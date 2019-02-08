2019-02-08T15:17:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси за январь упали, как за весь предыдущий год

Всему виной запланированное погашение займов страны.
Таисия САВИНА
Поделиться:
По размеру золотого резерва Беларусь обошла Литву, Латвию и Украину.По размеру золотого резерва Беларусь обошла Литву, Латвию и Украину.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

На 1 февраля 2019 года золотовалютные резервы страны, по предварительным данным, составили 7,018 млрд долларов, упав за последний месяц на 2%, или на 139,9 млн долларов. Это практически такой же показатель, как и за весь 2018 год. Тогда потери составили 2,2%, или 157,7 млн долларов.

Но паниковать не стоит. Пресс-служба Нацбанка сообщает, что резервы снизились из-за планового погашения внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму в 650 млн долларов.

Поддерживать уровень золотовалютных резервов в январе помогли поступления иностранной валюты, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, средств от продажи Нацбанком облигаций в иностранной валюте.

Беларусь в 2019 году должна будет отдать по кредитам почти 5 млрд долларов. Но чиновники уверяют, что все выплаты распланированы и никак не ухудшат экономическую ситуацию в стране. На 1 января 2020 года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

КСТАТИ

По данным Всемирного совета по золоту, Беларусь в 2019 году заняла 48-е место в мире по уровню золотых (без валюты!) резервов и расположилась между Финляндией и Боливией. Первые места у США, Германии, Италии, Франции, России. Польша заняла 28-е место, Украина - 57-е, Латвия - 81-е, Литва - 83-е.

На 2017 год золото, добытое когда-либо из недр земли, составило 189 тысяч тонн. Его можно переплавить в куб со сторонами по 21 метру. Из них 60% было добыто после 1950 года. За последние 10 лет добыча золота во всем мире составляет около 2600 - 3000 тонн в год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минский стадион "Динамо" борется за звание лучшей арены мира
Смертную казнь поддерживают все больше белорусов
48% белорусов считают родным белорусский язык
В Минске студентов-медиков сняли с занятий, чтобы направить в поликлиники
Мужчину, убившего участкового, освободили от уголовной ответственности
В Минске найден труп младенца с удавкой на шее
Гендиректор Минского завода шестерен задержан при получении взятки в 20 000 евро
Подозреваемых в убийстве ребенка нашли через 3,5 года
В Полоцке мужчина накачивал колесо МАЗа и погиб из-за взрыва покрышки
Больше 110 пар в Минске поженятся 14 февраля
В деревне горел дом, а женщина сидела в нем и читала газету
В Минске эвакуировали 1141 человека из-за пожара
Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов
В Беларуси в этом году появятся обновленные деньги
В Фаниполе рабочего завалило землей
В Добрушском районе воры вынесли батареи из Дома культуры
Беларусь начнет производство стрелкового оружия