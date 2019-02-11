Бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедии о найденных у него 500 тысячах долларов: «Близкие люди дарили»

В понедельник, 11 февраля, в Минском городском суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии 61-летнего академика Александра Белецкого. Его обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». Минимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы, максимальное - 15 лет.

«Он хирург высочайшего класса»

Известного травматолога Александра Белецкого заключили под стражу летом прошлого года. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка 500 тысяч долларов в эквиваленте. Об этом тогда заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Поддержать Белецкого на суде пришел друг Сергей.

- Он оперировал мою дочку. Хирург высочайшего класса, - сказал мужчина перед началом судебного заседания. - Я пришел его поддержать, он мой друг, и я за него очень волнуюсь... То, что он взятку не брал, я голову на отсечение даю.

Александр Белецкий рассказал, что сейчас пенсионер, под стражей находился с 5 июля прошлого года по 3 января, пост директора РНПЦ травматологии и ортопедии занимал с февраля 2007 года по июль 2018-го.

В зачитанном прокурором обвинении говорится, что Белецкий неоднократно брал взятки. Дважды он принял взятки на сумму не менее 1 тысячи евро, один раз на сумму 3000 долларов и один раз - 2000 евро. Один из взяткодателей - директор предприятия «Медисфера», занимающегося обслуживанием и ремонтом медоборудования, Ранчинский, с которым у Белецкого были товарищеские отношения. С ним он знаком 25 лет.

- Моя одноклассница - его жена. Встречались, приходил ко мне. Просьбы были по лечению знакомых, родственников, диагностики. Я не раз ему помогал по этим вопросам, никогда не отказывал, - сказал Белецкий.

Обвиняемый рассказал об одном ЧП в РНПЦ.

- Девочку с аппаратом Илизарова на двух ножках погрузили в камеру, включили МРТ, а ее раз - и притянуло. Если бы не выпустили гелий, конечно, был бы смертельный исход. Но все закончилось хорошо. Через пять минут позвонил Ранчинский и спросил: «Вы знаете, что у вас ЧП?» Через пять минут прибегают руководитель лучевой диагностики и врач, которая дежурила с ней, плачет, говорит, что такая ситуация по нашему неусмотрению. В итоге пришлось покупать жидкий гелий.

- Закупали у «Медисферы»?

- Они монополисты. Больше нет фирм в Беларуси по обслуживанию этих аппаратов.

«Если бы не помощь спонсоров, то белорусская травматология бы не вышла на такой уровень»

Белецкий рассказал, как взяткодатель Ранчинский передавал ему деньги.

- Он принес мне бумажный пакет и поздравил с Новым годом. Я сразу не обнаружил, что там было 1000 евро. После его ухода нашел конверт... У меня Ранчинский находился минут пять. Сказал, что работы много, фирма чувствует себя хорошо. Жене привет передал, про дочь рассказал. Я решил оставить себе (конверт. - Ред.). Я воспринимал это как подарок новогодний. ...Когда у нас проходили какие-то мероприятия в травматологии, Борис Борисович (Ранчинский. - Ред.) помогал в их проведении. Если бы не помощь так называемых спонсоров, то белорусская травматология бы не вышла на такой уровень. Если на Всемирном конгрессе давался какой-то доклад устный, он помогал моему сотруднику с командировкой. Он поддерживал.

По словам Белецкого, к его 60-летнему юбилею Ранчинский снова передал пакет.

- Посмотрел пакет, там 1000 евро в конверте. Я сначала воспринял как подарок к юбилею, а потом осознал, что это неправильно. Что не нужно было брать.

- Воспринимали это как взятку? - уточнил прокурор.

- В тот момент не понимал, что это взятка. Думал, что это как поздравление.

Еще один эпизод получения взятки был в 2018 году.

- Он позвонил, сказал, что в РНПЦ зайдет. Я был в приемной. Вышли в коридор, вручил конверт и положил в карман халата. Я сказал, что пригодится для белорусской делегации на международном конгрессе.

По словам обвиняемого, деньги он потратил на банкет белорусской делегации.

- Это были представительские расходы.

«На 50 лет подарили мне много»

Прокурор спросил, откуда у обвиняемого такая большая сумма денег (500 тысяч долларов. - Ред), которую у него нашли.

- Я пояснил все на следствии, у них вопросов не возникло. Я указал пять близких мне людей, с кем я знаком с 80-го года, с институтских времен, как с Сашей Шакутиным (бизнесмен. Ред.). С кем из 90-х годов... Дарили подарки мне. Причем я называл предварительные суммы на следствии, их вызывали - совпало практически все. Потом попросил, чтобы взяли мою зарплату, родительские квартиры - то, что от родителей осталось, то, что продали. Ну и больше вопросов по этим денежным эквивалентным средствам, обнаруженных у меня, не возникало.

Белецкий перечислил фамилии тех, кто дарил ему деньги.

- С Сашей Шакутиным вместе учились, вместе работать начинали. Всю жизнь дружим, семьями. Последние 20 лет помогал с изданием книг, зарубежными поездками. Он обеспеченный, богатый человек. Валера Шумский, владелец нефтеперерабатывающих заводов в Саратовской области, одолжил мне 140 тысяч на покупку дома сыну... На 50 лет подарили мне много.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд продолжится.