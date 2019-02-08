Суд огласил приговор бывшему замминистра здравоохранения

В пятницу, 8 февраля, в Мингорсуде вынесли приговор бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому и экс-главврачу 12-й стоматологической поликлиники Владимиру Кравченку.

Лосицкого суд признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Кравченка также признали виновным в получении взятки повторно в крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества. Он, как и Лосицкий, также лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Игоря Лосицкого приговорили к 6 годам лишения свободыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Прямо в суде на Кравченка надели наручники. Вынесено и частное определение министру здравоохранения. Напомним, Кравченку гособвинитель запросил 5 лет лишения свободы. Лосицкому прокурор запросил более суровое наказание: 6 лет лишения свободы. По версии обвинения, медики неоднократно брали взятки.

Бриллиант, автомобиль, газовый пистолет

- Взыскать с Кравченка в доход государства доход, полученный преступным путем в размере 61 тысячи 580 рублей, взыскать с Лосицкого в доход государства доход, полученный преступным путем в размере 53 тысячи 846 рублей, - зачитывает судья и перечисляет суммы, которые были внесены Кравченком на расчётный счёт КГБ и на депозит Минского городского суда.

Судья также озвучил суммы, который внёс Лосицкий на расчетный счёт КГБ: 15 тысяч 500 долларов, 10 тысяч евро. Эти суммы судья тоже постановил обратить в счёт уплаты дохода, полученным преступным путём.

У Лосицкого суд конфисковал имущество, в том числе бриллиант, автомобиль, газовый пистолет.

Среди арестованного имущества у Кравченка - строение (дом - Ред.) в Вилейском районе, которое по приговору конфисковано.

Прямо в суде на Кравченка надели наручникиФото: Святослав ЗОРКИЙ

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