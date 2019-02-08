2000 подарочных коробок для мам раздали. Продолжение следует

Женщины, получившие в новогоднюю ночь самый главный для себя подарок, долгожданного малыша, получили в роддоме приятное дополнение - подарочные коробки со всем необходимым. Внутри - 16 вещей первой необходимости для мамы и ребенка, в том числе подгузники, пеленки и игрушки. Так стартовала акция, которая длилась месяц и вот организаторы подводят первые итоги.

Напомним, что идея дарить молодым мамам подарочные коробки с самым необходимым родилась много лет назад в Финляндии, но в Беларуси такая программа по поддержке мам прошла впервые благодаря проекту про осознанное родительство «МамаPro» при активной поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и ряда бренд-партнеров. Акцию поддержали также известные белорусские мамы, а некоторые стали «послами» акции и написали послания с поздравлениями и советами для новоиспеченных мам. В проекте поучаствовали Александра Герасименя, Екатерина Доманькова, Лариса Грибалева, Светлана Боровская, Ксения Жук, Искуи Абалян. Их «приветы» отправились каждой минчанке, родившей в январе, а все белорусы могут прочитать их на сайте проекта mamapro.by.

Акцию поддержала Ксюша Жук - солистка группы Naviband

Первый родившийся малыш получил коробку и письмо-напутствие из рук министра здравоохранения РБ Валерия Анатольевича Малашко. Всего коробки получили 2000 мам, это и минские новоиспеченные мамы, многодетные мамы, а также известные мамы, которые помогли привлечь к акции максимальное внимание. Акция проходила в течение января во всех минских роддомах (в список также вошли РНПЦ «Мать и Дитя», а также Минская областная клиническая больница).

- Еще в начале акции мы подчеркивали, что рождение каждого ребенка - это событие не только для семьи, но и для всей страны, - прокомментировал Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко. - Поэтому вместе отмечали рождение первой минчанина, подарочную коробку проекта передали также и первой белоруске, рожденной в 2019 году. Приятно видеть положительные отклики мам, сейчас идет сбор обратной связи, анализ итогов, верим, что у проекта есть будущее.

Андрюшка стал первым ребенком родившимся Минске в 2019 году и первым получившим подарочную коробку

Организаторы напоминают, что это был тестовый режим, сделать его помогло большое количество отзывчивых людей: поддержка чиновников, самих родителей, которые голосовали за комплектацию коробок и медицинские работники, которые передавали коробку и теплый привет мамам. А организаторы в это время активно собирали обратную связь и передавали дополнительные коробки тем, кому это нужно (каждый роддом сам определял цифру, а в некоторых случаях и мам, которые стали участницами акции).

- Такая первая масштабная акция, конечно, требовала большой подготовки, - рассказала руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. - За полгода мы начали активный сбор информации, общались с мамами и папами, составляли и меняли содержимое коробок, весь декабрь решали вопросы логистики. А дальше передали ход акции роддомам, которые раздали коробочки. Сейчас наша главная задача - собрать обратную связь от каждой мамы, которая вскоре получит анкету, где сможет оставить свои пожелания и рекомендации. Также выборочно будем связываться с мамами-участницами проекта, чтобы картина получилась полноценной и мы приняли решение о модернизации коробочки и продолжении проекта. Пока главный вопрос остается в поиске источников финансирования, но обратная связь мам и пап заставляет верить: это дело важное и нужное.

Списток того, что положить в коробку составляли народным голосованием

Напомним, чем будет наполнена коробка, решали сами мамы с папами. Так, еще осенью прошлого года стартовал онлайн-опрос на сайте mamapro.by, где каждый мог проголосовать за состав подарка. Свои голоса отдали более 10 тысяч белорусов. Больше всего голосовали за простые, но всегда необходимые средства гигиены: подгузники, пеленки, крем, салфетки. Вскоре благодаря брендам-партнерам в подарочной коробке оказалось 16 предметов, действительно необходимых в первые недели жизни малыша.

