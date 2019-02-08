Видеосервис VOKA добавил 40 тысяч новых видео

ivi - крупнейший российский сервис, на котором собрано видео разных жанров в высоком разрешении. Каждый месяц контент кинотеатра просматривает более 48 миллионов пользователей. С этого года кино, мультфильмы и сериалы из каталога ivi белорусы могут смотреть и на VOKA.

В фильмотеке - новинки и классика, блокбастеры и артхаус. Например, в подписке есть такие популярные сериалы, как “Клиника” и “Чисто английские убийства”. В коллекции художественных фильмов представлено европейское, американское и русское кино: победитель каннского кинофестиваля “Квадрат” (Швеция), победитель берлинского кинофестиваля “О теле и душе” (Венгрия), криминальная драма с Мэттью МакКонахи “Линкольн для адвоката” (США), а также масштабные российские премьеры 2018 года: “Временные трудности”, “Непрощенный” и другие. Для любителей авторского кино на VOKA теперь есть артхаус-коллекция. Абсолютно легально и без рекламы в ней можно смотреть сотни авторских фильмов - от 60-х годов до современных картин, - многие из которых сложно найти в свободном доступе.

“Мы стремимся к тому, чтобы пользователям нашего видеосервиса был открыт доступ ко всему качественному контенту, доступному в мировой сети. В первую очередь этим желанием обусловлено решение сотрудничать с сервисом ivi. Благодаря нашему партнерству фильмотека VOKA пополнилась рекордной по масштабам коллекцией разножанровых видео. Кроме контента ivi зрителям VOKA по-прежнему доступны более 100 рейтинговых телеканалов на русском и английском языках. Каждый пользователь может оформить подписку на 9000 фильмов и сериалов разных лет от MEGOGO, первым увидеть новые серии “Игры престолов” и “Настоящего детектива” с пакетом “Амедиатека”, смотреть эксклюзивные новинки российских сериалов в подписке START”, - отметил Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom.

“Такое партнерство позволит нам стать еще ближе и доступнее для зрителей Беларуси. В нашей фильмотеке для пользователей VOKA будут открыты и эксклюзивные западные премьеры в высоком качестве, и российское фестивальное кино, а также каталог детского контента с доступом к популярным мультсериалам “Маша и Медведь”, “Малышарики” и “Фиксики”, - поделился Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра ivi.

Первые 7 дней пользоваться подпиской ivi можно бесплатно, затем - всего за 6,45 рубля каждые 30 дней. При необходимости от подписки можно отказаться в любой момент.

Смотреть контент VOKA можно с любого устройства в удобное время в сети любого оператора. С мобильного телефона или планшета - через специальное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS), с компьютера - через веб-версию на сайте voka.tv, на телевизоре - через ТВ-приставку или приложение Smart TV.