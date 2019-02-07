Минсельхозпрод - об экспорте наших продуктов: «Мы со скоростью истребителя ворвались на китайский рынок»

За прошлый год Беларусь заработала на продаже сельскохозяйственной и продовольственной продукции 5 млрд 235 млн долларов. По сравнению с 2017-м прибавка составила 5,3%, или 263 млн долларов.

За границу мы продаем в первую очередь мясо и молочку, на них приходится 60% продовольственного экспорта, то есть почти 3 млрд долларов. При этом мясом в прошлом году торговать было выгодно, оно росло в цене, а вот производителям молочной продукции пришлось труднее. В прошлом году по сравнению с 2017-м цены снизились более чем на 10%.

- Волатильность мясомолочного рынка каждый год такая. Многое зависит от урожая, от ведущих мировых экспортеров, от погодных условий, какие были корма приготовлены, - рассказал на брифинге Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода. - К сожалению, мы пока очень сильно зависим от климатических условий. За прошлый год планировали произвести больше молока, но была серьезная засуха. В 2019-м пока неплохой снеговой покров, думаю, в этом году нам удастся заложить хорошую кормовую базу, чтобы выполнить планы по наращиванию мясной и молочной продукции.

Китайцы разрешили 58 предприятиям зайти на их рынок мяса и молока

В основном наши продукты по-прежнему идут на российский рынок - 79% от общего объема. Тем не менее за прошлый год эта доля снизилась на 6,3%.

- Этот небольшой уход, своеобразный маневр понятен. Мы четко видим и осознаем сигналы от наших коллег из России. Россия очень много вкладывает в развитие собственного сельского хозяйства, это абсолютно понятно для нас. Было бы неправильно, если бы такая великая держава, как Россия, зависела от иностранных рынков. Мы видим, что происходит, и целенаправленно диверсифицируем экспорт. В прошлом году мы поставили продовольственные товары в 95 стран мира, - прокомментировал Алексей Богданов.

Еще один торговый партнер, на которого мы делаем ставку, - это Китай. В прошлом году мы продали туда продукции на 82,4 млн долларов, и по сравнению с 2017-м эта цифра увеличилась аж в 4,4 раза.

- Мы со скоростью истребителя ворвались на китайский рынок. Беларусь входит в десятку стран, которые в принципе могут поставлять мясо на китайский рынок. За короткий срок мы сертифицировали 51 молочное предприятие, 2 мясокомбината на право поставок говядины и 5 птицефабрик, - рассказал Алексей Богданов.

Ситуация на молочном рынке в Китае неплохая. Например, сухое молоко подорожало на 10 центов, что для нас выгодно.

- Во-первых, немного подросла мировая конъюнктура. А во-вторых, наш товар потихоньку начинают узнавать на китайском рынке, - пояснил Алексей Богданов. - Китайский потребитель очень сильно реагирует на бренд товара. Если он известен, если внедрена система переработки, то цена на товар будет расти.

Хорошо дела идут и с мясом: говядины мы продали в Китай на 1,3 млн долларов, птицы - на 3,4 млн долларов.

- Один только комбинат «Дзержинский» в неделю отгружает на китайский рынок два-три контейнера птицы. Надеюсь, в первом квартале текущего года нам удастся завершить процедуру сертификации на право поставок субпродуктов: лапки, печень, почки и так далее, - поделился планами Алексей Богданов.

«У нас сыр продается по 4,5 - 5 долларов, а там - уже 7,5»

Идет торговля и с нашим соседом - Евросоюзом. Здесь мы за прошлый год заработали 233,5 млн долларов (прирост за год - 66,6%).

- Евросоюз - самый, казалось бы, сладкий и интересный рынок для нас, где население обладает высоким доходом и покупательской способностью. Но здесь есть сложность в том, что по мясомолочной продукции европейский рынок очень защищен с точки зрения тарифов. Таможенная пошлина на молочную продукцию - 50%. Представьте, у нас сыр продается по 4,5 - 5 долларов, а там - уже 7,5, - привел пример Алексей Богданов. - Мы делаем ставку на те товары, которые можем продвигать с точки зрения тарифного регулирования. Сегодня мы ведем переговоры о сертификации наших птицефабрик на право поставок продукции на европейский рынок.

Из стран ЕС мы активнее всего продаем продукты в Литву (на 93,6 млн долларов), Польшу (на 41,3 млн) и Германию (28 млн).

Планы на 2019-й: СНГ, Океания и сильный бренд «сделано в Беларуси»

В следующем году правительство планирует увеличить экспорт продовольствия еще на 8,6%, до 5,7 млрд долларов, и дальше работать над его диверсификацией.

- Основное направление - это в первую очередь страны СНГ, где лучшая логистика и единообразие вкусовых предпочтений, - сказал Алексей Богданов. - Второе глобальное направление - рынки Азии и Океании, где мы уже присутствуем неплохо. Следующее направление - страны Персидского залива. Страны, богатые нефтью, но не могущие себя полностью обеспечить продовольственной группой товаров. Далее идет Африка и, конечно, страны ЕС и Американского континента. Мы будем не только наращивать объемы экспорта, но и делать акцент на углубление переработки, с тем чтобы мы торговали не только сырьем, но товарами конечного передела с максимальной добавленной стоимостью. И будем работать над тем, чтобы усиливать бренд «сделано в Беларуси».