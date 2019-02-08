2019-02-08T16:43:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Хранил деньги на работе в портфеле: подробности задержания гендиректора Минского завода шестерен

По версии следователей, в прошлом году он неоднократно получал взятки «за решение вопросов» [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Хранил деньги на работе в портфеле: подробности задержания гендиректора Минского завода шестерен.Хранил деньги на работе в портфеле: подробности задержания гендиректора Минского завода шестерен.
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7 февраля прямо в своем рабочем кабинете оперативники задержали гендиректора Минского завода шестерен:

- Взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тысяч евро гендиректор ОАО «Минский завод шестерен» получил в своем рабочем кабинете, - сообщили в МВД Беларуси. - Незаконное вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Гендиректором Минского завода шестерен является Сергей Пацкевич. По версии следователей, в прошлом году он неоднократно получал взятки от представителей коммерческих фирм «за решение вопросов, входящих в его компетенцию». На кадрах оперативной съемки видно, как Сергей Степанович в присутствии оперативников вынимает из портфеля четыре пачки 50-евровых купюр.

Отмечается, что незаконные действия должностного лица оперативники выявили «в ходе выполнения задач по противодействию коррупции при реализации государственных программ модернизации важнейших промышленных предприятий страны».Следственный комитет Беларуси в отношении гендиректора возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение». По ней грозит от 5 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас следователи проводят следственно-оперативные мероприятия.

По версии следователей, в прошлом году директор неоднократно получал взятки от представителей коммерческих фирм «за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Фото: МВД РБ.

По версии следователей, в прошлом году директор неоднократно получал взятки от представителей коммерческих фирм «за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Фото: МВД РБ.

Минский завод шестерен выпускает запчасти для тракторов, бульдозеров и косилок, а также тракторные плуги. Модернизация завода началась в 2013 году:

- Это специализированное предприятие, но оно не должно замыкаться только на кооперированных поставках для конвейера МТЗ и других белорусских машиностроительных предприятий, - говорил тогда замминистра промышленности Иван Демидович, обращаясь к руководству завода. - Вы должны вести самостоятельную политику по расширению рынков сбыта. Привлекать на предприятие молодых толковых специалистов.

На должность гендиректора завода Сергея Пацкевича в августе 2017 года назначил Александр Лукашенко. До этого Сергей Степанович работал заместителем директора по коммерческим вопросам на МТЗ.

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