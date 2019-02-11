Украинская писательница: «Князь Богуслав Радзивилл, как президент Лукашенко, боролся с коррупцией и был крепким хозяйственником»

Ирина Даневская гостила на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке. В субботу, 9 февраля, украинская писательница провела встречу с читателями и автограф-сессию – в 2018-м в белорусском издательстве «Янушкевіч» вышел перевод романа «Богуслав Радзивилл» (переводчик - Наталья Бабина). И к госпоже Даневской выстроилась приличная очередь обладателей книг с эффектной обложкой – портретом князя, сделанным художником Николаем Койданом.

Исторически точный портрет князя Богуслава Радзивилла не сохранился, но о нем писали как об исключительном красавце.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«УКРАИНЦЫ ТОЧНО СКАЖУТ, ЧТО БОГУСЛАВ РАДЗИВИЛЛ – НАШ»

- Какое в Украине отношение к Радзивиллам? С пиететом и придыханием, мол, «наше все», как в Беларуси в последнее время, или как важной, но только части исторического наследия?

- Я вам скажу больше: в Украине почти не знают, кто такие Радзивиллы. Я каждую свою встречу с читателями начинаю с вопроса, знаете ли вы, кто такой Богуслав Радзивилл. И поднятые руки я видела только в Кременце. Наверное, потому что люди прочли книгу и потому, что этот город совсем недалеко от Олыки – бывшего радзивилловского замка. Не удивительно, что здесь, по крайней мере, в курсе, что Радзивиллы владели этой местностью, были очень влиятельными.

Кстати, несколько лет идут разговоры о том, чтобы перенести из Олыцкого замка находящуюся там психиатрическую больницу. С помощью польских инвестиций в Олыке завершают реконструкцию местного костела святой Троицы Также в конце прошлого года там неофициально побывал глава дома Радзивиллов князь Матей, потомок несвижской ветви рода.

Представил писательницу и белорусский перевод романа его издатель Андрей Янушкевич.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В Украине возникает вопрос, а чьи Радзивиллы в принципе? На нынешнем пограничье культур на этот род так или иначе претендуют белорусы, поляки, литовцы, украинцы...

- Думаю, это вопрос общего исторического наследия, касается не только рода Радзивиллов, а многих фактов и персон прошлого. Сегодня не существует определенных критериев, по которым мы вешаем ярлык – наш или не наш. Ведь если говорить о временах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, то и украинцы могут сказать практически о каждом персонаже летописей и хроник, что они наши герои – мы ведь жили в одном большом государстве. Тем более это справедливо к Богуславу Радзивиллу – он еще и прямой потомок украинских князей Острожских. Впрочем, Острожских беларусы тоже считают своими.

Вообще, я вас уверяю: украинские читатели моего романа скажут, что Богуслав – наш. Хотя, на мой взгляд, это по-настоящему космополитическая личность. На нее могут претендовать, в первую очередь, белорусы, а еще немцы, украинцы, поляки, литовцы. И даже россияне – князь похоронен на территории современного Калининграда, прожил там многие годы, будучи намесником герцогства Пруссии. И это хорошо. Во время, когда между странами непростые отношения, должны быть консолидирующие личности, интерес к которым раздвигает границы. Сам же князь считал себя литвином. И завещал упокоить его прах в беларусском Слуцке.

«РЕШИЛАСЬ ПИСАТЬ РОМАН, КОГДА УЗНАЛА, ЧТО БОГУСЛАВ ТАНЦЕВАЛ НА БАЛУ С АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВОЙ»

- Так какое впечатление у вас оставил за более чем пять лет работы над материалом Богуслав Радзивилл?

- Это действительно личность. Он не только при жизни умело покорял сердца женщин, но и сейчас уже тех, кто исследует его жизнь. Не изложить его невероятную, полную приключений, биографию в форме романа было бы преступлением – это идеальный герой для исторической прозы. Гениальный политик, крепкий хозяйственник, талантливый военачальник, таланты которого, к сожалению, оказались не нужны родной стране. Мужественный красавец, храбрец, дуэлянт, герой-любовник, но в тоже время и человек, способный глубоко любить… А ценю я его за личные качества, мне очень симпатичны люди, которые могут упасть на самое дно, как Богуслав в период шведского «потопа» в Речи Посполитой, когда его считали предателем за союз со шведами, и выбраться из передряг, не сдаться, не сложить руки. Вновь поднять престиж своего Дома и личное влияние в стране. Ведь король Ян-Казимир уже после «Потопа» (шведского нашествия на Речь Посполитую – Ред.) предлагал ему гетманскую булаву и должность сенатора, правда, за взятку эквивалентом в «каких-то» $500 тысяч. А в конце жизни князь Радзивилл был одним из претендентов на королевский престол. Почему-то уверена, если бы Богуслав стал королем, он был бы одним из лучших монархов в истории. Но, к сожалению, история не знает слова «если»… Стоит ли говорить, что и читатель любит именно таких сильных героев.

