2019-02-08T18:19:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Борисовчанка перечислила «моряку из США» $41 тысячу, а он оказался мошенником

Женщина взяла взаймы у знакомых и оформила на себя кредиты, чтобы помочь виртуальному любимому
Алеся ДОБЫШ
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Иногда девушки верят обещаниям потенциальных женихов из интернета и готовы перечислять им невероятные суммыИногда девушки верят обещаниям потенциальных женихов из интернета и готовы перечислять им невероятные суммыФото: Павел МАРТИНЧИК
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В апреле 2018 года женщине из Борисова в соцсети написал мужчина, представился 52-летним моряком из США. О себе рассказал немного, но емко - разведен и богат. Переписывались они несколько месяцев.

Деньги ушли на счет в Африке

В какой-то момент мужчина пожаловался своей новой знакомой, что у него заканчивается контракт в Таиланде, - а для того чтобы оттуда уехать, нужны определенные документы.

Судя по всему, женщина очень прониклась симпатией к «моряку» и поверила его рассказам. Поэтому, когда мужчина попросил помощи в отправке документов, она согласилась. Просьба звучала так: женщина должна была получить посылку и отправить ее в Таиланд. А в следующих письмах «американец» рассказал подробности.

По его словам, посылка уже в Беларуси, но для того, чтобы ее забрать, нужно уплатить таможенный сбор. Мужчина был весьма убедителен - говорил, что все потраченные деньги обязательно вернет, и, более того, они уже лежат в посылке вместе с документами.

Женщина не заподозрила никакого подвоха и решила помочь. Сумма так называемых таможенных сборов была огромная - 41 тысяча долларов, но борисовчанка аферу не заподозрила. В несколько этапов она перечислила эти деньги на реквизиты, которые прислал «моряк» - для этого взяла взаймы у знакомых и даже оформила кредиты. Только когда деньги были перечислены, а общение прекратилось, борисовчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

Это потом следователи установили, что деньги, перечисленные на зарубежный счет, ушли в Республику Гана в Западной Африке. Работники СК направили международные запросы об оказании правовой помощи.

«С удовольствием отдам вам два миллиона долларов»

Такая схема обмана в соцсетях работает не первый год: первый шаг - познакомиться и завоевать доверие, затем вызвать у жертвы сочувствие своей выдуманной бедой и, наконец, выманить деньги. Мошенники в социальных сетях могут скрываться и за фотографиями моряка, состоятельного отставного или действующего военного или, например, за снимками больной женщины.

Текст переписки может быть разным - все зависит от фантазии мошенника. Так, женщине из Солигорска написала в Фейсбуке дама, которая представилась гражданкой Индонезии. Она говорила, что болеет раком и жить ей осталось всего несколько месяцев.

- Мой муж - филантроп, и до своей смерти он призывал меня помогать бедным. Я уже отправила два миллиона долларов в свой родной город в Индонезии, 700 тысяч долларов отправила в больницу на мое лечение. Я с удовольствием отдам оставшиеся два миллиона долларов вам, чтобы вы помогли мне отдать его бедным вдовам и детям из Беларуси от моего имени и имени моего покойного мужа, так как у нас нет детей, - писала она в сообщениях.

Длинное трогательное письмо было дополнено документом, который якобы подтверждал отправку денег и выглядел вполне убедительно. Единственная загвоздка - нужно уплатить таможенный сбор - 900 евро. Когда солигорчанка сказала, что таких денег у нее нет, «больная женщина из Индонезии» стала еще более настойчивой и попросила все-таки найти нужную сумму в течение часа. Кстати, на фотографиях в профиле в Фейсбуке - женщина средних лет, которая, похоже, болеет, снимки сделаны в больнице. Солигорчанка тогда не отреагировала на это предложение, но есть более доверчивые люди, которые отзываются на подобные письма аферистов.

Следователи напоминают, что с виртуальными знакомыми стоит вести себя осторожно и уж точно не перечислять деньги, пока лично не встретитесь с человеком и не убедитесь, что он вас не обманывает.

- Эти случаи нечасты, но и эксклюзивными их назвать нельзя, - говорит официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. - Так, в 2017 году жительница Вилейки перечислила мошеннику, который представился американским солдатом, 3 тысячи долларов. Как правило, по условиям переписки деньги женщина должна перечислить несколько раз - в результате выходит солидная сумма. Иногда это все сбережения потерпевшей.

В милиции говорят, что часто жертвами становятся женщины среднего возраста, которые рассчитывают на какие-то изменения в своей жизни, верят в то, что до этого была обычная рутина, а после знакомства с условным генералом из Америки наступит сказка.

А тем временем за аккаунтом с фотографиями больной женщины или импозантного мужчины может скрываться кто угодно, в том числе и человек противоположного пола. Как правило, мошенники действуют из-за рубежа, перечисляют деньги со счета на счет, и найти преступников нелегко.

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