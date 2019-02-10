Стоматология в Минске: вылечить кариес, поставить коронки и исправить прикус

Имплантация зубов - процедура не новая и, казалось бы, давно уже для всех привычная. Но, несмотря на ободряющую статистику, установка имплантов вызывает у пациентов, наслушавшихся домыслов, страх. Многие боятся лишиться зуба - давно уже не здорового, несколько раз перелеченного, доставляющего кучу хлопот. Кого-то пугает стоимость процедуры. Но в попытке спасти зуб приходится отдать практически ту же сумму, потратить не меньше времени и при этом нельзя быть уверенным, что зуб сохранен надолго.

Конечно, врачи стараются сделать все, чтобы спасти зуб, но давайте объективно: сделать это можно далеко не всегда. Например, в западной медицине, на которую мы так любим посматривать, имплантацию давно считают самым современным методом восстановления отсутствующего зуба.

В чем суть имплантации? Это титановый винт, который фиксируют в костную ткань. Там он заменяет зубной корень. Когда имплант прижился (обычно на это требуется несколько месяцев), врач устанавливает коронку - это видимая часть зуба. В чем же тогда проблема и боязнь пациентов? Главный страх: а что, если имплант не приживется? Такая вероятность действительно есть, но процент слишком мизерный - около 5 из 100. Все причины, которые могут помешать импланту прижиться, оговариваются с врачом еще до лечения.

Заменить родной зуб сегодня можно и благодаря коронкам. Но этот вид протезирования, в отличие от предыдущего, подойдет пациенту только в том случае, если остался здоровый корень зуба. Сегодня стоматологи предлагают коронки нескольких видов в зависимости от материала, из которого они сделаны. Самый бюджетный вариант - металлические. Но их выбирают все реже из-за неэстетичного внешнего вида. Они хоть и хороши прочностью и долговечностью, но из-за золотого, отличного от зубов цвета, привлекают к себе внимание. Из-за металлического основания хорошая прочность характерна и для металлокерамики, и, в отличие от предыдущих коронок, в этом случае нет недостатков с внешним видом: керамическое покрытие не отличается по цвету от зубов. Самый дорогой вариант - безметалловые коронки - они не вызывают аллергии.

Вернемся к самой стандартной процедуре, с которой и ассоциируется с самого детства кресло стоматолога, - лечение зубов. Это давно уже не страшная процедура, которой можно пугать непослушных детей. Сегодня вылечить кариес или даже пролечить каналы можно, не ощутив абсолютно никакой боли. Самое главное, о чем скажет любой стоматолог, - пойти к врачу вовремя. А для этого надо немного знать о том, как развивается кариес. На первой стадии (ее называют стадией белого пятна) эмаль становится более рыхлой. В это время еще трудно заметить проблему самостоятельно, а зуб можно лечить безболезненно даже без анестезии. Если не вылечить зуб в стадии белого пятна, развивается глубокий кариес, который может перерастать в пульпит и периодонтит - а это уже лечить больнее и дороже. Придется повторить прописную истину: проверяться у стоматолога надо раз в полгода, даже если зубы совершенно не беспокоят и кажутся здоровыми.

На исправление прикуса уходит немало времени. Детям в этом случае обычно предлагают поставить пластинки, взрослым - брекеты. Кстати, есть стереотип, что выровнять зубы и исправить прикус можно лишь в детстве. В этом есть доля правды: некоторые дефекты исправить проще ребенку, решить проблемы с прикусом взрослого порой сложнее - может потребоваться больше времени. Но сегодня брекеты часто носят и взрослые. Правильный прикус - это ведь не только история о красоте, очень важен он и для здоровья.

Основные три вида брекетов, которые пациент выбирает вместе с врачом: металлические, керамические или сапфировые. Металл хорош своей прочностью, а керамика и сапфир - эстетикой (они почти не видны). Сколько носить брекет-систему и какую, зависит от конкретной ситуации, но в среднем лечение затягивается на пару лет.

Способ получить красивую улыбку, который становится все популярнее, - виниры. Ставят их в том случае, если на зубах есть трещины, пятна, форма далека от идеальной, между зубами есть промежутки. Виниры, если объяснять просто, это тонкие пластинки, которые покрывают зуб (их толщина - пару миллиметров). Перед установкой пластинки эмаль слегка стачивается.

Какие бывают виниры? В зависимости от материала изготовления виниры делятся на керамические и композитные. Плюс керамики в прочности и долговечности. Чтобы установить композитные виниры, достаточно одного похода к стоматологу. Кстати, делают их из того же материала, что и пломбы. Очень тонкие виниры называют люминирами или ультранирами. Зуб при их установке стачивается минимально, со временем их можно снять.

***

Стоматология «Ориспрофи»

Минск, пр. Рокоссовского, 4, корпус 2

+375 (17) 307-52-14

+375 (29) 571-11-14

+375 (29) 328-52-14

+ 375 (17) 271-52-79 (т/ф)

***

Медицинский центр «Кравира»

Минск

пр. Победителей, 45,

ул. Скрипникова, 11Б

ул. Захарова, 50Д

Короткий номер 403 (Velcom, MTC, Life)

***

Стоматологический центр «ПолиМагия»

Минск, пр. Независимости, д. 185, офис 42Н

+375 (17) 317-11-77

+375 (29) 385-28-85

***

Стоматологическая клиника «Дентал Фэнтези»

Минск, ул. Ежи Гедройца, 2 - 242 (ст. м. «Малиновка»)

+375 (17) 388-79-68

+375 (44) 591-30-82

+375 (29) 526-02-07

***

Центр стоматологии «Стомика»

Минск, ул. Рафиева, дом 88а (ст. метро Малиновка)

7734 (Единый номер)

+375 (17) 376-16-16

+375 (29) 330-88-13

+375 (33) 366-88-13