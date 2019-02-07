2019-02-07T16:41:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивенце мужчина продал ружье - купил гроб и ботинки, теперь его ждет суд

Штраф или даже лишение свободы ему грозит за незаконную продажу оружия
Алеся ДОБЫШ
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Уголовное дело в отношении пожилого мужчины возбудили потому, что сделка прошла незаконно. Фото: pixabay.com / фото носит иллюстративный характерУголовное дело в отношении пожилого мужчины возбудили потому, что сделка прошла незаконно. Фото: pixabay.com / фото носит иллюстративный характер
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Ружье у 81-летнего мужчины из городского поселка Ивенец, что в Минской области, было зарегистрировано. Мужчина увлекался охотой и оформил все по правилам, чтобы не было проблем с законом. Правда, не пользовался оружием он уже около 30 лет.

В ноябре, когда срок регистрации подходил к концу, как раз появилась возможность продать ружье. Покупатель нашелся сам: пенсионер пошел на рынок купить обувь, разговорился с продавцом из Смоленской области. Оказалось, что тот как раз ищет, где купить охотничье ружье. Мужчина решил возможностью воспользоваться: сходил домой за ружьем и продал россиянину за 200 рублей. У того же продавца пенсионер купил себе и ботинки. А оставшиеся деньги потратил на не совсем обычные вещи - приобрел гроб и два креста.

- Дедушка так объяснял, зачем продал ружье: мол, оно все равно лежит, ржавеет, - рассказал прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий. Он говорит, что из публикаций на эту тему в других СМИ читатели могли сделать вывод, что бывший охотник одинок и сильно нуждался в деньгах, раз вырученные от продажи деньги потратил на гроб.

- Он живет в собственном доме с женой, у супругов есть взрослые дети. Получает пенсию. Нельзя сказать, что он малоимущий или что у него была острая необходимость в деньгах.

Уголовное дело в отношении пожилого мужчины возбудили потому, что сделка прошла незаконно.

- Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье - это гражданское оружие. Продавать его можно, но только человеку, у которого есть лицензия на его покупку. О продаже нужно обязательно сообщить в милицию по месту регистрации ружья, а дальше перерегистрировать оружие на имя покупателя. А в этом случае дедушка нарушил закон. А мужчину, который купил оружие, сейчас разыскивают.

Возможное наказание за незаконный сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - штраф (минимальный - 765 рублей), исправительные работы на срок до двух лет, арест, лишение свободы на срок до двух лет. По словам прокурора, это еще не означает, что пенсионера отправят в колонию.

- У него положительные характеристики, впервые привлекается к уголовной ответственности, - говорит Юрий Канапацкий.

Суд также может учесть возраст обвиняемого, то, что преступление не представляет большой общественной опасности, и назначить отсрочку исполнения наказания на срок от одного до двух лет. Дело рассмотрят в суде в конце февраля.

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