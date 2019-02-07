В этом году будем праздновать 25-летие белорусского рубля

Во время встречи с Павлом Каллауром президент отметил спокойствие на финансовом рынке страны, в чем он видит немалую заслугу Национального банка.

- Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, - это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности.

Александр Лукашенко подчеркнул, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности.

- Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко поддержал предложение главы Нацбанка обратить внимание общества на юбилейную дату - 25-летие национальной белорусской валюты.

- Кто как ее (национальную валюту. - Ред.) называл: «зайчиком» и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу. Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая, - сказал президент.

Напомним, что «зайчики» были ведены в оборот в 1992 году, параллельно ходили и советские рубли. А 25 лет назад, 19 октября 1994 года, Верховный совет объявил белорусский рубль единственным законным платежным средством на территории суверенной Беларуси.