Ирина Даневская впечатлилась тем, как Богуслав Радзивилл сумел вернуть себе былое величие после лет забвения.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А как украинку меня очень заинтересовали отношения князя с нашим казачеством. Единственный во всей Речи Посполитой того периода, он смог выстроить с воюющим противником добрососедские отношения. Его Слуцк благодаря дипломатическим и хозяйственным талантам хозяина был единственным городом ВКЛ, что остался незавоеванным в войнах 1648-1666г., а ведь за его стенами от войны прятались беженцы со всей страны, и выжили они благодаря Радзивиллу. На слуцкие земли Богуслава выдавали охранные письма Богдан Хмельницкий и другие казацкие гетманы. Гетман Иван Выговский писал о князе Богуславе так: «Кто бы, если понимает в людях, не пожелал бы с таким кавалером, который почти во всех народов имеет почитание и доброе имя, жить в согласии?». И товарные потоки из Украины шли в Слуцк, благодаря чему жителям удалось пережить голод военных лет. Ведь Москва, которая уже стала протектором казачества, запрещала торговать и со Швецией, и с Речью Посполитой. Но несмотря на протесты московского царя из Украины в Слуцк и далее в Пруссию шли и фуры с зерном, скотом и даже селитрой, необходимой для изготовления пороха.

- А «первое свидание» с Богуславом Радзивиллом помните?

- Это был школьный реферат о Рандотском соглашении 1656 года, которая была направлена на разбор Речи Посполитой между соседними странами. Тогда в одном из библиотечных журналов я и увидела это имя – Богуслав Радзивилл. Затем мы «столкнулись», когда я прочла «Потоп» Генрика Сенкевича, а следующее свидание – изданный после десятилетий забвения многотомник украинского историка Михаила Грушевского. Наверное, первым в нашей историографии он поднял вопрос о литовском векторе Украины как возможной альтернативы Переяславской унии казачества с московским царем. А в 1920-е о Богуславе очень хорошо отозвался украинский историк Липинский. Он даже выразил надежду, что историки смоют с него пятно клеветы, запущенное поляками в конце XIX века.

Ну а когда я писала приключенческие романы о Западной Европе XVII века, то наткнулась на интересную деталь: английская королева Генриетта по приезду в Голландию танцует на балу с Радзивиллом. Это оказался Богуслав. Тогда я и прочла его польскоязычную «Автобиографию». Стало ясно: есть о ком и о чем писать.

В очереди за автографом были люди разных возрастов.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«ОДНИ ЧИТАТЕЛИ СОВЕТОВАЛИ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ НЕБЛАГОВИДНЫЕ ПОСТУПКИ КНЯЗЯ, ДРУГИЕ НАЗЫВАЛИ ЕГО СУПЕРМЕНОМ»

- В сносках книги упоминается, что тот или иной раздел написан по мотивам конкретных исторических мемуаров, писем, дневников. Какие из этих источников впечатлили вас наиболее?

- Помимо «Автобиографии» Радзивилла, мой любимый корреспондент того времени – это гетман Януш Радзивилл, двоюродный брат Богуслава. В его многостраничном письме к отцу очень ярко, к примеру, описано его сватанье к Катарине Потоцкой и соперничество с дядей Альбрехтом за ее руку. В эту борьбу был включен даже король Речи Посполитой Владислав! Януш слыл человеком очень вспыльчивым и эмоциональным (особенно на фоне спокойного характера Богуслава – даже славу дуэлянта последний снискал, скорее, под влиянием необходимости следовать светским условностям, а не своей задиристости). Могу отметить и «Дневник» того самого дяди Альбрехта, мемуары слуги князя – Яна Цедровского, «любимого врага» – принца Таррента и многие другие. А вот эпистолярного наследия самого Богуслава Радзивилла периода его юности известно мало. Хотя, не исключаю, что многое может быть сокрыто в архивах западноевропейских стран и еще ждет своего исследователя.

- Но текст все-таки художественный. Где для вас пролегала граница между историческим фактом и авторским вымыслом?

