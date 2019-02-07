Семье нужна помощь: «В 14 лет у Кати случился инсульт»

«Дочке больно смотреть на молодежь»

У Кати синие накладные пряди, майка с ярким рисунком и пирсинг, а на ее кровати и подоконнике - мягкие игрушки. Телевизор и планшет - ее главные развлечения. Кажется, что перед нами девочка-подросток, но Кате уже 22 года. Увидев журналистов, девушка заулыбалась.

- Она вас ждала, - говорит 47-летняя Татьяна, Катина мама. На ее руке выбита татуировка с именем дочери - Катюша. Уже не первый год она сражается за ее здоровье.

Татьяна делает все, чтобы ее дочь встала на ногиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время нашего разговора Катя внезапно расплакалась - то ли от волнения, то ли оттого, что услышала про свою болезнь.

- Ей очень тяжело. Она видит молодых девушек и сравнивает с собой, - вздыхает женщина, разговаривая со мной на кухне. - На улице она отворачивается от молодежи, ей больно на них смотреть. Она ведь другая - в инвалидной коляске. Говорит слогами, самостоятельно не ходит. А когда прохожие начинают смотреть на нее в упор, я начинаю злиться. Катя спрашивает: «Мама, а почему они смотрят?» Я объясняю: «Потому что красивая, вот и смотрят». Раньше дочка занималась бальными танцами, ходила на гимнастику. А сейчас она учится заново ходить.

В Катиной комнате стоят иконыФото: Святослав ЗОРКИЙ

«У Кати не было ни мимики, ни шевеления пальцев»

Беда в дом семьи Шершань пришла в марте 2011 года.

- Кате было почти 15 лет, она училась в 8-м классе. В тот день дочка была дома, а я отлучилась ненадолго в магазин. Внезапно Катя мне позвонила, ее речь была невнятной: «Мама, мне плохо». Прибежала домой и увидела дочку лежащей на полу. Муж переложил ее на диван. А потом у Кати началась судорога, изо рта пошла пена. Мы перепугались и вызвали «скорую», - вспоминает Татьяна. - В приемном покое больницы Катя потеряла сознание. Врачи сказали, что у дочки спонтанное внутримозговое кровоизлияние левого полушария головного мозга. Диагноз прозвучал как приговор. Ей сделали операцию - удалили внутримозговую гематому, три недели она была в реанимации. Уже в общей палате я ее не узнала - Катя была лысой, скорченной, худой, со шрамом на голове. Она просто лежала, в одну точку смотрела. Ни мимики, ни шевеления пальцев... Теперь я думаю: как мы это пережили, вытерпели? Месяц Катя пробыла в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Когда к ней прикасались реабилитологи, она орала на всю больницу. Видимо, ей было очень больно. Я выходила, не могла это слышать. Медики сказали, что ей нужно очень много времени для восстановления. На это уйдут годы…

Кате помогает старшая сестра АнгелинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна не может скрыть волнение, вспоминая, какой была Катя первые месяцы.

- После реабилитации мы поехали домой, где дочь кричала днем и ночью. Видно, она пришла в себя и не понимала, что с ней. Врачи предложили положить ее в хоспис. Мол, ничего хорошего не будет - она не встанет, не сядет. Но мы терпели. Тяжелое было время - я ложилась и вставала со слезами… А потом однажды она потянулась за пультом от телевизора. Сколько у нас было радости! Мы стали общаться через сжимание руки. Если ее ответ утвердительный, то она сжимает руку.

Родители постоянно занимались с Катей дома на механическом тренажере для ног. Через четыре года девушка почувствовала правую сторону тела.

- Тогда мы стали водить Катю по квартире: муж брал ее под мышки, а я со старшей дочкой переставляли ей ноги. Ангелина, старшая дочка, заплакала, когда Катя сделала первый шаг. А спустя пять лет Катя стала говорить. Это отдельные слова, невнятные, но мы ее понимали. Российские врачи дважды делали ей операцию на стопах. Мы кормим ее с вилки, раньше она ела через шприц, - делится успехами дочки женщина. - К нам приходил один хороший невролог. Когда она вышла из квартиры, то сказала: «Дайте дерево, чтобы постучать. С таким диагнозом и добиться таких результатов!» Спасибо Боженьке за такую Катю!

Сейчас Катя ходит с тростью и поддержкой.

- Дочка каждый день приседает 60 раз, отжимается раз 20. Я включаю ей на планшете игры, которые развивают память.

