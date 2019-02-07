Наша новая чемпионка-фристайлистка в свободное время играет на укулеле и ханге

Главный старт сезона у летающих лыжников проходит в американском Дир-Вэлли (штат Юта). В соревнованиях у женщин в лыжной акробатике 22-летняя Александра Романовская выиграла с большим отрывом: у белоруски 113,18 балла, у россиянки Любови Никитиной - 89,88, у китаянки Сюй Мэнтао - 89,88. Романовская была единственной белоруской, стартовавшей на чемпионате мира: олимпийские чемпионки Анна Гуськова и Алла Цупер пропускали соревнования по медицинским показаниям.

Александра Романовская на подиуме. Фото: facebook.com/fisfreestyle

У мужчин лучший результат среди белорусов показал олимпийский чемпион Антон Кушнир - 8-е место, Дмитрий Мазуркевич в итоговом проколе 16-й, Максим Густик - 20-й.

Подробнее об Александре Романовской рассказал наш легендарный фристайлист, а сейчас тренер Дмитрий Дащинский.

- Саша хорошая спортсменка, серьезная, всегда сконцентрирована на тренировках. По характеру она очень добрая, как будто ей раньше было жалко обыгрывать соперников, мол, они же расстроятся. Может, не стоит это воспринимать буквально, но такое впечатление складывалось. Сейчас она уверенно отпрыгала. По большому счету, с ее качеством прыжков и качеством приземления с ней было сложно конкурировать. Было понятно: если она все хорошо исполнит, то стопроцентно будет призовое место.

Александра Романовская: «Доказала, что белорусы по-прежнему сильнейшие». Фото: facebook.com/fisfreestyle

- У спортсменов на пути к победам всегда много трудностей…

- У нее был разрыв связок колена и операция. Еще в детском возрасте она это пережила, долго мучилась, много пропустила. Как у всех спортсменов, иногда появляются боли в спине. Саша такой человек: всегда хочет кому-то помочь, она может не показывать эмоции, но внутри все очень переживает, например, если что-то в семье происходит. Пару лет назад на тренировках было видно, что ей какие-то личные эмоции и переживания мешали. Сейчас она в ладах с собой и со всем, соответственно, все у нее сложилось, выиграла золотую медаль.

- Знаю, ей нравятся татуировки.

- Да. Она вообще креативная девушка. Увлеклась и играет на необычных инструментах: гавайская гитара (укулеле. - Ред.), барабан (ханг. - Ред.). Она любит пробовать что-то нестандартное.

- Выиграть чемпионат мира в 22 года - это же круто, большие перспективы?

- Она ведь в 18 лет выиграла этап Кубка мира, а в команду вообще попала в 15 лет (ее первый тренер Юрий Купрацевич. - Ред.). Можно сказать, ребенком начала с нами ездить. Возможно, какое-то время у нее был переходный этап во взрослый спорт, много эмоциональных моментов. Сейчас она должна почувствовать вкус побед, прибавить в спортивной злости. Есть такие спортсмены, по которым видно, что они ни о чем другом не думают, когда прыгают, а Саша немного мягкая в спортивном плане, ей надо пожестче быть на соревнованиях.

- На Олимпиаде она не смогла выйти в финал. Как это переживала?

- Было видно, что расстроилась, ей тяжело, она и сама говорила: апатия, никакого желания тренироваться. Сезон после Олимпиады всегда тяжелый: тем, кто не смог реализоваться на Играх, надо настраиваться на чемпионат мира, но внутри эмоциональное опустошение. Так и у Саши было: у нее огромный потенциал, надо потренироваться, а эмоций нет. Вначале было сложно, но она отработала через не хочу, через не могу на сто процентов, не сдавалась, в итоге смогла реализоваться. Самое сложно было пережить олимпийскую неудачу и заставить себя работать.

Александра Романовская и Анна Гуськова. Фото: инстаграм Анны Гуськовой

«Доказала, что белорусы по-прежнему сильнейшие»

Слова Александры передает pressball.by:

- Я, конечно, рада. Больше всего за нашу команду, которая доказала, что белорусы по-прежнему сильнейшие на планете. Так получилось, что из-за травм девчонки остались дома и мне пришлось сражаться, по сути, в одиночку. Было немного боязно, но это и придавало сил. Как там говорят? За того парня? Будем считать, за наших девчонок, за Аню и Аллу. Хочу сказать большое спасибо нашим тренерам и ребятам из команды - они себя еще покажут в этом сезоне, можете не сомневаться! Также хочу поблагодарить болельщиков, я чувствовала вашу поддержку за тысячи километров. И очень рада, что наш флаг сегодня поднялся выше всех. Беларусь форевер! Ну и отдельное сообщение для папы. Папа, с днем рождения! Я очень старалась сделать тебе подарок. Ты - лучший! Ну и дочка твоя тоже ничего.