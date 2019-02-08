Золотовалютные резервы Беларуси за январь упали, как за весь предыдущий год

На 1 февраля 2019 года золотовалютные резервы страны, по предварительным данным, составили 7,018 млрд долларов, упав за последний месяц на 2%, или на 139,9 млн долларов. Это практически такой же показатель, как и за весь 2018 год. Тогда потери составили 2,2%, или 157,7 млн долларов.

Но паниковать не стоит. Пресс-служба Нацбанка сообщает, что резервы снизились из-за планового погашения внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму в 650 млн долларов.

Поддерживать уровень золотовалютных резервов в январе помогли поступления иностранной валюты, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, средств от продажи Нацбанком облигаций в иностранной валюте.

Беларусь в 2019 году должна будет отдать по кредитам почти 5 млрд долларов. Но чиновники уверяют, что все выплаты распланированы и никак не ухудшат экономическую ситуацию в стране. На 1 января 2020 года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

КСТАТИ

По данным Всемирного совета по золоту, Беларусь в 2019 году заняла 48-е место в мире по уровню золотых (без валюты!) резервов и расположилась между Финляндией и Боливией. Первые места у США, Германии, Италии, Франции, России. Польша заняла 28-е место, Украина - 57-е, Латвия - 81-е, Литва - 83-е.

На 2017 год золото, добытое когда-либо из недр земли, составило 189 тысяч тонн. Его можно переплавить в куб со сторонами по 21 метру. Из них 60% было добыто после 1950 года. За последние 10 лет добыча золота во всем мире составляет около 2600 - 3000 тонн в год.