По словам мамы, Катя очень хочет как можно быстрее поправиться и соглашается на любую реабилитацию.

- Когда у нас заканчивался один из реабилитационных курсов, она рыдала два вечера. Хотела, чтобы с ней продолжали заниматься. Специалисты ее хвалят. Она очень старается.

Почему с Катей произошел инсульт, врачи точно не могут сказать.

- Кто-то говорил, что это произошло из-за стресса, а кто-то - из-за слабых сосудов. Еще одна версия - у Кати была аневризма.

«Подружки пришли, а Катя отвернулась и заплакала»

К Кате не приходят друзья в гости - встречи с ними для нее стресс.

- Как-то раз подружки пришли. Она отвернулась и заплакала. Поэтому всем ее одноклассникам я говорю, что у нас все хорошо, домой к нам не зову.

На руке Татьяны татуировка с именем любимой дочериФото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, общаться с молодыми людьми девушке нравится, и нашему фотографу она с удовольствием позирует.

- Парням Катя улыбается в 32 зуба, - смеется Татьяна. - Я думаю, что она чувствует себя на свой возраст. Она смотрит телевизор, видит красивых девушек и хочет быть такой же. Катя часто просит купить ей обновки. И я покупаю: то шапочку, то кофточку… Чем я могу ее еще порадовать? На свой день рождения она попросила проколоть ей ухо и пирсинг сделать. Мы повезли ее в салон.

Услышав, о чем мы говорим, Катя улыбается и показывает нам пирсинг.

Татьяна признается, что ей непросто - и физически, и психологически.

- Держусь. А что, ей лучше станет, если я буду плакать? Я уже давно принимаю антидепрессанты.

«Реабилитацию в Беларуси проходим платно»

Татьяна вместе с мужем собирает деньги на реабилитацию Кати в Санкт-ПетербургеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Катя проходит реабилитацию в 11-й городской клинической больнице Минска и в реабилитационном центре «Элеос» на платной основе.

- Пару лет назад я обращалась в Министерство здравоохранения по вопросу проведения стационарного курса реабилитации Кати. И в январе 2016 года мне пришел ответ из комитета по здравоохранению Мингорисполкома: медицинских показаний для госпитализации моей дочери в Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации и в 11-ую городскую клиническую больницу «в настоящее время нет». При этом они написали, что моя дочь может пройти курс стационарного лечения в неврологическом отделении городской клинической больницы. Я больше в Минздрав не жаловалась.

Помимо реабилитации с Катей занимается логопед-массажист, десять сеансов логопедического массажа стоит 330 рублей.

- Может, я мало что делаю для Кати. Не знаю, - задумывается Татьяна.

Мама девушки мечтает отвезти дочь на реабилитацию в Санкт-Петербург в оздоровительный центр развития и реабилитации "Развитие без барьеров".

- В декабре нам прислали счет на лечение. Сумма немаленькая, и в пересчете на нашу валюту это 5085 белорусских рублей. Плюс дорога. Как только соберем всю сумму, поедем! Дай Бог, чтобы люди нам помогли. Доходы у нас средние. Муж работает на заводе, я получаю пособие по уходу за инвалидом, а Катя - пенсию по инвалидности. Что я хочу? Чтобы Катя могла себя обслуживать. Я же не вечная… Я ей все время говорю: «Катюшка, поправишься и ты».

Катя ходит с тростью и поддержкой, но хочет добиться больших результатовФото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ!

Для тех, кто хочет помочь собрать деньги на реабилитацию Кати, публикуем реквизиты.

Благотворительные счета открыты в филиале 510 «Беларусбанка» - г.Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП 100633430; МФО AKBBBY21510.

Белорусские рубли: транзитный счет BY05AKBB38193821000085100000 на благотворительный счет BY11AKBB31340000126405120280 в отделении 510/416, бессрочный.

Доллары: транзитный счет BY84AKBB38193821032495100000 на благотворительный счет BY12AKBB31340000126275120280 в отделении 510/416, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Шершань Татьяны Викторовны для реабилитации и лечения дочери Шершань Екатерины Александровны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (8029) 553-28-77. Номер оформлен на Татьяну Викторовну Шершань (в дальнейшем c этого номера средства будут переведены на EasyPay).

Можно также перечислить деньги на банковские карточки. Номер карты МТБанка: 5351 0412 4273 8357. Срок действия: до 12/20. Номер карты Беларусбанка: 9112 0000 1855 9415. Срок действия: до 07/20.

Контакты:

Татьяна, мама Кати: (029) 553-28-77.