2019-02-08T16:26:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцке водитель накачивал колесо МАЗа и погиб из-за разрыва покрышки

Мужчина был смертельно травмирован
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Полоцке водитель накачивал колесо МАЗа и погиб из-за разрыва покрышки. Фото сайта butamuhbi4.ru, носит иллюстративный характер.В Полоцке водитель накачивал колесо МАЗа и погиб из-за разрыва покрышки. Фото сайта butamuhbi4.ru, носит иллюстративный характер.
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Трагедия случилась в четверг, 7 февраля, на территории дорожного ремонтно-строительного управления в Полоцке:

- 55-летний полочанин подогнал свой служебный автомобиль МАЗ к компрессору, для того чтобы подкачать колесо, - рассказали в УВД Витебского облисполкома. - Во время накачивания произошел разрыв правой задней покрышки. В результате мужчина был смертельно травмирован и скончался еще до приезда медиков.

На место происшествия выбывала оперативно-следственная группа Полоцкого РОВД, сейчас проводится проверка. На самом предприятии ситуацию прокомментировать отказались.

Неужели так опасно накачивать колеса грузовиков? Дальнобойщики говорят, что есть риск. В шине грузовика давление около 8 атмосфер, и если что-то пойдет не так, то можно получить травму. Поэтому на грузовых шиномонтажах колеса накачивают в специальных клетках.

- Если колесо нужно просто подкачать компрессором, обычно используют длинный шланг, чтобы в случае чего водитель находился на безопасном расстоянии, - рассказал «Комсомолке» дальнобойщик Антон. - Убить или покалечить может не только отлетевшим стопорным кольцом - такие бывают на старых грузовиках, но и куском резины. Да и просто можно неудачно упасть, если тебя собьет поток воздуха.

Такие истории периодически случаются. Например, в середине декабря под Кобрином 45-летний водитель лесовоза перед рейсом подкачивал колесо. Произошла разгерметизация колеса и взрыв. Стопорным и обжимным кольцами мужчина получил серьезные травмы.

В марте прошлого года на одном из предприятий Новогрудского района погиб 53-лений механизатор. Он ремонтировал фронтальный погрузчик (большой трактор) - колесо взорвалось. Виновным оказался другой механизатор, при ремонте погрузчика перед снятием шины не спустил воздух, и разлетевшиеся части диска колеса травмировали коллегу.

А в августе 2015 года работники Сморгонского комбината хлебопродуктов чинили колесо импортного комбайна:

- При проведении сварочных работ по ремонту диска переднего колеса произошел разрыв покрышки колеса. В результате получили травмы различной степени тяжести четыре работника, - сказали в МЧС.

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