Билеты для зрителей: 7 - 14 руб., дети до 6 лет - бесплатно.

- Ярмарка изделий ручной работы SARAFAN 9 и 10 февраля расположится в ТРЦ ARENAcity (центральный холл, с 10.00 до 22.00) и в ТЦ «Столица» (нижний уровень, 10.00 - 20.00). Можно прийти и посмотреть на стильные украшения, аксессуары и натуральную косметику, мыло ручной работы, оригинальные свечи ко Дню святого Валентина, интересные подарки для мужчин и женщин к предстоящим праздникам, стильные предметы интерьера, детские игрушки handmade, сладости. Вход свободный!