- Там, где можно было следовать сохранившегося материалу, я ему следовала. Ведь сама история интереснее любой выдумки. Но время стирает многие детали и факты, а человек, читая роман, хочет видеть целостную картину эпохи. Тогда приходиться додумывать, анализировать и заполнять эти пробелы. Например, до сих пор вызывает вопросы внешний облик самого Богуслава, нам не известен, его рост, из-за моды на парики - цвет волос, характерные приметы. Современники были немногословны – и знакомые князя, и его биограф, не вдаваясь в детали, единогласно описывают Радзивилла как красивого и хорошо сложенного человека, а польский гетман Потоцкий, желая сделать комплимент юному сыну татарского хана, отмечал, что «тот очень похож на князя Богуслава, только более круглолицый». Ханскому сыну тогда было 20, Богуславу 34… Их слова подтверждают сохранившиеся гравюрные и портретные изображения, большинство из которых, увы, уже посмертные. Но деталей мы не знаем. Что уже говорить о других, не столь важных лицах…

Встреча с читателями прошла в позитивной атмосфере.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Но к историческому наследию я отношусь очень бережно, в точности следуя «Автобиграфии» Радзивилла. Старалась никому из персонажей не портить репутацию. Хотя и умалчивать факты не в моих правилах. Тот же Богуслав – далеко не идеальный герой в романе, обычный человек со свойственной человеческой природе слабостями. Кто-то из белорусских литераторов даже высказал претензию: как можно выводить в романе не самые положительные поступки князя – мол, это историческая личность, которой надо гордиться. Но есть задокументированные факты – к чему их скрывать? Пусть оценивает читатель. Кстати, в Украине читатели говорили мне о Богуславе как о супермене, отказываясь верить в то, что он действительно мог пережить описываемые приключения. В целом, относиться нужно проще – историческое лицо в романе – это уже литературный герой, читатели на него смотрят глазами автора. Как мне правильно сказали на одной из встреч, это уже не ваш Богуслав Радзивилл, а наш.

- Исторические личности, как Ришелье или Людовик XIII, благодаря советскому фильму о трех мушкетерах воспринимаются более чем конкретно. Был ли в случае их прорисовки какой-то гнет тех кинообразов?

Встреча с писательницей завершилась автограф-сессией.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Это все-таки эпизодические персонажи в «Богуславе Радзивилле», хотя для книги-портрета эпохи они были важны как личности формирующие свое время. В случае с теми же кардиналом и королем Франции речь идет об однозначно классической трактовке. Хотя удалось, думаю, внести и что-то новое в образ Ришелье. Когда Богуслав принял участие в освобождении из французской тюрьмы польского королевича Яна Казимира, он в письме к кардиналу называет адресата «большим приятелем радзивилловского дома».

- Ваш роман в интернете сравнивают то с «Тремя мушкетерами» Александра Дюма, то с «Потопом» Сенкевича. А вам какой из этих полюсов ближе?

- Наверное, никакой. Меня устраивает своя версия.

За автографом к Ирине Даневской выстроилась солидная очередь.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В эпизоде, когда князь Радзивилл приехал в Слуцк и разбирается там с хозяйственными вопросами, тем же мощением камнем рыночной площади, дотошность исторической личности напоминает белорусского президента Александра Лукашенко, который всегда по-хозяйски может объяснить, как сеять, убирать урожай, как выполнять те или иные работы, как успешно торговать…

- Это исторический факт, купцы, торгующие в Слуцке, по приказу Радзивилла должны были с товаром привозить на подводе один камень для мощения слуцкой рыночной площади. Богуслав был единственным магнатом Речи Посполитой, который создал эффективную модель управления своими владениями да еще и во времена воюющей с 1648 по 1666 годы Литвы. Он лично писал инструкции своим управляющим, следил буквально за каждым шагом – все хозяйственные операции, заключение контрактов осуществлялись по его позволению. А следить было за чем! Ведь пан Сосновский - главный управляющий Богуслава - сумел ограбить князя за несколько лет его заграничных вояжей примерно на 600 тысяч злотых – на наши деньги порядка $3 миллионов. Кто-то сомневается, что Богуслав был белорусом. Но откуда тогда его природное умение лавировать и все равно умудрится получить свою выгоду в самых кризисных ситуациях? И да, тут можно провести параллель с вашим президентом. Это типичное поведение белорусов даже в современном мире, как мы это видим по поступающим в Украину новостям из Беларуси. И ваши методы борьбы с коррупцией, и крепкий хозяйственник у власти.