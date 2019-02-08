Лидер по долгам в ФСЗН не заплатил больше полумиллиона долларов

Раз в квартал на сайте Фонда соцзащиты обновляется список предприятий-должников по страховым взносам. Это те компании, которые не платят за своих работников обязательные взносы в фонд - это, напомним, 34% зарплатного фонда.

Можно сказать, что на сайте фонда есть даже два списка должников. Один - расширенный, в него попали те, кто задолжал больше 100 рублей. В нем 1221 строчка, и это не только предприятия, но и ипэшники. В более коротком списке оказались те, кто задолжал уже по-крупному - минимум 10 000 рублей. Сюда попало 240 предприятий. Больше всего таких должников в Витебской области - 105, это практически каждая вторая организация из списка. Меньше всего на Гомельщине - 8. В столице взносы в ФСЗН недоплатили 19 компаний.

Кто оказался в списке? В основном аграрные и промышленные предприятия. Но встречаются и другие варианты - например, хоккейный клуб «Молодечно» (должен Фонду соцзащиты почти 48 тыс. рублей) и спортивный комплекс «Стайки» (чуть больше 27 тыс.).

Но у тех, кто попал в первую десятку, долги куда серьезнее (см. «КСТАТИ»). Нынешний рекордсмен, сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» из Глубокского района Витебской области, не заплатило в Фонд соцзащиты 1 млн 197 тыс. рублей. Или, в пересчете, полмиллиона долларов! Недалеко и второе место - Глубокский комбикормовой завод из того же Глубокского района Витебской области с долгом в 1 млн 74 тыс. рублей (порядка 497 тыс. долларов). Кстати, в первую пятерку попал и стройтрест №8 из Бреста, который работает в том числе на Белорусской АЭС и на строительстве жилых кварталов в Венесуэле.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как проверить, платит ли наниматель взносы в ФСЗН?

Для тех, кто работает на предприятиях-должниках, ситуация чревата в первую очередь опасностью остаться без пенсии. Ведь от страховых взносов зависит страховой стаж. Если наниматель взносы так и не выплатил, то в стаж этот период работы не зачтется, хоть вы и честно трудились. А страховой стаж сейчас нужен немаленький - 17 лет в этом году (и он постепенно будет увеличиваться, пока не достигнет 20 лет).

Как узнать, есть ли у вашего работодателя, а значит - и у вас, такие проблемы? Список должников публикуется на сайте Фонда соцзащиты (www.ssf.gov.by) в разделе «Сбор и уплата страховых взносов» (в нем нужно выбрать пункт «Должники»).

Есть еще один способ - запросить выписку со своего лицевого счета в отделении Фонда соцзащиты по месту регистрации. Для этого достаточно обратиться в отделение с паспортом, выписка будет готова сразу. В выписке будет расписана подробная информация о вашем стаже и уплаченных страховых взносах. Если у кого из ваших работодателей остались непогашенные долги по взносам, об этом будет указано отдельной строчкой. Правда, нужно иметь в виду, что информация в выписке будет только с 2003 года, когда в стране ввели персонифицированный учет в системе социального страхования.

Если ваш работодатель не платит взносы в Фонд соцзащиты, вы можете потребовать погасить долги через суд.

КСТАТИ

10 предприятий, которые задолжали больше всего страховых взносов

УП «Мерецкие» (Витебская область) - 1 млн 197 тыс. рублей

ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (Витебская область) - 1 млн 74 тыс. рублей

Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» (Минская область) - 549 тыс. рублей

ОАО «Строительный трест №8» (г. Брест) - 536 тыс. рублей

КУП «Докшицкий» (Витебская область) - 521 тыс. рублей

ОАО «Оршанский райагросервис» (Витебская область) - 509 тыс. рублей

УП «Константинов Двор» (Витебская область) - 506 тыс. рублей

ОАО «Торгуны» (Витебская область) - 484 тыс. рублей

ОАО «Миорский райагросервис» (Витебская область) - 464 тыс. рублей

ООО «БилдЖилГорСтрой» (Минская область) - 401 тыс. рублей

По данным ФСЗН о задолженности по обязательным страховым взносам на 1 февраля 2019 г.