- Подарочные коробки - уникальный проект в Беларуси, и мы не могли не стать частью акции, ведь это так важно для каждой женщины - вынести позитивный опыт от процесса родов, пребывания в роддоме, первых дней дома, - отметила Ольга Скиндер, представитель брендов «Bella Baby Happy», «Bella» и «Seni». - Этот проект дает возможность нам, как социально активной компании, принести пользу и сделать каждую маму чуть счастливее. В коробочку мы, как компания-эксперт в области гигиены, положили все то, что должно быть под рукой каждый день на пеленальном столике: ватные диски, ватные палочки, пеленки, подгузники. Мы учли также потребности новоиспеченной мамы, положив в коробку вещи для ее гигиены и восстановления, и особенности малыша (например, подгузники представлены в нескольких размерах). Конечно, это не сравнится с тем главным подарком, с которым мама выйдет из роддома, но надеемся, что коробка будет приятным дополнением и помощью в этот особый период.

Самые ожидаемые подарки - пеленки и памперсы

Кроме средств гигиены в коробке нашлось место для вещей-помощников мамы. Например, безопасные детские ножнички и мягкая щеточка для волос от бренда ПОМА, универсальный защитный крем для мамы и ребенка от Pharmaceris Emotopic (как раз актуально для зимних холодов) и даже электронный термометр Pic. А еще - первые для малыша игрушки-зверята для купания.

- Для молодых родителей очень важна поддержка именно в первые дни - ведь им необходимо решить целый ворох бытовых задач. И это в тот момент, когда из-за океана положительных эмоций очень сложно сконцентрироваться, - подчеркнул Сергей Эрм, представитель компании «Интерфармакс», которая отправила в коробочку сразу четыре полезные вещи. - Мы очень рады, что впервые в Беларуси удалось реализовать такой масштабный социально-значимый проект. И вдвойне рады, что смогли включить в коробку продукты качественных брендов, способных сделать жизнь молодых родителей и их малыша немного лучше. Например, более 75% мам проголосовали за наличие в коробке градусника - так в ней и появился электронный термометр Pic VedoFamily. C его помощью можно измерить не только температуру всем членам семьи, но и температуру воды для купания малыша.

В коробке шестнадцать предметов гигиенических и косметических средств и для мамы, и для малыша

Кроме необходимых практических подарков для мам, каждая семья в коробочке нашла и полезную книгу - руководство для родителей по питанию детей первых двух лет жизни. Положили туда и пустышку нейтральной расцветки (от бренда Avent), которая подойдет и для мальчика, и для девочки. Каждый малыш получил свои первые носочки: белорусский бренд Conte-kids положил в коробочку пары самого маленького размера. Кстати, в год в Беларуси рождается порядка 100 тысяч детей и столько же примерно носочков в год расходится у бренда.

- Можем с уверенностью говорить, что наши носочки согревают практически все маленькие ножки страны! - уверяет Алексей Горбач, представитель бренда Conte. - Я думаю, никто не сомневается в важности этого проекта. В коробочке все, что нужно на первое время маме и малышу. Такой подарок - прекрасная материальная поддержка и возможность для мам хотя бы первое время посвятить только себе и ребенку и не думать о вещах первой необходимости.

Организаторы еще раз благодарят всех сопричастных и самих мам за приятные эмоции, отклик, а в моменты шероховатостей - за понимание и абсолютную поддержку.

Состав коробки

СПРАВКА

Идея проекта подарочных коробок «МамаPro» родилась еще в прошлом году, когда при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь стартовал проект «МамаPro» - первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты и образования. После активного общения с родителями на конгрессе «МамаPro» и оупен-классах «ПапаPro» стало понятно - такой проект просто обязан появиться, что и было сделано в течение января 2019 года.

КСТАТИ

На нашем сайте KP.BY продолжается фотоконкурс «Девять лучших месяцев». Шесть победительниц которого получат по подарочной коробке от проекта «МамаPro». Загружайте свои фото и голосуйте!